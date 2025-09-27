Pese a la mejora del tiempo sigue vigente el alerta por vientos que pueden superar 90 km/h

Así lo informa el Servicio Meteorológico Nacional. La ráfaga más fuertes en la ciudad superó 64 km/h. Recomendaciones y qué dice el pronóstico

Pese a la mejora del tiempo, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente para el resto de la tarde el alerta amarillo por vientos fuertes para los departamentos La Capital, San Jerónimo y Garay de la provincia de Santa Fe. " El área será afectada por vientos del sector sur con velocidades entre 35 y 55 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar localmente los 90 km/h , pudiendo ser superados de manera puntual", dice el informe del organismo.

Según los datos suministrados por la Estación Meteorológica FIQ, UNL, ubicada en barrio Constituyentes, la ráfaga de viento más fuerte en la ciudad sucedió a las 11 de la mañana cuando alcanzó los 64.8 km/h

Pronóstico extendido

Según los datos del Centro de Informaciones Meteorológicas que funciona en la FICH-UNL se espera que en la ciudad de Santa Fe las condiciones continúen relativamente estables. En el día de la fecha, se observa el pasaje de un centro de baja presión sobre la zona litoral del país, que si bien se observa una configuración de las masas, esta situación genera el ingreso de vientos regulares del sector oeste/suroeste, que estabilizarán las condiciones hacia el final de la jornada de hoy, con tendencia a despejarse y descenso de los registros térmicos hacia el domingo. No obstante, el ingreso de flujos más cálidos del sector nor/noreste, a comienzos de la semana próxima, con aumento de la nubosidad y ascenso gradual de la temperatura.

Domingo con cielo despejado, o con leve nubosidad durante la jornada. Condiciones estables y temperaturas en descenso de las mínimas, 9° y poco cambio de las máximas, 23°. Vientos leves del sector oeste/suroeste.

En tanto se espera un lunes con cielo despejado, o con leve nubosidad durante la jornada. Condiciones estables y temperaturas en leve ascenso: mínima 12° y máxima 26°. Vientos leves del sector sureste, rotando a leves del sector noreste.

Por último, martes parcialmente nublado a nublado con condiciones relativamente estables y temperaturas en leve ascenso de las mínimas, 16° y poco cambio en las máximas, 24°. Vientos leves del sector noreste, rotando a moderados del sector sureste.

Recomendaciones del municipio

Ante la presencia de fuertes ráfagas, desde la Municipalidad de Santa Fe le pidió a los vecinos:

• No sacar residuos y retirar de la vía pública objetos que puedan obstruir desagües.

• Guardar macetas y elementos sueltos en balcones, terrazas o ventanas.

• En obras en construcción, asegurar chapas, tirantes, ladrillos y hierros.

• En caso de inconvenientes, se puede llamar al 0800-777-5000.

