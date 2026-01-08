Uno Santa Fe | Santa Fe | limitador de altura

Insólito: a menos de un día de su reapertura, dañaron el limitador de altura del puente del Parque Garay

El incidente ocurrió durante la siesta de este jueves cuando una camioneta con carga excedida derribó el arco de seguridad. El paso, que estuvo cerrado meses por reparaciones, permanece habilitado.

8 de enero 2026 · 20:18hs
A menos de 24 horas de haber sido rehabilitado oficialmente al tránsito, el puente del Parque Garay volvió a ser noticia por un incidente vial. Durante la tarde de este jueves, una camioneta 4x4 impactó contra el arco limitador de altura ubicado sobre la calle Salvador Caputo, provocando la caída del travesaño de seguridad.

El puente había recuperado la circulación apenas el miércoles a las 19:30, luego de permanecer clausurado desde la primera quincena de octubre por trabajos de bacheo y recomposición de la losa de rodamiento.

Los detalles del impacto

El siniestro se produjo cuando el vehículo circulaba en sentido oeste-este, con destino hacia la zona central del parque y la avenida Presidente Perón. Si bien el modelo de la camioneta permitía el paso bajo el límite de 2,10 metros, el vehículo transportaba una escalera en la caja que excedía la altura permitida.

Al intentar cruzar, la carga golpeó directamente la estructura de señalización, derribando el travesaño metálico. Cabe destacar que, tras el impacto, el personal municipal constató que solo uno de los arcos delimitadores permanece en pie, aunque la restricción de altura sigue vigente para todos los usuarios.

Un puente recién renovado

La reparación del puente del Parque Garay era una obra esperada por los vecinos tras meses de interrupción. Los trabajos se centraron en la reparación de calzada (se intervino la losa para corregir hundimientos y grietas que afectaban ambas manos y seguridad vial (se instalaron los arcos para evitar que vehículos pesados dañen la estructura renovada)

Pese al daño ocasionado en la señalética aérea, las autoridades confirmaron que el tránsito no fue interrumpido y el puente continúa habilitado para vehículos livianos que respeten las dimensiones establecidas.

limitador de altura puente Parque Garay
