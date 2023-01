La descarga de medias reses se realizará con medios mecánicos: ¿Qué opciones manejan los frigoríficos de Santa Fe?

De esta forma, volverá a tener vigencia la Resolución 22/2021 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo por la cual todo traslado superior a los 32 kilos debe hacerse con medios mecánicos.

Antonio D'Angelo, de la Cámara de Frigoríficos de la provincia de Santa Fe, fue consultado por UNO acerca de los mecanismos que se analizan implementar para que los trabajadores dejen de cargar sobre sus hombres las medias reses.

Explicó que se podrán dar "distintas situaciones, ya que hay frigoríficos que tienen transporte propio y otros que no".

Señaló que aquellos que tengan transporte propio "les van a exigir a sus camioneros y a los que descargan que utilicen carritos, algunos de los cuales ya están siendo desarrollados. Tendrán que usar ese tipo de medio, como lo usan los repartidores de gaseosas, como se utilizan para bajar las bosas de cemento de 50 kilos. Creo que se implementar alguna medida similar".

Carrito. Una posible solución para el traslado de media res

D'Angelo advirtió que una situación particular se podría presentar en los frigoríficos que tercerizan el servicio de transporte de medias reses.

En esa línea, y explicó: "Ninguno de los frigoríficos carga el camión al hombro; sino que se carga dentro del frigorífico con medios mecánicos, como son aparejos. Qué va a hacer el transportista cuando se va del frigorífico y lo descarga en la carnicería; es lo que estamos tratando de ver. Porque el frigorífico va a perder ese control".

"Desde la cámara estamos pensando en llamar a esos transportistas que se dedican al traslado de medias reses y explicarle esta situación. Porque tendrían que dar cumplimiento a la resolución de la ART. No podría un trabajador bajar al hombro al trozo de carne mayor a 32 kilos", añadió.

Cochecito o carrito. Otra de las forma en que se podría transportar la media res

Consultado sobre si se utilizarán carritos para el traslado de la carne o si estudian otro medio mecánico, el referente del sector afirmó: "Sin ninguna duda que va a ser así. No hay otra alternativa. Hay carnicerías que tienen pasillos largos, es imposible poner rieleras que vayan al camión a la carnicería porque quedarían colgadas sobre las veredas. Creo que no hay otras alternativa que no sean carritos; los cuales deberán ser lo más apropiado posible".

Consultado a partir de cuándo entrará en vigencia, señaló: "La resolución está vigente, pero creo que se tomará un período para poder confeccionar esos medios mecánicos de aquellos que no lo tienen y no estirarse más de 15 o 30 días para poder llevarlo adelante".

Igualmente, aclaró: "No hay nuevos períodos, ni postergación porque lo que hubo fue suspensión de lo que había querido imponer el gobierno a través del Ministerio de Agricultura en su momento. Pero queda en vigencia la vieja resolución de la ART".