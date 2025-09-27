Uno Santa Fe | Santa Fe | vientos

Pese a la mejora del tiempo sigue vigente el alerta por vientos que pueden superar 90 km/h

Así lo informa el Servicio Meteorológico Nacional. La ráfaga más fuertes en la ciudad superó 64 km/h. Recomendaciones y qué dice el pronóstico

27 de septiembre 2025 · 16:06hs
Pese a la mejora del tiempo sigue vigente el alerta por vientos que pueden superar 90 km/h

Pese a la mejora del tiempo, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente para el resto de la tarde el alerta amarillo por vientos fuertes para los departamentos La Capital, San Jerónimo y Garay de la provincia de Santa Fe. " El área será afectada por vientos del sector sur con velocidades entre 35 y 55 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar localmente los 90 km/h, pudiendo ser superados de manera puntual", dice el informe del organismo.

Según los datos suministrados por la Estación Meteorológica FIQ, UNL, ubicada en barrio Constituyentes, la ráfaga de viento más fuerte en la ciudad sucedió a las 11 de la mañana cuando alcanzó los 64.8 km/h

Pronóstico extendido

Según los datos del Centro de Informaciones Meteorológicas que funciona en la FICH-UNL se espera que en la ciudad de Santa Fe las condiciones continúen relativamente estables. En el día de la fecha, se observa el pasaje de un centro de baja presión sobre la zona litoral del país, que si bien se observa una configuración de las masas, esta situación genera el ingreso de vientos regulares del sector oeste/suroeste, que estabilizarán las condiciones hacia el final de la jornada de hoy, con tendencia a despejarse y descenso de los registros térmicos hacia el domingo. No obstante, el ingreso de flujos más cálidos del sector nor/noreste, a comienzos de la semana próxima, con aumento de la nubosidad y ascenso gradual de la temperatura.

Domingo con cielo despejado, o con leve nubosidad durante la jornada. Condiciones estables y temperaturas en descenso de las mínimas, 9° y poco cambio de las máximas, 23°. Vientos leves del sector oeste/suroeste.

En tanto se espera un lunes con cielo despejado, o con leve nubosidad durante la jornada. Condiciones estables y temperaturas en leve ascenso: mínima 12° y máxima 26°. Vientos leves del sector sureste, rotando a leves del sector noreste.

Por último, martes parcialmente nublado a nublado con condiciones relativamente estables y temperaturas en leve ascenso de las mínimas, 16° y poco cambio en las máximas, 24°. Vientos leves del sector noreste, rotando a moderados del sector sureste.

Recomendaciones del municipio

Ante la presencia de fuertes ráfagas, desde la Municipalidad de Santa Fe le pidió a los vecinos:

• No sacar residuos y retirar de la vía pública objetos que puedan obstruir desagües.

• Guardar macetas y elementos sueltos en balcones, terrazas o ventanas.

• En obras en construcción, asegurar chapas, tirantes, ladrillos y hierros.

• En caso de inconvenientes, se puede llamar al 0800-777-5000.

• LEER MÁS: Temperaturas y precipitaciones: el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional para la primavera en Santa Fe

vientos alerta Servicio Meteorológico Nacional
Noticias relacionadas
Marcha en apoyo al docente Juan Trigatti en la previa de la audiencia en la Cámara de Apelación Horizontal.

Familiares, colegas y allegados del profesor Trigatti se movilizaron en la previa de la audiencia para revisar su condena

pellegrini: vamos a defender a los que producen, no a quienes viven a costa de los impuestos de la gente

Pellegrini: "Vamos a defender a los que producen, no a quienes viven a costa de los impuestos de la gente"

El tiempo en la ciudad de Santa Fe 

Alerta amarilla por viento en Santa Fe: qué dice el pronóstico para el resto del fin de semana

Con la reforma de la Constitución provincial, Santa Fe dejó de tener religión oficial.

Sin religión oficial en la provincia de Santa Fe tras la reforma de la Constitución: qué pasará con los feriados católicos

Lo último

El país estaba al borde de la hiperinflación: Milei atacó a la casta en La Rural

"El país estaba al borde de la hiperinflación": Milei atacó a la "casta" en La Rural

El asesinato en Rosario que se asemeja al triple femicidio de Florencio Varela

El asesinato en Rosario que se asemeja al triple femicidio de Florencio Varela

Google celebra su 27 aniversario con un Doodle que revive su primer logo

Google celebra su 27 aniversario con un Doodle que revive su primer logo

Último Momento
El país estaba al borde de la hiperinflación: Milei atacó a la casta en La Rural

"El país estaba al borde de la hiperinflación": Milei atacó a la "casta" en La Rural

El asesinato en Rosario que se asemeja al triple femicidio de Florencio Varela

El asesinato en Rosario que se asemeja al triple femicidio de Florencio Varela

Google celebra su 27 aniversario con un Doodle que revive su primer logo

Google celebra su 27 aniversario con un Doodle que revive su primer logo

Colón hace otra vez todo mal, no tiene reacción y pierde 1-0 con Estudiantes (BA)

Colón hace otra vez todo mal, no tiene reacción y pierde 1-0 con Estudiantes (BA)

Los Pumas sufrieron una dura derrota ante Sudáfrica en Durban y no podrán lograr el título

Los Pumas sufrieron una dura derrota ante Sudáfrica en Durban y no podrán lograr el título

Ovación
Mirá en vivo: Centenario y Unión juegan la ida de la final de la Copa Santa Fe

Mirá en vivo: Centenario y Unión juegan la ida de la final de la Copa Santa Fe

Vélez también borró a Machuca tras la sanción de la FIFA

Vélez también borró a Machuca tras la sanción de la FIFA

El descargo de Alavés tras la suspensión que la FIFA le aplicó a Facundo Garcés

El descargo de Alavés tras la suspensión que la FIFA le aplicó a Facundo Garcés

Los Pumas sufrieron una dura derrota ante Sudáfrica en Durban y no podrán lograr el título

Los Pumas sufrieron una dura derrota ante Sudáfrica en Durban y no podrán lograr el título

Liverpool fue sorprendido por Crystal Palace en la sexta fecha de la Premier League

Liverpool fue sorprendido por Crystal Palace en la sexta fecha de la Premier League

Policiales
Padre e hijo detenidos por el asesinato a puñaladas de un comerciante en Moisés Ville

Padre e hijo detenidos por el asesinato a puñaladas de un comerciante en Moisés Ville

Gendarmería detuvo a dos narcos y secuestró marihuana por un valor de $76.000.000

Gendarmería detuvo a dos narcos y secuestró marihuana por un valor de $76.000.000

Rosario: detuvieron a 10 narcos de una banda que ingresaba drogas por el río Paraná y las vendía en barrio Tablada

Rosario: detuvieron a 10 narcos de una banda que ingresaba drogas por el río Paraná y las vendía en barrio Tablada

Escenario
Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Santa Fe recibe al Teatro Negro de Praga

Santa Fe recibe al Teatro Negro de Praga

Alan Sutton y Las Criaturas de la Ansiedad presentan Berrinche en HUB

Alan Sutton y Las Criaturas de la Ansiedad presentan "Berrinche" en HUB

La Re Fiesta vuelve a Santa Fe con todos los hits de los 90 y 00

La Re Fiesta vuelve a Santa Fe con todos los hits de los 90' y 00'