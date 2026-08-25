Geriátrico clandestino en Bº Nuevo Horizonte: piden apartar a los fiscales e investigar una posible apropiación de viviendas de adultos mayores

El abogado Martín Risso Patrón, representante de una de las familias denunciantes, cuestionó que las presentaciones realizadas antes de que el caso tomara estado público fueran divididas entre investigaciones por estafas y abandono de personas. Reclama unificar las actuaciones, investigar una presunta privación de la libertad y determinar quién es el propietario de la vivienda donde funcionó el geriátrico y quién percibe actualmente el alquiler.

La investigación por el funcionamiento de un geriátrico clandestino en barrio Nuevo Horizonte , en el norte de la ciudad de Santa Fe, sumó un nuevo planteo por parte de una de las familias denunciantes. El abogado Martín Risso Patrón cuestionó el tratamiento que recibieron las denuncias presentadas antes de que el caso tomara estado público y reclamó que las distintas líneas de investigación sean abordadas de manera conjunta.

El letrado, que representa a la hija de uno de los adultos mayores vinculados con el establecimiento, sostiene que las presentaciones realizadas durante abril y mayo ya advertían sobre situaciones relacionadas con su padre y otros residentes.

Según explicó, una de esas denuncias fue recibida inicialmente por el fiscal Manuel Cecchini y posteriormente las actuaciones fueron divididas entre investigaciones relacionadas con estafas y otras vinculadas con abandono de personas.

“Lo que pude averiguar es que esa denuncia le tocó a Manuel Cechini y que luego posteriormente por alguna circunstancia la dividieron en lo que sería las estafas y por otro lado el abandono de personas. Privación de libertad nunca lo han imputado y tampoco me han dicho que lo vayan a imputar”, afirmó Risso Patrón.

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El pedido de apartamiento de los fiscales

El planteo del abogado se produce mientras la actuación de los fiscales Manuel Cecchini y Roberto Olcese respecto de las denuncias previas es analizada en el ámbito interno del Ministerio Público de la Acusación.

Risso Patrón considera que, además de determinar qué ocurrió con esas presentaciones, debería evaluarse si corresponde que los funcionarios continúen interviniendo en la investigación penal.

“Yo creo que lo primero que tiene que hacer el organismo de investigación de las cuestiones internas de la Fiscalía es apartarlo de la causa”, sostuvo en referencia a Cecchini.

El abogado aclaró que su cuestionamiento apunta particularmente al tratamiento que recibió la denuncia que, según afirmó, fue inicialmente asignada a Cecchini y posteriormente derivada o dividida.

“Estoy hablando de Manuel Cechini, no de el Dr. Roberto Olcese, no sé si recibió alguna orden o por qué le pasaron después el tema de las denuncias por estafa”, manifestó.

Mientras tanto, la investigación administrativa y la causa penal continúan por vías separadas.

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Reclaman unificar las investigaciones

Para Risso Patrón, las distintas denuncias deberían ser investigadas dentro de un mismo expediente o, al menos, de manera coordinada, debido a que involucran a las mismas personas vulnerables, los mismos establecimientos y a la misma persona señalada como responsable.

“Esos son un tema que para mí, desde mi punto de vista como penalista, debería investigarse todos juntos. No hay por qué separarlo. Estamos hablando de la misma persona, estamos hablando de las mismas personas vulnerables, que son todas personas mayores, que se hacían en los mismos lugares. O sea, no entiendo por qué se los separa”, cuestionó.

El planteo incluye tres posibles líneas: presuntas estafas, abandono de personas y privación ilegítima de la libertad.

“Ella claramente denuncia también que su padre estaba en un claro abandono de persona y denuncia también que otras personas que estaban privadas de su libertad. Todo esto debería formar parte de una sola causa”, sostuvo el abogado.

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El caso que abrió una nueva línea: una vivienda presuntamente apropiada

Uno de los elementos que Risso Patrón incorporó a su planteo está relacionado con la situación patrimonial de algunos de los adultos mayores que pasaron por establecimientos vinculados con la investigación.

El abogado relató que, mientras se encontraba en los Tribunales de Santa Fe, se encontró con un hombre que utilizaba un andador y que le manifestó que le habían quitado su vivienda y que había permanecido oculto en el establecimiento durante un período prolongado.

“O sea, realmente hubo una privación de libertad. Hubo una persona que yo encontré acá en el tribunal la otra vez que vine temprano, que andaba en un andador y que es la que dijo que a él le habían sacado incluso la casa y lo tenían escondido ahí. La familia de él no sabía nada, por un montón de tiempo no supo nada”, relató.

