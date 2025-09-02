Uno Santa Fe | Santa Fe | Caja de Jubilaciones

La Caja de Jubilaciones será intransferible: la importancia de mantener el control provincial sobre el sistema previsional

El abogado previsionalista Eduardo Cóceres analizó la inclusión en la Constitución provincial de la cláusula que garantiza la intransferibilidad de la Caja de Jubilaciones

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

2 de septiembre 2025 · 11:09hs
Caja jubilaciones y pensiones

Gobierno de la Provincia de Santa Fe

Caja jubilaciones y pensiones

La reciente reforma constitucional en Santa Fe introdujo una definición que marcará el rumbo del sistema previsional provincial: la Caja de Jubilaciones y Pensiones de los empleados públicos queda expresamente declarada como intransferible a la Nación.

La decisión, que atravesó semanas de debate en la convención reformadora, no estuvo exenta de tensiones políticas y sindicales. Finalmente, se impuso la redacción que reclamaban los gremios y que sostenía parte de la coalición de gobierno.

“Un reclamo histórico”

En diálogo con el programa Mañana UNO (UNO 106.3 FM), el abogado previsionalista Eduardo Cóceres explicó la trascendencia de la medida: “Significa reconocer lo que la mayoría de la población santafesina pide desde los años 90. La Caja en la provincia, no transferible a la Nación, es una necesidad que se viene peleando desde la época de Menem y Cavallo, cuando se intentó pasar todos los organismos previsionales al ámbito nacional”.

El especialista recordó que en aquel contexto se conformó un frente amplio con el Consejo Federal de Previsión Social y las cajas profesionales para frenar la iniciativa, que terminó plasmándose en el artículo 125 de la Constitución Nacional de 1994.

El debate político en la convención

La discusión más fuerte dentro de la convención giró en torno al término a utilizar: “indelegable” o “intransferible”. Aunque podría parecer una diferencia semántica, Cóceres aclaró que detrás había un trasfondo político.

“El PRO se manifestó en contra de la cláusula de intransferibilidad porque a nivel nacional acompaña proyectos de La Libertad Avanza para promover la transferencia de las cajas provinciales a un sistema único. Era lógico que no avalaran lo contrario en Santa Fe. Esa contradicción generó la tensión”, explicó.

En ese marco, citó artículos publicados en mayo que dieron cuenta del contrapunto en la coalición Unidos, con posturas firmes del socialismo a favor de blindar la Caja y de referentes del PRO en contra.

Soy de pag 3 foto 1.jpg
Eduardo C&oacute;ceres. Abogado previsionalista.

Eduardo Cóceres. Abogado previsionalista.

La reacción de los gremios

El especialista subrayó el rol que jugaron las organizaciones sindicales de los trabajadores estatales, que presionaron públicamente para sostener la redacción original: “Hubo una reacción total, casi inmediata, de los gremios. El mismo día que trascendió la posibilidad de modificar el término se hicieron sentir y obligaron a la convención a mantener la palabra intransferible. Eso demuestra que no era un tema de despacho político: la sociedad estaba mirando”.

Otro punto central que resaltó Cóceres fue el vínculo de esta cláusula con el reclamo que la provincia mantiene ante la Nación por el déficit de la Caja.

“La provincia se hace cargo de pagar los beneficios, pero Nación no transfiere lo que corresponde por ley. El gobernador ya dijo que cuando esos recursos ingresen se destinarán a obras. Si la Caja se transfiriera, esa deuda desaparecería y Santa Fe perdería esa herramienta”, señaló.

Emergencia previsional y déficit

El especialista también se refirió a la situación actual de la Caja, en el marco de la emergencia previsional. Según indicó, tras los cambios normativos se produjo un aluvión de jubilaciones que alteró las proyecciones financieras.

“El déficit que en un inicio se estimaba en 180 mil millones de pesos comenzó a reducirse, pero los efectos reales recién se van a ver con el tiempo. Además, otras cajas municipales y profesionales atraviesan dificultades similares, porque cuando se duplica la cantidad de trámites, el equilibrio se resiente”, explicó.

Un debate global

Cóceres ubicó el tema en una perspectiva más amplia: “Los regímenes jubilatorios crujen en todo el mundo. Con la mayor expectativa de vida, la sostenibilidad de los sistemas está en discusión. Por eso es fundamental que en Santa Fe la Constitución sea clara y que no quede lugar a interpretaciones. No es lo mismo decir indelegable que intransferible”.

