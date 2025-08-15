Fresca jornada de viernes "no laborable" en la ciudad de Santa Fe

Qué nos depara el pronóstico para los próximos días en la ciudad de Santa Fe y zona

El comienzo de viernes e n la ciudad de Santa Fe fue con cielo despejado, fresco y con una temperatura a las 7.30 de la mañana de 5.4º y se espera que la máxima alcance los 19º. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables y se espera para el resto de la jornada cielo despejado, o con leve nubosidad por momentos y vientos moderados predominando del sector este, oscilando entre el noreste y el sureste.

En tanto el sábado se espera una jornada con cielo mayormente despejado, con alguna nubosidad por momentos, sobre todo durante las primeras horas del día. Condiciones estables y temperaturas en ascenso de las mínimas, 8º y poco cambio de las máximas, 18º . Vientos leves a moderados del sector este/sureste, rotando al sur/sureste.

Por último, domingo con cielo despejado, o con leve nubosidad por momentos. Condiciones estables, con tendencia a desmejorar lenta y gradualmente y temperaturas con poco cambio de las mínimas, 7º y ascenso de las máximas, 22º. Vientos leves a moderados predominando del sector este, rotando al este/sureste por momentos.

