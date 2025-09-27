La Municipalidad de Santa Fe emitió este sábado una alerta amarilla por viento, en momentos en que la ciudad registra ráfagas de entre 30 y 40 km/h provenientes del suroeste. La advertencia se suma al informe del Centro de Informaciones Meteorológicas (CIM) de la UNL, que anticipa un descenso de la temperatura y condiciones más estables hacia el domingo.
Alerta amarilla por viento en Santa Fe: qué dice el pronóstico para el resto del fin de semana
Qué dice el pronóstico luego del alerta
Según el CIM, este sábado 27 de septiembre el cielo se presenta parcialmente nublado a nublado, con tendencia a despejarse hacia la tarde. Se esperan condiciones inestables a algo inestables con chances de lluvias débiles en la madrugada y la mañana. Las temperaturas irán en descenso, con una mínima de 15 °C y una máxima de 21 °C.
Para el domingo 28, el informe anticipa cielo despejado o con leve nubosidad, condiciones estables y temperaturas más frescas en la mañana: mínima de 9 °C y máxima de 23 °C.
El CIM advierte que a comienzos de la semana habrá ingreso de vientos del norte/noreste, lo que traerá aumento de nubosidad y un ascenso gradual de la temperatura.
Recomendaciones del municipio
Ante la presencia de fuertes ráfagas, se pidió a los vecinos:
-
No sacar residuos y retirar de la vía pública objetos que puedan obstruir desagües.
Guardar macetas y elementos sueltos en balcones, terrazas o ventanas.
En obras en construcción, asegurar chapas, tirantes, ladrillos y hierros.
En caso de inconvenientes, se puede llamar al 0800-777-5000.