Este año, la fiesta de la Virgen de Guadalupe no será una más, sino que estará rodeada de un sentimiento especial y particular por no contar con la presencia de miles de peregrinos de todo el país, por el contexto de pandemia, cuarentena y aislamiento social por el Covid-19.

Todos los fieles podrán seguir por la página oficial de Facebook de la Basílica de Guadalupe y también por el UNO Santa Fe, las celebraciones que se darán el próximo jueves 23 de abril desde las 19.30, hasta el domingo con la última misa, también 19.30, presididas por el arzobispo de Santa Fe, Sergio Fenoy.

En diálogo con #UNOEnLaRadio, programa radial de UNO Santa Fe que se emite de lunes a viernes de 16 a 17.30 por Sol 91.5, el párroco de la Basílica de Guadalupe, Olidio Panigo, dialogó sobre las particularidades que tendrá este año la tradicional celebración.

basilica 2.jpg Basílica de Guadalupe José Busiemi / UNO Santa Fe

"Vamos a celebrar la fiesta de la Virgen de Guadalupe con las características propias que nos permiten las circunstancias que estamos viviendo. Estamos en tiempos de celebración de la Novena a nuestra Madre de Guadalupe, desde el jueves pasado, y uno observa la Basílica vacía, al igual que en Semana Santa, pero por otro lado vemos a través de las transmisiones diarias en vivo de las misas por Facebook, mensajes desde distintas partes del mundo, como Italia, España, EE. UU., Chile, Uruguay. Esto nos permite compartir con otras personas que en contextos normales no podríamos", sostuvo Panigo.

"En estos tiempos de aislamiento, estamos más atento a las redes sociales y la gente busca el modo de participar de las celebraciones a través de la digitalización. Muestra de esto son las 2.000 conexiones en promedio que vemos en cada misa que se transmite por la página de Facebook de la Basílica", continuó el párroco, quien además confirmó que "se decidió invitar a un profesional de la salud para realizar un reconocimiento al trabajo que desempeñan en esta pandemia y brindarle nuestro aplauso con una bendición especial durante la misa, entregándole una imagen de la Virgen para llevar a su lugar de trabajo".

Un año particular, con dos hechos históricos

Para la fiesta de la Virgen de Guadalupe, desde la Basílica se van a transmitir todas las celebraciones a través de las redes sociales y de algunos medios de comunicación de la ciudad.

"El Jueves 23, al inicio de la misa de las 19.30, tendrá lugar la bajada de la estampa original que dio origen a la devoción de Nuestra Madre de Guadalupe, a mediados del siglo XVIII, actualmente ubicada al costado este del camarín de la basílica. Por otro lado, este 2020 es un año Mariano nacional por los 400 años del milagro de la Virgen del Valle en Catamarca, y en este contexto, en la misa del sábado a las 19.30, también vamos a bajar la imagen del camarín de la Virgen y vamos a dejarla hasta la finalización de la misa del domingo, para que los peregrinos puedan tenerla más cerca a través de sus pantallas", subrayó el párroco.

Embed

"Esto en sí representa un hecho histórico porque la imagen de la virgen salió del camarín hace 40 años, precisamente para el anterior año Mariano nacional que tuvimos. Las circunstancias de hoy en día nos sirven para darnos cuenta que estamos encerrados en nuestras casas, pero no aislados, sino que comunicados permanentemente a través de las redes y las transmisiones que hacemos desde la Basílica", finalizó el sacerdote Olidio Panigo.