Amelia Fournel, bronce y primera alegría argentina del sábado en los Suramericanos

La tiradora santafesina Amelia Fournel consiguió el tercer puesto en los 50 metros rifle tres posiciones y abrió con una medalla la jornada de la delegación argentina en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

Santa Fe volvió a aparecer en el centro de la escena de los Juegos Suramericanos. Esta vez fue gracias a Amelia Fournel, quien se quedó con la medalla de bronce en los 50 metros rifle tres posiciones femenino y le entregó a la Argentina la primera presea de la jornada de este sábado.

La tiradora olímpica, nacida en la capital provincial, tuvo una destacada actuación en una de las primeras competencias del día y volvió a demostrar su vigencia en una disciplina en la que construyó una extensa trayectoria internacional. Fournel fue la primera representante argentina en subir al podio este sábado , en una jornada que todavía tiene mucha actividad por delante.

La experiencia de una olímpica que vuelve a darle una medalla a Santa Fe

La presencia de Fournel en estos Juegos no es un dato menor. La santafesina cuenta con participación olímpica y una larga historia en competencias internacionales, por lo que su actuación vuelve a poner a una deportista local entre las protagonistas de un evento de enorme importancia para la región.

AMELIA FOURNEL GANÓ EL BRONCE EN 50M RIFLE TRES POSICIONES FEMENINO.



La primera medalla del día para Argentina.#Tiro #SuramericanosSantaFe2026 pic.twitter.com/vo5G4AOm9S — Ilusión Albiceleste (@albicelesteilu) September 19, 2026

El bronce conseguido en los 50 metros rifle tres posiciones se suma a una jornada que recién comienza y en la que Argentina buscará continuar ampliando su cosecha de medallas. Para Santa Fe, además, significa otra aparición destacada de uno de sus representantes ante el público local.

La agenda que sigue en la Laguna Setúbal

Después de la medalla de Fournel, la actividad continuará durante toda la jornada con varios santafesinos y representantes argentinos en competencia.

Desde las 12, la Laguna Setúbal será escenario de una nueva jornada de vela. En iQFoil femenino, Chiara Ferretti disputará las regatas 10 y 11, mientras que Joaquín Reutemann hará lo propio en la rama masculina.

También tendrán actividad Luciana Cardozo, en Sunfish femenino, y Martín Alsogaray, en Sunfish masculino, ambos con las regatas 7 y 8. En ILCA 6 femenino competirá Lucía Falasca y en ILCA 7 masculino será el turno de Francisco Guaragna Rigonat.

Además, la dupla conformada por Florencia Galimberti y Luciano Pesci afrontará las regatas 7 y 8 de Snipe mixto.

En tiro, en tanto, la agenda tendrá otro momento importante a partir de las 14.30, cuando se dispute la final de Trap masculino.

Con Fournel ya en el podio, la delegación argentina tendrá por delante varias oportunidades para seguir sumando medallas en una jornada que promete extender el protagonismo local en los Suramericanos.