La circulación se restablecerá a partir de las 7 sobre el puente de calle Salvador Caputto, con restricciones de altura y peso. El municipio dispuso recorridos alternativos para vehículos de emergencia y reforzó la señalización para preservar la estructura reparada.

La Municipalidad de Santa Fe informó que este jueves, desde las 7 de la mañana, quedará habilitado el tránsito liviano sobre el puente del Parque Juan de Garay , ubicado sobre calle Salvador Caputto, luego de la finalización de los trabajos de reparación tras un socavón que afectó la calzada.

Según se detalló, podrán circular autos, motos y camionetas , mientras que no estará permitido el paso de vehículos pesados , como camiones, utilitarios de carga o maquinaria. La decisión se tomó a partir de un estudio realizado por el área de Movilidad , que determinó limitar la altura máxima de los vehículos a 2,10 metros con el objetivo de preservar los trabajos realizados en la estructura .

Para garantizar el cumplimiento de esta restricción, el municipio instaló dos delimitadores de altura de 2,10 metros, que cumplen una doble función: impedir materialmente el ingreso de vehículos no permitidos y reforzar la condición de “tránsito liviano”, reduciendo el riesgo de daños sobre el puente. Estas medidas se complementan con señalización reglamentaria y preventiva.

puente garay 2 Puente del Parque Garay: desde este jueves habilitan el tránsito solo para vehículos livianos

Además, se dispuso un recorrido alternativo para ambulancias, camiones recolectores, autobombas y otros vehículos de emergencia, a fin de asegurar su circulación sin afectar la estructura recientemente reparada.

El nuevo esquema de circulación incluye también un reordenamiento del tránsito interno dentro del Parque Garay, mediante corredores habilitados exclusivamente para vehículos livianos, con el objetivo de concentrar el flujo en recorridos claros, evitar atajos y reducir maniobras conflictivas. A su vez, se implementaron cierres claramente demarcados para impedir el paso directo de vehículos pesados por determinados sectores y disminuir los cruces y puntos de conflicto, en un entorno con alta presencia peatonal y recreativa.

Cabe recordar que el tránsito sobre este puente se encontraba interrumpido desde la primera quincena de octubre, cuando los daños se extendieron a ambas manos. Si bien los inconvenientes no eran estructurales, la reparación requirió la recomposición de la losa para garantizar condiciones adecuadas de estabilidad de la calzada.

Todas las tareas fueron realizadas por administración, con recursos propios y personal municipal, permitiendo restablecer la circulación bajo un esquema de control que prioriza la seguridad y el cuidado de la infraestructura.