La Campaña por el Derecho al Aborto pide audiencia con la ministra de Salud

Y agregan desde la Campaña: "En este contexto, y obtenida la ley, nos gustaría conocer de qué manera se articularán las políticas desde el Ministerio de Salud para implementar la Ley 27.610 en la provincia. También expresaremos algunas dificultades que observamos cotidianamente en los efectores de salud. Conseguimos la ley pero seguiremos en las calles hasta que nuestros derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos sean plenamente garantizados. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir".

Varios reclamos

Cabe recordar que la semana pasada hubo un pedido de audiencia con el mismo fin de la organización Mumalá en el Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe, que aún no recibió respuesta. Días antes de esa presentación, Martorano, admitió a UNO Santa Fe complicaciones en el acceso a la práctica luego de reclamos de agrupaciones socorristas y de la Red de Profesionales por el derecho a decidir regional Santa Fe. La máxima autoridad sanitaria de la provincia dijo el jueves pasado a este medio que tenía conocimiento de la situación y que "se está trabajando" y que “todo se irá acomodando” en este problema.

En diálogo con UNO Santa Fe, la ministra dijo la semana pasada que el grupo de Salud Sexual y Reproductiva "está trabajando" en este problema. "Me dijeron que ingresaron cantidad de anticonceptivos, preservativos, así que todo esto se está acomodando. Y el inconveniente que pueda haber con interrupción legal del embarazo (ILE) e interrupción voluntaria del embarazo (IVE) se va a solucionar regionalmente. Justo me avisaron hoy, en estos momentos, que está trabajando la gente de la Dirección de Salud Reproductiva para que esto se solucione a la brevedad", dijo la autoridad máxima de la cartera sanitaria.

Al ser consultada sobre cómo se va a implementar la IVE en la provincia, la ministra respondió: "A la ILE ya la teníamos implementada. Nuestra provincia no ha tenido nunca inconvenientes en esto. Hay equipos de trabajo con médicos que van a ser formadores en todo el territorio. Ya se está trabajando y la idea es poder multiplicar para que la accesibilidad no sea un problema".

Sobre los reclamos de organizaciones feministas en relación a la desigualdad histórica de la aplicación de la ILE en el centro y norte provincial en contraste con el sur en el acceso al aborto, Martorano adelantó: "Todo se va a ir solucionando para que haya equidad en la accesibilidad. Es cierto que si en algún lugar no hay accesibilidad se traslada generalmente a las grandes ciudades. Pero la idea es que este equipo sea para formar gente en todo el territorio, para que cualquiera pueda acceder en su lugar. Entendamos que es una ley nueva, es quizá más sencillo incorporarlo porque se venía trabajando bien ILE pero se van a multiplicar los equipos en territorio".

Por último, al ser consultada por las faltantes de preservativos que hubo todo el año pasado y por la cual hay al menos cuatro pedidos de informes en la Cámara de Diputados provincial, el Congreso de la Nación y en el Concejo Municipal de Santa Fe, la ministra de Salud explicó: "Hubo faltantes porque generalmente había aportes desde Nación con atraso previo. Ahora ya comenzó a regularizarse, además de lo que viene de Nación se han producido compras, ya en estos momentos hay para llevar a los distintos lugares, son prioridades obviamente".