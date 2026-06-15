Fraude millonario en San Justo: una mujer fue condenada a casi cuatro años de prisión por nueve estafas

La investigación determinó un perjuicio cercano a los $90 millones y estableció que las entidades financieras fueron las damnificadas en San Justo.

Una mujer de 27 años fue sentenciada a tres años y ocho meses de prisión por nueve hechos de estafa en San Justo.

Una mujer de 27 años identificada como Aldana Soledad Bracamonte fue condenada a tres años y ocho meses de prisión por la autoría de nueve estafas en la localidad de San Justo . La pena fue impuesta por el juez Luis Octavio Silva en un juicio en el que se abreviaron los procedimientos que se llevó a cabo en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.

El fiscal que investigó los ilícitos es Agustín Nigro, quien precisó que “el perjuicio económico fue de 90.216.650 pesos a raíz de los préstamos que la condenada gestionó y de los consumos que hizo con tarjetas de crédito”.

“La condenada utilizó la misma modalidad delictiva en los nueve hechos ilícitos que cometió”, explicó Nigro y agregó que “lo primero que hizo fue apropiarse ardidosamente de los datos biométricos de cinco personas”.

El representante del MPA puntualizó que “una vez que Bracamonte obtuvo esa información, simuló ser la persona a la que le extrajo los datos”, y añadió que “enganó a bancos y financieras a través de los canales digitales que estas entidades tienen disponibles en Internet y contrató –a nombre de las víctimas– tarjetas de crédito y créditos personales”.

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“Con este fallo en sede penal, se reordenan las relaciones”, explicó Nigro y añadió que “el juez condenó a Bracamonte como autora y a los bancos y financieras como las víctimas”. En tal sentido, agregó que “quedó claro que las cinco personas a las que Bracamonte les sacó los datos biométricos no tuvieron nada que ver con la maniobra delictiva, por lo tanto, con esta sentencia en los tribunales penales, las entidades bancarias y financieras deberán dirigir las acciones de cobro contra la mujer condenada”.

Calificación penal

Bracamonte fue condenada como autora de nueve hechos de defraudación.

La condenada reconoció expresamente su responsabilidad penal por los ilícitos atribuidos. Además, junto con su abogado, manifestaron su conformidad con los hechos atribuidos, la calificación legal, el monto de la pena y el procedimiento abreviado elegido.

Por su parte, las cinco personas a las que les extrajo los datos también manifestaron su conformidad con lo resuelto.