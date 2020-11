Faltan anticonceptivos hormonales y de barrera en el centro y norte provincial

Un relevamiento realizado por la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir de la regional Santa Fe al que accedió UNO Santa Fe indica que durante el 2020 hubo un aumento de embarazos no deseados y una importante falta de stock de anticonceptivos hormonales y de preservativos. De 19 centros de salud relevados en el centro y norte provincial, el 79 por ciento indicó que no cuentan con algún tipo de anticonceptivo, ya sea inyectables, orales comprimidos o métodos de barrera. En el 58 por ciento de los casos señalaron no tener dos de esos métodos y en el 31 por ciento de los casos no tienen ninguno de los tres.