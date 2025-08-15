Por novena vez en el mes de agosto YPF aplicó en la ciudad su política de microprecios: las nuevas pizarras

Uno Santa Fe | Santa Fe | YPF

15 de agosto 2025 · 07:52hs
YPF: se trata de la novena variación en lo que va del mes de agosto en la ciudad de Santa Fe con la nueva política de microprecios 

Desde el 1 de agosto, la petrolera estatal YPF implementa un nuevo esquema de ajustes llamado microprecios, un sistema dinámico que modifica el valor de los combustibles según la estación de servicio, la región, la franja horaria y los niveles de demanda.

Este viernes 15 de agosto YPF varió de nuevo sus precios

Este viernes 15 de agosto, la compañía volvió a aplicar cambios, alcanzando así la novena variación en lo que va del mes en la ciudad de Santa Fe. A diferencia de los aumentos tradicionales, este modelo permite que los precios suban o bajen en diferentes puntos de venta sin previo aviso y de forma independiente para cada producto.

En esta jornada, el litro de nafta súper aumentó $4, la Infinia se mantuvo, mientras que el Infinia diésel subió $13.

Nuevos precios de YPF en Santa Fe

  • Súper: $1.420 (+ $4)
  • Infinia: $1.627 (=)
  • Infinia Diésel: $1.580 (+$13)

Otras petroleras

Shell:

  • Súper: $1.416
  • V-Power Nafta: $1.699
  • Evolux Diésel: $1.492
  • V-Power Diésel: $1.67

Axion

  • Súper: $1.443
  • Quantium: $1.699
  • Diésel X10: $1.527
  • Quantium Diésel X10: $1.673

