Fanny Mandelbaum en diálogo con UNO Santa Fe: "Supongo que debo haber incomodado a muchos"

"Nunca tuve cuestionario, hago una primera pregunta que tiene que ver con el tema que voy a tratar y partir de ahí repregunto en base a lo que me dicen, así que no me acuerdo de preguntas. Me peleé muchas veces con Aníbal Fernández porque pregunto sin filtro y él cuando no te puede contestar te dice «pero mijita, usted no sabe nada de periodismo, vaya a aprender antes de preguntar». Supongo que debo haber incomodado a muchos, como a Rodríguez Saá", dio a conocer la profesional.

—¿Por qué los argentinos siempre vamos de un lado a otro? ¿Por qué hay brechas?

—Porque somos muy cómodos, estamos como achanchados desde hace mucho tiempo. Mientras salíamos y podíamos gastar, no nos preocupaba lo que pasaba más arriba. Hoy en día los jubilados sobreviven gracias a la ayuda de los hijos y sino comen salteado o van al súper y dejan la mitad de las cosas que pusieron en el carrito. Y no sale nadie a protestar, ni siquiera salen al balcón a golpear una cacerola. Hay que salir.

Sobre su presente laboral, sostuvo: "Me genero mi propio trabajo, elijo lo quiero hacer porque puedo. Si hay algo que conservé fue la coherencia, cuando entré a esto, quería luchar por la educación y la tercera edad, y era joven. Por suerte ahora no vivo de la pauta, entonces me doy el lujo de criticar todo".

Ante la consulta de Daniel Delfino de cuáles fueron las personas con las que se puso más nerviosa al momento de entrevistarlas por la admiración que les tenía, respondió: "Albert Sabin (creador de la vacuna contra la polio), fue el tipo que salvó miles de personas, no podía hablar. Me pasó con Sábato, que estuvo divino, me la hizo fácil, me llevó a su taller de pintura, me regaló el libro de un pintor que no conocía y era amigo del él, me contó cómo había conocido a su mujer. Hay gente que respeto mucho, Florentina Gómez Miranda por ejemplo, fue una de las primeras feministas. Y Alicia Moreau de Justo, que me morí cuando le hice la nota".

Para cerrar, Mandelbaum aconsejó a los jóvenes que están arrancando en los medios de comunicación: "Siempre les digo lo mismo a los estudiantes de periodismo, que cuando se miren al espejo no tengan que bajar la vista, que no traicionen los ideales porque aquel que se mete en periodismo tiene ideales; están los que se meten para entrar gratis a la cancha de fútbol o viajar gratis, que eso ya no existe; y muchas veces para poder seguir en un trabajo te obligan a dejarlos. Pero no los dejen, ustedes pregunten lo que quieran preguntar, sobre todo cuando hay conferencias de prensa porque la censura está en el cuarto de compaginación, tu pregunta no va a salir en tu medio, pero va a salir en otro, entonces vos no te traicionaste".

