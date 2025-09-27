Uno Santa Fe | Santa Fe | viento

Alerta amarilla por viento en Santa Fe: qué dice el pronóstico para el resto del fin de semana

La Municipalidad emitió este sábado una alerta amarilla por viento, en momentos en que la ciudad registra ráfagas de entre 30 y 40 km/h desde el suroeste.

27 de septiembre 2025 · 10:20hs
El tiempo en la ciudad de Santa Fe 

Archivo UNO Santa Fe

La Municipalidad de Santa Fe emitió este sábado una alerta amarilla por viento, en momentos en que la ciudad registra ráfagas de entre 30 y 40 km/h provenientes del suroeste. La advertencia se suma al informe del Centro de Informaciones Meteorológicas (CIM) de la UNL, que anticipa un descenso de la temperatura y condiciones más estables hacia el domingo.

Qué dice el pronóstico luego del alerta

Según el CIM, este sábado 27 de septiembre el cielo se presenta parcialmente nublado a nublado, con tendencia a despejarse hacia la tarde. Se esperan condiciones inestables a algo inestables con chances de lluvias débiles en la madrugada y la mañana. Las temperaturas irán en descenso, con una mínima de 15 °C y una máxima de 21 °C.

Para el domingo 28, el informe anticipa cielo despejado o con leve nubosidad, condiciones estables y temperaturas más frescas en la mañana: mínima de 9 °C y máxima de 23 °C.

El CIM advierte que a comienzos de la semana habrá ingreso de vientos del norte/noreste, lo que traerá aumento de nubosidad y un ascenso gradual de la temperatura.

Recomendaciones del municipio

Ante la presencia de fuertes ráfagas, se pidió a los vecinos:

  • No sacar residuos y retirar de la vía pública objetos que puedan obstruir desagües.

  • Guardar macetas y elementos sueltos en balcones, terrazas o ventanas.

  • En obras en construcción, asegurar chapas, tirantes, ladrillos y hierros.

En caso de inconvenientes, se puede llamar al 0800-777-5000.

Familiares, colegas y allegados del profesor Trigatti se movilizaron en la previa de la audiencia para revisar su condena

El descargo de Alavés tras la suspensión que la FIFA le aplicó a Facundo Garcés

Pellegrini: Vamos a defender a los que producen, no a quienes viven a costa de los impuestos de la gente

Familiares, colegas y allegados del profesor Trigatti se movilizaron en la previa de la audiencia para revisar su condena

El descargo de Alavés tras la suspensión que la FIFA le aplicó a Facundo Garcés

Pellegrini: Vamos a defender a los que producen, no a quienes viven a costa de los impuestos de la gente

Copa Santa Fe: Unión pisa San José de la Esquina para jugar la ida de la final ante Centenario

El descargo de Alavés tras la suspensión que la FIFA le aplicó a Facundo Garcés

Se armaron las semifinales de la Copa Santa Fe de básquet

Festejos de Rivadavia, El Quillá y Regatas (SF) en el Oficial U21 de la ASB

Juegos Odesur 2026 en Santa Fe: la nueva pista del CARD comienza a mostrar sus tribunas

Padre e hijo detenidos por el asesinato a puñaladas de un comerciante en Moisés Ville

Rosario: detuvieron a 10 narcos de una banda que ingresaba drogas por el río Paraná y las vendía en barrio Tablada

Balearon a un cartonero en barrio Roma tras acusarlo de intentar robar la batería de su auto

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Santa Fe recibe al Teatro Negro de Praga

Alan Sutton y Las Criaturas de la Ansiedad presentan Berrinche en HUB

La Re Fiesta vuelve a Santa Fe con todos los hits de los 90 y 00

