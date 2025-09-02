Uno Santa Fe | Ovación | San Pablo

Sonó por Unión en el pasado mercado y vuelve a San Pablo tras alejarse de León

El extremo Emiliano Rigoni se convirtió en el nuevo refuerzo de San Pablo de Brasil, tras rescindir en León de México. Fue ofrecido a Unión, pero era muy caro

2 de septiembre 2025 · 19:29hs
El extremo derecho Emiliano Rigoni se convirtió en el nuevo refuerzo de San Pablo de Brasil, tras rescindir su vínculo con León de México y firmará contrato hasta el 31 de diciembre del 2026. Fue uno de los nombres fuertes que sonó en Unión, pero no prosperó por lo económico.

En la última temporada, el ex Independiente de Avellaneda no tuvo la oportunidad de jugar de manera regular: disputó dos partidos de la Leagues Cup y un solo encuentro de la Liga MX. Por este motivo en particular, el argentino optó por salir del equipo mexicano para buscar otra institución, en la cual tenga la oportunidad de sumar minutos de forma regular.

Rigoni regresa a San Pablo

Su regreso a San Paulo, después de tres largos años, representa otra oportunidad más en su carrera profesional de poder demostrar todo su talento dentro del terreno de juego, un lugar muy importante para el jugador argentino, en donde supo representar de la mejor manera los colores de la institución.

En su paso por el Tricolor Paulista, Emiliano Rigoni disputó 70 partidos con la camiseta del San Pablo, anotó 13 goles y repartió 9 asistencias. Los números son positivos y todo indica que el argentino intentará repetir sus llamativas actuaciones en el fútbol brasileño.