A partir de ese testimonio, el letrado considera necesario determinar si existieron maniobras similares con las viviendas u otros bienes de adultos mayores.

Se trata, de todos modos, de una hipótesis planteada por el abogado que deberá ser corroborada mediante pruebas y actuaciones judiciales.

La causa que avanzó tras la exposición pública del caso

El caso tomó estado público luego del procedimiento realizado en el establecimiento de calle José Gollán al 10.100, donde fueron encontrados siete adultos mayores en condiciones que derivaron en una investigación penal.

La principal investigada es María Laura Milia Gamboa, quien permanece detenida con prisión preventiva e imputada por siete hechos de abandono de persona, uno por cada adulto mayor alojado en el lugar.

También fue investigado un cuidador del establecimiento, aunque recuperó la libertad bajo medidas alternativas.

Para Risso Patrón, la imputación actual no necesariamente refleja todo el alcance de las situaciones denunciadas previamente por su clienta.

El abogado sostiene que las presentaciones originales contenían advertencias sobre las condiciones de vida de los residentes, la situación de su padre y posibles irregularidades patrimoniales.

“Creo que voy más avanzado que el fiscal”

El representante de la familia también cuestionó el ritmo de la investigación y afirmó que desarrolla diligencias por su propia cuenta en carácter de querellante.

“Yo estoy investigando por mi lado como querellante y creo que o voy más avanzado que el fiscal o el fiscal no está haciendo nada al respecto. La verdad que no lo entiendo”, sostuvo.

En ese marco, anticipó que solicitará explicaciones sobre el trámite que recibieron las denuncias previas y sobre las razones por las cuales fueron divididas en distintas líneas de investigación.

“Voy a pedir que se unan todas las causas, porque estamos hablando siempre de todo lo mismo”, adelantó.

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El temor ante una eventual libertad de Gamboa

Otro de los puntos planteados por Risso Patrón está relacionado con la situación procesal de Gamboa.

Actualmente, la mujer se encuentra detenida e imputada por los siete hechos de abandono de persona. El abogado advirtió que, si eventualmente la causa avanzara hacia un juicio abreviado únicamente por esos hechos, mientras las restantes investigaciones permanecieran sin avances, podría modificarse su situación procesal.

“Si solamente hacen un abreviado por esos hechos y la otra causa, si bien no se archiva, no se mueve, evidentemente podría llegar esta sola persona a recuperar su libertad”, afirmó.

Para la familia representada por el abogado, esa posibilidad refuerza la necesidad de que todas las denuncias sean investigadas antes de que se cierre una parte de la causa.

Las capturas de pantalla y una hipótesis que deberá investigarse

Risso Patrón también se refirió a material que circuló públicamente y que, según indicó, podría aportar nuevos elementos a la investigación.

“Si vos me preguntas una opinión, habría que mirar un poco las pruebas que han subido incluso los medios. Yo acordate que yo no tengo acceso al expediente, pero han subido unas capturas de pantalla que hacía la señora [imputada] diciendo: ‘No me dejen sola porque si no van a caer todos’”, señaló.

A partir de esas publicaciones, el abogado planteó que podría existir la necesidad de determinar si otras personas tuvieron algún tipo de participación en los hechos.

“No sé quién serán los otros que están ahí comprometidos, pero realmente no hay que ser ningún genio para darse cuenta que atrás de eso puede haber gente que está operando para que esto no prospere”, afirmó.

Estas últimas expresiones corresponden a una interpretación del abogado y no constituyen, por sí mismas, una conclusión de la investigación judicial.

Qué deberá determinar ahora la Justicia

Con la investigación penal en curso y la revisión administrativa sobre las denuncias previas, uno de los principales interrogantes será determinar qué información había llegado a la Justicia antes de que el caso del geriátrico tomara estado público y qué medidas se adoptaron a partir de esas presentaciones.

El planteo de Risso Patrón busca que se analicen de manera integral las posibles situaciones de abandono, presunta privación de la libertad, estafas y eventuales maniobras sobre los bienes y viviendas de adultos mayores.

También reclama esclarecer la situación del inmueble donde funcionó la residencia: quién es su propietario, qué relación mantiene con las personas investigadas y quién percibe actualmente el alquiler.

La causa continúa abierta y será la investigación judicial la que deberá establecer si existe una conexión entre estos hechos, si hubo otras personas involucradas y si las denuncias realizadas meses antes del procedimiento contenían elementos que permitían advertir con anterioridad la situación de vulnerabilidad de los adultos mayores.