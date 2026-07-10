La fiesta de Aristóbulo del Valle habría superado las 100.000 personas y los comerciantes celebran un fuerte repunte de ventas

Lo aseguraron desde la Asociación Amigos de la Avenida. Destacaron el impacto positivo en las ventas, el crecimiento del paseo comercial y la llegada de visitantes de distintas ciudades

Exitoso festejo de 9 de julio en la avenida Aristóbulo del Valle

La tradicional Fiesta del 9 de Julio en la avenida Aristóbulo del Valle volvió a convertirse en uno de los eventos más convocantes de Santa Fe . A pocas horas de finalizada la celebración, desde la Asociación Amigos de la Avenida Aristóbulo del Valle realizaron un balance altamente positivo y aseguraron que la convocatoria habría igualado o incluso superado las 100.000 personas que participaron en la edición anterior.

En diálogo con LT10, Marcelo Viletti, integrante de la entidad, sostuvo que el movimiento fue constante desde las primeras horas de la mañana y que el buen clima favoreció una jornada con una masiva presencia de público.

"Estamos muy contentos, cansados y con poca voz, pero fue una fiesta muy linda. Este año vimos mucha más gente desde temprano y creemos que incluso la convocatoria fue un poco superior a la del año pasado", afirmó.

Ventas en Aristóbulo: "La Navidad del primer semestre"

Uno de los principales objetivos del evento era fortalecer la actividad comercial en un contexto económico complejo. Si bien el relevamiento oficial de ventas se realizará durante los próximos días, Viletti aseguró que las primeras impresiones son muy alentadoras.

"Se veía mucha gente comprando. Los comerciantes trabajaron promociones muy fuertes y hubo locales que desde las nueve de la mañana tenían una cuadra de cola por las liquidaciones", contó.

Como sucede cada año, las promociones no se limitaron únicamente al feriado del 9 de Julio, sino que se extendieron durante tres jornadas consecutivas para potenciar el movimiento comercial.

"Nosotros siempre decimos que el 9 de Julio es la Navidad del primer semestre para Aristóbulo. Es una fecha que se prepara durante más de dos meses junto con la Municipalidad, la Provincia y el Concejo porque organizar una fiesta de más de un kilómetro no es sencillo", explicó.

Un paseo comercial que atrae cada vez más visitantes

Además del público santafesino, el dirigente destacó que el corredor comercial continúa consolidándose como un polo de atracción regional.

Según señaló, durante la jornada recibieron visitantes provenientes de Paraná, Rafaela y San Francisco, entre otras ciudades.

"Ya nos referencian no solamente por la fiesta del 9 de Julio, sino también como un centro comercial. Mucha gente cruza desde Paraná directamente para venir a comprar a Aristóbulo, especialmente en fechas importantes como Navidad", indicó.

Cada vez más marcas eligen instalarse en Aristóbulo

Durante la entrevista, Viletti también analizó la actualidad del centro comercial a cielo abierto y reveló un cambio de tendencia en los últimos años.

Explicó que numerosas marcas históricamente instaladas en el microcentro santafesino decidieron abrir sucursales sobre la avenida y que incluso empresas de Rosario y Buenos Aires consultan primero por locales en Aristóbulo antes que en otros sectores de la ciudad.

"Hoy muchas empresas quieren estar presentes en Aristóbulo. Antes buscaban instalarse en el centro; ahora la avenida se convirtió en la primera opción", destacó.

No obstante, reconoció que el contexto económico también impactó sobre la dinámica comercial. Después de la pandemia, recordó, los locales vacíos prácticamente no existían y el recambio era inmediato. Sin embargo, durante los primeros meses de este año comenzaron a observarse mayores tiempos de desocupación.

"Antes un local cerraba un lunes y el martes ya estaba alquilado. Ahora demora más. Enero y febrero fueron meses difíciles y hubo negocios que permanecieron cerrados durante varias semanas, algo que hace unos años era impensado", explicó.

Una avenida que sigue creciendo

El representante de la asociación también destacó las obras que se inaugurarán este sábado sobre el cantero central entre Galicia y Gorriti, donde se incorporaron nuevos senderos peatonales, bicisenda, iluminación LED y mejoras hidráulicas.

Según indicó, una de las principales demandas de los comerciantes era mejorar la iluminación y la seguridad en ese sector.

"Hoy de noche parece de día. Cuando hablamos de iluminación también hablamos de seguridad y eso es muy importante para toda la avenida", concluyó.