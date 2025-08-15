Desde el 1 de agosto, la petrolera estatal YPF implementa un nuevo esquema de ajustes llamado microprecios, un sistema dinámico que modifica el valor de los combustibles según la estación de servicio, la región, la franja horaria y los niveles de demanda.
Por novena vez en el mes de agosto YPF aplicó en la ciudad su política de microprecios: las nuevas pizarras
Con los microprecios, los ajustes son dinámicos y pueden subir o bajar según la estación, hora y demanda. Los valores de este martes en la ciudad de Santa Fe
15 de agosto 2025 · 07:52hs
Este viernes 15 de agosto YPF varió de nuevo sus precios
Este viernes 15 de agosto, la compañía volvió a aplicar cambios, alcanzando así la novena variación en lo que va del mes en la ciudad de Santa Fe. A diferencia de los aumentos tradicionales, este modelo permite que los precios suban o bajen en diferentes puntos de venta sin previo aviso y de forma independiente para cada producto.
En esta jornada, el litro de nafta súper aumentó $4, la Infinia se mantuvo, mientras que el Infinia diésel subió $13.
Nuevos precios de YPF en Santa Fe
- Súper: $1.420 (+ $4)
- Infinia: $1.627 (=)
- Infinia Diésel: $1.580 (+$13)
Otras petroleras
Shell:
- Súper: $1.416
- V-Power Nafta: $1.699
- Evolux Diésel: $1.492
- V-Power Diésel: $1.67
Axion
- Súper: $1.443
- Quantium: $1.699
- Diésel X10: $1.527
- Quantium Diésel X10: $1.673
