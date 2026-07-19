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Volvió el cable e internet en varias zonas de Santa Fe y la final del Mundial podrá verse con normalidad

Desde Personal Flow confirmaron que la red ya opera con normalidad tras el corte ocasionado por un acto de vandalismo sobre una fibra óptica troncal. La restitución del servicio llegó en la previa de la final del Mundial entre Argentina y España, por lo que los usuarios podrán seguir el partido sin inconvenientes.

19 de julio 2026 · 10:50hs
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Servicio restablecido: la empresa Personal Flow normalizó internet y cable tras un corte por vandalismo.

Servicio restablecido: la empresa Personal Flow normalizó internet y cable tras un corte por vandalismo.

La empresa Personal Flow informó este sábado que ya fueron restablecidos los servicios de internet y televisión por cable en la ciudad de Santa Fe, luego de la interrupción que afectó a miles de clientes desde el viernes.

Según comunicó la compañía, la red volvió a operar con normalidad tras completar las tareas de reparación sobre la infraestructura dañada.

El corte fue provocado por un acto de vandalismo

De acuerdo con lo informado por la empresa, la interrupción se originó a raíz de un acto de vandalismo que provocó el corte de una fibra óptica troncal, una pieza clave para el funcionamiento de los servicios de conectividad.

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La falla generó inconvenientes durante gran parte del viernes y se extendió hasta este sábado, cuando finalmente los equipos técnicos lograron reparar el tendido afectado y normalizar el servicio.

Desde Personal Flow señalaron que los servicios de internet y televisión por cable ya se encuentran plenamente operativos en la capital provincial.

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