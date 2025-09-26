Caso Trigatti: el próximo lunes la Justicia revisará la condena por abuso sexual al docente

El 29 de septiembre se llevará a cabo la audiencia de apelación en el caso del profesor de educación física que fue absuelto en primera instancia y luego condenado a 12 años de prisión. Este sábado se realizará una manifestación en Plaza 25 de Mayo .

En primera instancia, el 3 de octubre de 2024, el tribunal integrado por Pablo Busaniche, Martín Torres y Cecilia Labanca resolvió absolver a Trigatti. No obstante, tras la apelación presentada por la Fiscalía y la Querella, los jueces Jorge Andrés, Alejandro Tizón y Sebastián Creus revocaron la absolución y condenaron al docente a 12 años de prisión.

El próximo lunes 29 de septiembre, los Tribunales de Santa Fe serán escenario de una audiencia decisiva en la causa que tiene como único acusado al profesor de educación física Juan Trigatti , denunciado hace más de tres años por presunto abuso sexual en un jardín de la barrio Yapeyú de la ciudad.

Frente a esta situación, la defensa del profesor interpuso una apelación horizontal, antes de que el expediente llegue a la Corte Suprema de Justicia de la provincia.

Los camaristas Fabio Mudry, Fernando Gentile Bersano y Bruno Netri serán los encargados de revisar la sentencia que impuso la condena.

La defensa, a cargo de Marcos Barceló y Macarena Olivera, ratificará la inocencia de Trigatti, mientras que la Fiscalía y la Querella, representada por la doctora Carolina Walker Torres, pedirán que se confirme la pena y se haga efectiva.

Convocatoria previa en apoyo al docente

En la previa de la audiencia, este sábado 27 de septiembre se realizará una concentración en la Plaza 25 de Mayo bajo el lema “No hay Justicia sin Verdad”, en respaldo al profesor Juan Trigatti. La actividad está prevista para las 10:30 en el centro de Santa Fe.

Los organizadores de la convocatoria plantean que se trata de una manifestación pacífica destinada a visibilizar el caso y expresar apoyo al docente en la instancia judicial que se definirá el próximo lunes.