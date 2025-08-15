Uno Santa Fe | Santa Fe | Santa Fe

Fresca jornada de viernes "no laborable" en la ciudad de Santa Fe

Qué nos depara el pronóstico para los próximos días en la ciudad de Santa Fe y zona

15 de agosto 2025 · 07:52hs
El tiempo en la ciudad de Santa Fe

UNO Santa Fe

El tiempo en la ciudad de Santa Fe

El comienzo de viernes en la ciudad de Santa Fe fue con cielo despejado, fresco y con una temperatura a las 7.30 de la mañana de 5.4º y se espera que la máxima alcance los 19º. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables y se espera para el resto de la jornada cielo despejado, o con leve nubosidad por momentos y vientos moderados predominando del sector este, oscilando entre el noreste y el sureste.

En tanto el sábado se espera una jornada con cielo mayormente despejado, con alguna nubosidad por momentos, sobre todo durante las primeras horas del día. Condiciones estables y temperaturas en ascenso de las mínimas, 8º y poco cambio de las máximas, 18º. Vientos leves a moderados del sector este/sureste, rotando al sur/sureste.

Por último, domingo con cielo despejado, o con leve nubosidad por momentos. Condiciones estables, con tendencia a desmejorar lenta y gradualmente y temperaturas con poco cambio de las mínimas, 7º y ascenso de las máximas, 22º. Vientos leves a moderados predominando del sector este, rotando al este/sureste por momentos.

• LEER MÁS: Santa Fe tendrá lluvias normales a superiores y temperaturas en ascenso entre agosto y octubre

Santa Fe viernes ciudad
Noticias relacionadas
La Casa Invita: Camilú llega a Santa Fe presentando Amor de mi herida, su tercer disco

La Casa Invita: Camilú llega a Santa Fe presentando "Amor de mi herida", su tercer disco

La vacuna contra la fiebre amarilla solo se aplicará de manera gratuita en zonas endémicas

La vacuna contra la fiebre amarilla deja de ser gratuita en la mayoría de las provincias: qué pasa en Santa Fe

Bestial. Kunz se subió a la combi por la puerta del acompañante y le asestó varias puñaladas al conductor en su rostro. 

Juicio por el ataque a los cadetes del Liceo Militar en la Ruta 1: "Mi papá puso el cuerpo para evitar que la tragedia fuera peor"

Aumento de la luz en Santa Fe

La EPE aplica nuevas tarifas desde agosto: cuánto aumenta y a quiénes afecta en Santa Fe

Lo último

Bacheo en el microcentro: cortes de calles y desvíos para este viernes y sábado

Bacheo en el microcentro: cortes de calles y desvíos para este viernes y sábado

MotoGP: a qué hora y cómo ver en vivo las prácticas del Gran Premio de Austria

MotoGP: a qué hora y cómo ver en vivo las prácticas del Gran Premio de Austria

Oficial Prefederal: los Clásicos fueron para Almagro A y Sanjustino

Oficial Prefederal: los Clásicos fueron para Almagro A y Sanjustino

Último Momento
Bacheo en el microcentro: cortes de calles y desvíos para este viernes y sábado

Bacheo en el microcentro: cortes de calles y desvíos para este viernes y sábado

MotoGP: a qué hora y cómo ver en vivo las prácticas del Gran Premio de Austria

MotoGP: a qué hora y cómo ver en vivo las prácticas del Gran Premio de Austria

Oficial Prefederal: los Clásicos fueron para Almagro A y Sanjustino

Oficial Prefederal: los Clásicos fueron para Almagro A y Sanjustino

República extendió su invicto y alcanzó a Colón (SF) en el Oficial A2

República extendió su invicto y alcanzó a Colón (SF) en el Oficial A2

Fresca jornada de viernes no laborable en la ciudad de Santa Fe

Fresca jornada de viernes "no laborable" en la ciudad de Santa Fe

Ovación
Meloni: Será el museo del pueblo sabalero, de la vida social, institucional y deportiva

Meloni: "Será el museo del pueblo sabalero, de la vida social, institucional y deportiva"

Los Pumas tienen formación confirmada para jugar con los All Blacks

Los Pumas tienen formación confirmada para jugar con los All Blacks

Godoy Cruz no pudo sostener el resultado y perdió ante Atlético Mineiro

Godoy Cruz no pudo sostener el resultado y perdió ante Atlético Mineiro

Mercado abierto, versiones cruzadas: la novela de Unión en agosto

Mercado abierto, versiones cruzadas: la novela de Unión en agosto

La estrategia detrás del número dos: Vignatti y su movida en Tradición Sabalera

La estrategia detrás del "número dos": Vignatti y su movida en Tradición Sabalera

Policiales
Un kiosco de barrio Constituyentes sufrió su cuarto robo en 12 días pero lo insólito es que le dejaron un souvenir

Un kiosco de barrio Constituyentes sufrió su cuarto robo en 12 días pero lo insólito es que le dejaron un souvenir

Una madre denunció a su hijo de 12 años por robos y lesiones a otro menor

Una madre denunció a su hijo de 12 años por robos y lesiones a otro menor

Inseguridad: un adolescente terminó herido al resistir el robo de la bicicleta de una amiga

Inseguridad: un adolescente terminó herido al resistir el robo de la bicicleta de una amiga

Escenario
Alfredo Casero y Fabio Alberti presentan Celebrando Cha Cha Cha en HUB

Alfredo Casero y Fabio Alberti presentan "Celebrando Cha Cha Cha" en HUB

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: Él no está en condiciones mentales

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: "Él no está en condiciones mentales"

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

La Casa Invita: Vale Acevedo regresa a Santa Fe presentando Un día para Valentina y todos sus éxitos

La Casa Invita: Vale Acevedo regresa a Santa Fe presentando "Un día para Valentina" y todos sus éxitos

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: Dinosaurios y Dragones, misión jurásica

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: "Dinosaurios y Dragones, misión jurásica"