Grave estado de salud de un bebé de 13 meses tras ahogarse en Alto Verde: permanece en terapia intensiva

El pequeño ingresó sin signos vitales al Hospital de Niños Dr. Orlando Alassia, donde fue reanimado y permanece en estado crítico. Advierten sobre el riesgo de accidentes domésticos en lactantes.

Un bebé de 13 meses permanece internado en estado crítico en el Hospital de Niños Dr. Orlando Alassia, luego de sufrir un ahogamiento doméstico en su vivienda del distrito costero de Alto Verde .

Según confirmó el subdirector del efector, el doctor Daniel Farina, el niño ingresó a la guardia de emergencias sin signos vitales y en paro cardiorrespiratorio , lo que obligó a realizarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) durante un período prolongado.

“Se lo logra recuperar y pasa al servicio de terapia intensiva, pero tiene un pronóstico sombrío. La situación es grave”, explicó el profesional, quien remarcó que se trata de un cuadro crítico con evolución incierta.

daniel farina subdirector hospital de niños Orlando Alassia El subdirector del hospital Orlando Alassia, el doctor Daniel Farina gentileza

Estado crítico y evolución minuto a minuto

De acuerdo al parte médico, las primeras horas son determinantes, aunque Farina aclaró que en estos casos la evolución es constante: “Aquí no hay horas, es minuto a minuto. Ya se cumplieron las primeras 24 horas y seguimos en una etapa donde el pronóstico es incierto”.

El especialista advirtió además sobre la posibilidad de secuelas neurológicas severas, producto del tiempo que el cerebro permaneció sin oxígeno.

“Estos accidentes generan un compromiso multisistémico, pero el órgano más afectado suele ser el cerebro. Por eso, las secuelas neurológicas pueden ser importantes”, indicó.

Cómo ocurrió el accidente en Alto Verde

El hecho ocurrió cerca del mediodía del martes, cuando el niño cayó dentro de un balde de 20 litros con agua en el interior de la vivienda familiar.

Otro menor que se encontraba en el lugar alertó a los adultos, quienes trasladaron de urgencia al bebé al Samco de Alto Verde, donde recibió las primeras maniobras de reanimación.

Posteriormente, fue derivado en una ambulancia del servicio de emergencias 107, en código rojo, hacia el Hospital de Niños, donde permanece internado.

Accidentes domésticos: una problemática frecuente

Desde el hospital remarcaron que este tipo de episodios forman parte de los llamados accidentes por inmersión, una de las principales causas de morbimortalidad infantil dentro del hogar. “Son la cuarta causa de accidentes en lactantes, junto con las quemaduras, la ingesta de productos tóxicos y los traumatismos de cráneo”, detalló Farina.

Además, explicó que si bien los casos más frecuentes se dan en piletas, también ocurren en recipientes pequeños: “En los lactantes, estos accidentes pueden suceder en una bañera, baldes o recipientes con agua”. Según datos del efector, este tipo de situaciones se registran en promedio dos veces por semestre o al año en la población atendida.

Los especialistas insisten en la importancia de reforzar los cuidados dentro del hogar, especialmente en niños pequeños, donde unos pocos minutos pueden marcar la diferencia.

El caso del bebé de Alto Verde vuelve a poner en agenda la necesidad de supervisión permanente y de evitar dejar recipientes con agua al alcance de los más chicos, ya que pueden convertirse en un riesgo fatal.

Mientras tanto, el niño continúa internado en estado crítico, bajo estricta vigilancia médica en la unidad de cuidados intensivos del hospital Alassia.

• LEER MÁS: Ahogamientos infantiles: la supervisión adulta, la principal herramienta para prevenir tragedias