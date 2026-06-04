La economía santafesina acumula 13 meses de recesión: crece la industria, pero caen el consumo y los salarios

Según el último informe de la Bolsa de Comercio de Santa Fe, la actividad provincial volvió a contraerse en marzo. La industria y el empleo privado muestran señales positivas, pero el consumo interno, la construcción y la recaudación tributaria continúan en baja.

Actividad económica en Santa Fe: crece la industria, pero el consumo sigue en baja

La actividad económica de Santa Fe continúa mostrando señales mixtas. Según el último informe del Índice Compuesto Coincidente de Actividad Económica de la Provincia de Santa Fe (ICA-SFE) elaborado por la Bolsa de Comercio de Santa Fe, durante marzo de 2026 la economía provincial registró una variación mensual de -0,02% y una caída interanual de -1,1% .

Los datos reflejan que, si bien en los últimos meses predominaron algunas mejoras parciales, el conjunto de la economía aún no logra consolidar una recuperación sostenida. De hecho, la provincia acumula 13 meses consecutivos en fase recesiva , aunque con una intensidad menor a la observada durante la primera mitad de la crisis.

Sectores que mostraron mejoras

Entre los indicadores con desempeño positivo durante marzo se destacó el patentamiento de vehículos nuevos, que creció un 2,7% mensual, mientras que la producción industrial avanzó un 0,4% respecto de febrero y registró una mejora interanual del 2,4%.

También se observó un leve incremento en los puestos de trabajo registrados, con una suba mensual del 0,1%, impulsada principalmente por el empleo privado. Sin embargo, los especialistas advierten que el mercado laboral continúa mostrando una dinámica de estancamiento.

Consumo y salarios siguen sin recuperarse

Uno de los aspectos más preocupantes del informe es la evolución de los ingresos y el consumo. Las remuneraciones reales registraron una caída del 0,8% en marzo y acumulan una retracción del 3,7% en los últimos doce meses.

Esta situación impacta directamente sobre las familias santafesinas. Las ventas en supermercados permanecieron prácticamente sin cambios respecto al mes anterior y exhibieron una caída interanual del 3,9%, reflejando la debilidad del consumo interno.

Construcción y recaudación, entre los sectores más afectados

El informe también señala que el consumo de cemento, uno de los principales termómetros de la actividad de la construcción, volvió a caer durante marzo. La baja fue del 0,2% mensual y del 2,1% interanual, consolidando un escenario de escasa recuperación para el sector.

Por otra parte, los recursos tributarios provinciales registraron una contracción del 1,3% mensual, producto de menores ingresos tanto por impuestos provinciales como por transferencias de coparticipación nacional.

Industria: luces y sombras

Entre los indicadores complementarios de la industria, se destacó el crecimiento del consumo de gas industrial, que avanzó 1,4% mensual y 6,9% interanual, mientras que el consumo de energía eléctrica industrial mostró una mejora más moderada.

En contraste, la producción láctea acumuló su sexta caída consecutiva y la producción de maquinaria agrícola registró una baja mensual del 0,9%, profundizando además su caída interanual hasta el 12,6%.

La molienda de oleaginosas, en tanto, disminuyó un 2,3% mensual, aunque todavía mantiene una variación positiva frente al mismo período del año pasado.

Qué esperan los analistas para Santa Fe

Desde el Centro de Estudios y Servicios de la Bolsa de Comercio de Santa Fe señalaron que la economía provincial dejó atrás la etapa más aguda del ajuste, pero todavía no encuentra motores suficientes para iniciar una recuperación firme.

El balance del primer trimestre de 2026 muestra una mejora acumulada cercana al 0,2%, aunque marzo volvió a reflejar un debilitamiento de la actividad. Según el informe, el escenario actual puede interpretarse como una etapa de estancamiento económico, con avances puntuales en algunos sectores que son compensados por las dificultades persistentes en otros.

Por ahora, la recuperación de la economía santafesina sigue siendo heterogénea y sin señales claras de consolidación.

El informe completo