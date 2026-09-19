La industria de Santa Fe profundiza la caída: retrocesos en maquinaria, autos y metalurgia

Según el último reporte de Fisfe, la actividad manufacturera bajó 2,9% interanual en julio. Alertan sobre la irregularidad del crédito en el sector.

La producción fabril disminuyó 2,9% interanual en julio y 3,5% en siete meses de 2026 , según informó la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe) . La entidad señaló que el 66% de las ramas de actividad opera por debajo del nivel del año pasado y describió un escenario crítico por la baja demanda interna , el incremento de costos y el comercio desleal . Por otra parte, advirtió que las industrias enfrentan un virtual estancamiento del crédito en pesos y altas tasas reales de interés , persistiendo un elevado ratio de irregularidad del crédito de las empresas .

Según el reporte de Fisfe, el índice de producción industrial registró una baja de 2,2% en relación al mes anterior . En el cotejo histórico, el índice se ubicó 1% por debajo del registro de julio de 2023 y 13,4% respecto de julio de 2022 .

Subas y bajas

Las ramas de actividad que se desempeñaron por encima del mismo mes de 2025 fueron la industria siderúrgica (27,2%), papel y productos de papel (12,7%), molienda de oleaginosas (9,7%), maquinaria de uso general (4,8%), edición e impresión (3,3%), productos lácteos (2,4%), fiambres y embutidos (1,9%) y autopartes (0,3%).

La producción disminuyó, en cambio, en manufacturas de plástico (-2,8%), productos metálicos para uso estructural (-3,9%), carrocerías y remolques (-4%), carne vacuna (-6,5%), molienda de cereales (-6,8%), maquinaria de uso especial (-7%), productos de metal y servicios de trabajo de metales (-11,9%), muebles y colchones (-12,2%), prendas de vestir (-14,4%), vehículos automotores (-38%) y maquinaria agropecuaria (-46,5%).

El procesamiento de soja registró una suba de 9,7%, mientras que la elaboración de aceite creció 12,5% interanual. En la medición acumulada de 2026 la actividad sectorial muestra un nivel semejante al año anterior.

La faena de bovinos cayó 6,5%, prolongando a trece meses las variaciones interanuales negativas y, en siete meses de 2026, mostró una disminución de 5,2%. La de porcinos presentó un alza de 4,5% interanual, acumulando una suba de 10,8% en el año. La industria curtidora argentina se derrumbó 8,5% en lo que va de 2026.

Maquinaria agropecuaria

El nivel de producción de maquinaria agropecuaria registró en siete meses de 2026 una caída de 30,5% acumulado anual. En el primer semestre, el patentamiento de maquinaria agrícola, vial e industrial de origen nacional se redujo un 7,4% interanual, mientras que las de origen importado crecieron un 11,5% frente a 2025.

La producción de acero registró una mejora de 27,2% interanual, en un contexto de bajo punto de referencia. En siete meses de 2026 la producción de acero subió 11,9%, pero cayó 6,5% la laminación. El nivel de actividad de la industria siderúrgica santafesina correspondiente al período enero-julio de 2026 se ubicó un 28,2% por debajo del registro del año 2023.

La industria metalúrgica sumó otro traspié en julio y bajó 25,1% interanual. El 73% de los sectores metalúrgicos analizados mostró un menor nivel de actividad en relación al mismo mes del año pasado. Al interior del complejo, bajaron fundición (-15%), productos metálicos para uso estructural (-3,9%), otros productos de metal y servicios de trabajo (-11,9%), maquinaria de uso general (+4,8%), maquinaria agropecuaria (-46,5%), maquinaria de uso especial (-7%), aparatos de uso doméstico (-20,9%), equipo y aparatos eléctricos (-25%) y carrocerías y remolques (-4%).

En cambio, subieron autopartes (0,3%) y motocicletas (11,7%). En el período enero-julio de 2026 la producción metalúrgica acumuló una baja de 17%, situación agravada al considerar el bajo punto de comparación anual.

El nivel de actividad de la industria metalúrgica de julio se ubicó un 32,7% por debajo del registro de julio de 2023. En 33 de los 46 últimos meses las variaciones anuales de producción resultaron negativas.

En el período enero-julio de 2026 las exportaciones de manufacturas de origen agropecuario mostraron un crecimiento de 33,4% en valor y 23% en volumen. Respecto del año anterior, las exportaciones con origen Santa Fe se expandieron 2,8 millones de toneladas y 2.200 millones de dólares. Alentadas por sus mayores precios internacionales se destacaron los despachos de carnes (51,2%), aceites (46,8%) y harinas (23%).

Las exportaciones

Las colocaciones externas de manufacturas de origen industrial, con resultados heterogéneos a su interior y en un contexto de bajo punto de comparación, registraron en siete meses de 2026 una mejora de 6,4% en valor y 0,6% en volumen. Se destacaron los productos químicos (biodiésel y lecitinas) con una suba de 42 millones de dólares, mientras que metales y sus manufacturas y máquinas retrocedieron u$s 5 millones.

En el orden nacional, el total de personas con empleo asalariado registrado en la industria manufacturera enfrentó en junio de 2026 una reiterada y marcada caída de 4,5% interanual, equivalente a 52.600 personas. En relación a diciembre de 2023, la industria manufacturera argentina perdió algo más de 86 mil trabajadores (-7,3%).

Según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, entre diciembre de 2023 y mayo de 2026, se dieron de baja 484 empleadores y 11.496 trabajadores asegurados en la industria manufacturera en la provincia.