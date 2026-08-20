Geriátrico clandestino en Nuevo Horizonte: Poletti prometió "llegar hasta las últimas consecuencias" para identificar a los involucrados

El intendente de Santa Fe confirmó que continúa en marcha una investigación sumaria para determinar si hubo participación de trabajadores municipales en los traslados de adultos mayores hacia la residencia clandestina. Además, anticipó que el municipio trabaja con la Provincia para establecer un protocolo único de control y seguimiento.

Investigación municipal: el intendente de Santa Fe confirmó la continuidad de una investigación sumaria sobre el área de adultos mayores.

La Municipalidad de Santa Fe mantiene en marcha una investigación sumaria para determinar qué ocurrió alrededor del funcionamiento de un geriátrico clandestino para adultos mayores detectado en barrio Nuevo Horizonte , donde fueron encontrados siete ancianos en condiciones de extrema vulnerabilidad y prácticamente en estado de abandono.

El intendente Juan Pablo Poletti ratificó que la pesquisa interna continúa y aclaró que el objetivo no es investigar inicialmente a una persona en particular, sino reconstruir el funcionamiento del área municipal vinculada a los adultos mayores y determinar si existió algún tipo de participación de trabajadores municipales en los traslados que terminaron llevando a personas a la residencia.

“Nosotros iniciamos una investigación sumaria que está en curso, que queremos llegar hasta las últimas consecuencias, más allá de lo que la Justicia está investigando”, sostuvo el mandatario.

Poletti remarcó que se trata de una investigación sobre el funcionamiento del área y no de un sumario administrativo contra un trabajador determinado. “No es un sumario a alguien, sino una investigación sumaria sobre el área de adultos mayores”, explicó.

José Busiemi

La lupa sobre los traslados

Uno de los aspectos que busca determinar la investigación es la posible participación de empleados municipales en el traslado de adultos mayores hacia el establecimiento clandestino.

Según explicó el intendente, se mencionaron inicialmente tres personas vinculadas con esas tareas, aunque aclaró que la información todavía está siendo recabada y analizada.

“Se nombraban fundamentalmente a tres personas que participaban del traslado de las personas”, señaló.

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En ese sentido, indicó que se intenta establecer cuántos traslados se realizaron, quiénes participaron y bajo qué circunstancias.

“Se está investigando el contexto, si hubo traslados, cuántos traslados hubo, de todos los traslados que hubo, cuánto de cada uno”, detalló Poletti.

Parte de esa información también es requerida por la Fiscalía, que lleva adelante la investigación judicial sobre el funcionamiento de la residencia y las posibles responsabilidades derivadas de la situación de los adultos mayores.

“Esa es la información que se está recabando por parte de Fiscalía y, por supuesto, que cuando la tengamos la vamos a dar”, afirmó el intendente.

Municipio y Provincia buscan unificar los controles

Además de la investigación sobre lo ocurrido, el municipio inició conversaciones con organismos provinciales para revisar los mecanismos de habilitación y fiscalización de este tipo de establecimientos.

Poletti explicó que ya se realizaron reuniones con distintas áreas de la Provincia, auditoría médica y organismos vinculados a adultos mayores, junto con las dependencias municipales involucradas.

El objetivo es avanzar hacia un protocolo único de actuación que permita compartir información y evitar que las distintas instancias de control funcionen de manera aislada.

“Vamos a ver qué nos dice la ordenanza acerca de si es obligatorio dar la baja de una residencia que deja de funcionar”, señaló el intendente.

Según explicó, uno de los problemas detectados podría estar relacionado con establecimientos que dejan de funcionar sin informar formalmente su baja. En esos casos, una residencia podría continuar figurando como habilitada en los registros municipales pese a haber dejado de prestar servicios.

“Capaz sigue quedando habilitada porque nunca nos enteramos que dejó de funcionar, ya que no hay obligación de dar la baja”, planteó.

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Revisar qué ocurrió y prevenir nuevos casos

El intendente sostuvo que el caso de Nuevo Horizonte también representa una oportunidad para revisar los procedimientos municipales y mejorar los mecanismos de protección de los adultos mayores.

“Todo esto es lo que se está articulando para adelante: no solo investigar lo que pasó, sino ver si tenemos que corregir algo de los protocolos de acción”, afirmó.

En esa línea, destacó la necesidad de que las distintas áreas que intervienen en la atención, habilitación, seguimiento y traslado de personas mayores trabajen con criterios comunes.

“Es el momento de sentarnos en una mesa de trabajo y diagramar un protocolo para poder proteger a nuestro adulto mayor”, remarcó.

Una investigación que continúa

Mientras la Justicia avanza con las medidas destinadas a establecer las responsabilidades por las condiciones en las que fueron encontrados los siete adultos mayores, el municipio mantiene abierta su propia investigación.

Poletti aseguró que la Municipalidad continuará colaborando con la pesquisa judicial y profundizando el análisis interno para determinar si existieron irregularidades en los procedimientos de traslado o algún tipo de intervención de trabajadores municipales.

“No vamos a bajar el ritmo de investigación hasta no descubrir qué pasó, eso para atrás y para adelante”, sostuvo.

El caso puso nuevamente bajo la lupa los mecanismos de control sobre las residencias de adultos mayores y abrió un debate sobre la necesidad de mejorar la articulación entre municipio y Provincia para detectar establecimientos irregulares y garantizar condiciones adecuadas de atención, cuidado y protección para las personas mayores.