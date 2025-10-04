Ocurrió en el barrio Marcos Bobbio. Intentaron asesinar a balazos a Roberto Exequiel Almada, de 31 años. Lo operaron y le salvaron la vida en el hospital Iturraspe, donde quedó internado en terapia intensiva. Hay un detenido.

Intento de homicidio a tiros: un policía herido, una casa incendiada y buscan a "El Desgraciado" y "El Alemán"

Este jueves, después de las 18, en inmediaciones de la esquina que forman calle Pedro Espinosa y pasaje público , en el barrio Marcos Bobbio, fue emboscado a balazos un hombre llamado Roberto Exequiel Almada , de 31 años, quien resultó impactado y cayó al piso. Los vecinos denunciaron el ataque criminal a los operadores de la central de emergencias 911.

Minutos después, la víctima fue asistida por un médico y trasladada al hospital Iturraspe , donde los profesionales constataron que los impactos de bala estaban en el hemitórax y en la fosa lumbar derecha . Almada fue operado de urgencia en el quirófano central y luego derivado a la unidad de terapia intensiva .

La mujer, pareja de Almada, brindó testimonio sobre el ataque mientras él era intervenido quirúrgicamente. Policías de la Comisaría 7ª y del Comando Radioeléctrico preservaron la escena del ataque, identificaron testigos y buscaron constatar la existencia de cámaras de videovigilancia.

En el primer tramo de la investigación surgió que los atacantes serían los apodados "El Desgraciado" y "El Alemán". El fiscal de Homicidios en turno del Ministerio Público de la Acusación ordenó la realización de los peritajes criminalísticos de rigor.

Aprehendido y policía herido

Una vez que los peritos criminalísticos de la Científica de la Policía de Investigaciones (PDI) llegaron al lugar, al menos diez personas corrieron y apresaron a un motociclista, al que comenzaron a agredir con puñetes y patadas, ya que lo señalaban como amigo de los dos autores de la tentativa de homicidio.

La situación descontrolada hizo que los peritos pidieran refuerzos policiales. Los policías presentes, junto a los que llegaron de Orden Público y de Cuerpos, tuvieron que usar disparos con posta de goma para dispersar a la multitud, que intentaba hacer justicia por mano propia.

El joven buscó refugio en una casa deshabitada, pero fue perseguido por la policía, y uno de los suboficiales resultó herido con un piedrazo en la cabeza, desmayándose momentáneamente.

Los refuerzos del Cuerpo Guardia de Infantería (CGI) y del Grupo de Operaciones Especiales (GOE)aprehendieron al perseguido, identificado como M. H. G., de 31 años. El policía herido fue el suboficial S. J. S., y la motocicleta en la que viajaba el aprehendido fue secuestrada como consecuencia de su presunta relación con la tentativa de homicidio.

Testigos e imágenes

Los efectivos de Orden Público y de Cuerpos que actuaron en los procedimientos, el traslado del herido, la llegada de los peritos, la pedreada y la aprehensión del presunto encubridor, también buscaron identificar testigos y constatar la existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas, con el objetivo de esclarecer los violentos sucesos.

El atentado incendiario

Antes de la medianoche, cuando se estimaba que los ánimos habían vuelto a la normalidad, vecinos de la esquina que forman las calles Rosatti y cortada Falcón, en el barrio El Abasto, realizaron llamados alertando sobre un incendio.

Policías de Orden Público y de Cuerpos acudieron al lugar, seguidos por los bomberos zapadores policiales, quienes debieron apagar el foco ígneo de un inmueble que resultó totalmente destruido. La propiedad sería de uno de los dos hombres señalados como presuntos autores del ataque a Almada: "El Desgraciado" o "El Alemán".

Peritajes criminalísticos

La Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe informó al fiscal de Homicidios en turno, Andrés Marchi, sobre el intento de homicidio, los procedimientos posteriores, la aprehensión de una persona y el secuestro de la motocicleta.

El fiscal ordenó un informe sobre el estado de salud del policía herido, mantener al aprehendido privado de su libertad y formar causa por presunto encubrimiento de tentativa de homicidio, la identificación de testigos y el secuestro de imágenes de cámaras de videovigilancia de la zona y la realización de los peritajes criminalísticos de rigor, que fueron llevados a cabo por agentes del área Científica de la PDI.