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El desafío de Colón: ganar, convencer y llegar fortalecido al Reducido

Colón recibirá este domingo desde las 16.45 a Los Andes en el Brigadier López, por la fecha 30 de la Zona A de la Primera Nacional.

Ovación

Por Ovación

19 de septiembre 2026 · 13:50hs
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El desafío de Colón: ganar, convencer y llegar fortalecido al Reducido

Colón enfrenta este domingo uno de esos partidos que pueden ser importantes mucho más allá de los tres puntos. Desde las 16.45, en el Brigadier López, el Sabalero recibirá a Los Andes por la fecha 30 de la Zona A de la Primera Nacional, con una obligación que excede el resultado: cortar una racha de tres derrotas consecutivas y volver a encontrar el rumbo.

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La llegada de Iván Delfino había provocado un cambio inmediato en la tabla. El entrenador debutó con tres victorias consecutivas y Colón volvió a posicionarse de manera importante en la pelea por los primeros lugares. Sin embargo, esa ilusión se fue desvaneciendo con las caídas ante Morón, Racing de Córdoba y Godoy Cruz, que dejaron al equipo sexto y muy lejos del líder.

Colón, con la misión de ganar para no perder más terreno

El primer desafío es evidente: Colón necesita volver a ganar. Ya quedó demasiado lejos de Deportivo Morón, líder de la Zona A, y también de Ferro, su escolta, por lo que el objetivo del primer ascenso aparece prácticamente fuera de alcance.

En la Primera Nacional, quien termine primero de cada zona se enfrentará por el primer ascenso a la Liga Profesional, mientras que el resto deberá atravesar el Reducido para buscar el segundo. Por eso, la ubicación que consiga Colón en estas últimas fechas adquiere una importancia enorme.

El Sabalero comienza la jornada en el sexto lugar, pero todavía tiene margen para reposicionarse. Terminar entre los cuatro primeros le permitiría afrontar el Reducido como local y con ventaja deportiva, ya que en los cruces a partido único un empate le alcanzaría para avanzar. Incluso, finalizar quinto podría tener valor si consigue un mejor registro que el quinto de la otra zona.

Pero para eso necesita empezar a sumar nuevamente de a tres.

El desafío más grande es futbolístico para Colón

Más allá de la tabla, hay una cuestión que aparece todavía por encima de cualquier cálculo: Colón necesita encontrar una identidad futbolística definida.

Desde que asumió Delfino, los resultados iniciales permitieron recuperar terreno, pero el equipo no mostró una evolución contundente en su funcionamiento respecto de lo que había exhibido durante la etapa de Ezequiel Medrán. La racha de tres victorias maquilló algunas dificultades que volvieron a quedar expuestas en las últimas presentaciones.

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Por eso, ante Los Andes no solamente estará en juego la posibilidad de sumar tres puntos. También estará la oportunidad de mostrar una versión de Colón que permita proyectar algo más hacia adelante, con una estructura reconocible, mayor regularidad y argumentos futbolísticos que alimenten la ilusión de cara al tramo decisivo.

Porque el verdadero objetivo no pasa solamente por terminar cuarto, quinto o sexto. El gran desafío es llegar al Reducido fortalecido, tanto desde lo numérico como desde lo futbolístico. Allí comenzará otra historia, con cruces a todo o nada frente a equipos de la Zona B y con el segundo ascenso como premio.

Los Andes, además, no llega para ser un simple partenaire. El conjunto que visitará el Brigadier López también necesita sumar para intentar meterse en el lote de los clasificados al Reducido, por lo que Colón tendrá enfrente a un rival con sus propias urgencias.

Así, el partido del domingo tendrá varios frentes abiertos. Colón debe cortar la caída, recuperar confianza, acercarse al objetivo de terminar entre los cuatro y, fundamentalmente, empezar a mostrar una fisonomía que permita creer en el equipo que viene.

Por eso, en el Brigadier López no se negocia demasiado: Colón necesita ganar, pero también necesita convencer. Una victoria acompañada de una buena producción futbolística podría representar mucho más que tres puntos y convertirse en el primer paso para llegar al Reducido con otra fortaleza.

Colón Los Andes Reducido
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