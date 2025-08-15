Por novena vez en el mes de agosto YPF aplicó en la ciudad su política de microprecios: las nuevas pizarras

Con los microprecios, los ajustes son dinámicos y pueden subir o bajar según la estación, hora y demanda. Los valores de este martes en la ciudad de Santa Fe

YPF: se trata de la novena variación en lo que va del mes de agosto en la ciudad de Santa Fe con la nueva política de microprecios

Desde el 1 de agosto, la petrolera estatal YPF implementa un nuevo esquema de ajustes llamado microprecios , un sistema dinámico que modifica el valor de los combustibles según la estación de servicio, la región, la franja horaria y los niveles de demanda.

Este viernes 15 de agosto , la compañía volvió a aplicar cambios, alcanzando así la novena variación en lo que va del mes en la ciudad de Santa Fe. A diferencia de los aumentos tradicionales, este modelo permite que los precios suban o bajen en diferentes puntos de venta sin previo aviso y de forma independiente para cada producto.

En esta jornada, el litro de nafta súper aumentó $4, la Infinia se mantuvo, mientras que el Infinia diésel subió $13.

Nuevos precios de YPF en Santa Fe

Súper : $1.420 (+ $4)

: $1.420 (+ $4) Infinia : $1.627 (=)

: $1.627 (=) Infinia Diésel: $1.580 (+$13)

Otras petroleras

Shell:

Súper: $1.416

V-Power Nafta: $1.699

Evolux Diésel: $1.492

V-Power Diésel: $1.67

Axion

Súper: $1.443

Quantium: $1.699

Diésel X10: $1.527

Quantium Diésel X10: $1.673