Finalmente, destacó que la convención también avanzó en el reconocimiento del derecho a la movilidad jubilatoria dentro del texto provincial, lo que refuerza el blindaje del sistema.

“Los convencionales no pueden tratar estos temas como acuerdos entre partidos. Están bajo la mirada de toda la sociedad. En este caso, se logró lo que pedía la gente: que la Caja de Jubilaciones quede definitivamente en manos de la provincia”, concluyó.

La entrevista completa:

EDUARDO COCERES

Caja de Jubilaciones previsional Reforma constitucional
Noticias relacionadas
Parte de los trabajos realizados para la ampliación de la planta potabilizadora de agua en la ciudad de Santa Fe, obra que al día de hoy está paralizada 

Ampliación de la planta potabilizadora de agua en Santa Fe: confirman el reinicio de la obra nacional paralizada

Nuevas tarifas en la Autopista Rosario - Santa Fe

Estas son las nuevas tarifas del peaje de la Autopista Rosario - Santa Fe

El MPA investiga el robo del fentanilo en el Hospital Iturraspe

Robo de ampollas de fentanilo en el Hospital Iturraspe: cómo continúa la investigación

Capacitación en Buenas Prácticas de Manipulación de Alimentos para merenderos y comedores de la ciudad de Santo Tomé

Capacitación en Buenas Prácticas de Manipulación de Alimentos para merenderos y comedores de la ciudad de Santo Tomé

Lo último

GP de Italia: el lugar donde empezó la historia entre Franco Colapinto y la Fórmula 1

GP de Italia: el lugar donde empezó la historia entre Franco Colapinto y la Fórmula 1

Unión renace con Madelón: números que marcan la recuperación

Unión renace con Madelón: números que marcan la recuperación

Pullaro pidió al Gobierno nacional que aclare las denuncias por corrupción y que no se pongan mordazas a la información

Pullaro pidió al Gobierno nacional que "aclare las denuncias por corrupción" y que no se pongan "mordazas" a la información

Último Momento
GP de Italia: el lugar donde empezó la historia entre Franco Colapinto y la Fórmula 1

GP de Italia: el lugar donde empezó la historia entre Franco Colapinto y la Fórmula 1

Unión renace con Madelón: números que marcan la recuperación

Unión renace con Madelón: números que marcan la recuperación

Pullaro pidió al Gobierno nacional que aclare las denuncias por corrupción y que no se pongan mordazas a la información

Pullaro pidió al Gobierno nacional que "aclare las denuncias por corrupción" y que no se pongan "mordazas" a la información

Ampliación de la planta potabilizadora de agua en Santa Fe: confirman el reinicio de la obra nacional paralizada

Ampliación de la planta potabilizadora de agua en Santa Fe: confirman el reinicio de la obra nacional paralizada

Qué jugadores recuperará Medrán para otra final para Colón

Qué jugadores recuperará Medrán para otra final para Colón

Ovación
Colón y la lucha por no descender: lo que le queda al Sabalero y a sus rivales

Colón y la lucha por no descender: lo que le queda al Sabalero y a sus rivales

Qué jugadores recuperará Medrán para otra final para Colón

Qué jugadores recuperará Medrán para otra final para Colón

La Sub 20, con Vargas y Chávez, trabaja en Ezeiza rumbo al Mundial de Chile

La Sub 20, con Vargas y Chávez, trabaja en Ezeiza rumbo al Mundial de Chile

La estadística humillante que lo tiene a Colón en el podio de los peores

La estadística humillante que lo tiene a Colón en el podio de los peores

Chapu Cantero retuvo el título argentino supergallo con un KO en el tercer round

Chapu Cantero retuvo el título argentino supergallo con un KO en el tercer round

Policiales
Allanamientos en Colastiné Norte: detienen a tres delincuentes y secuestran armas y municiones

Allanamientos en Colastiné Norte: detienen a tres delincuentes y secuestran armas y municiones

Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después porque no le pareció importante

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después "porque no le pareció importante"

Escenario
Nueva Fecha: Seven Kayne llega a Tribus en el marco de su Transmu7ación Tour 2025

Nueva Fecha: Seven Kayne llega a Tribus en el marco de su Transmu7ación Tour 2025

Silvia Moreno regresa a Santa Fe presentando su disco 10 años en vivo

Silvia Moreno regresa a Santa Fe presentando su disco "10 años en vivo"

Diego Topa trae su último y exitoso espectáculo a Santa Fe

Diego Topa trae su último y exitoso espectáculo a Santa Fe

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional