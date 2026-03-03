La lluvia superó los 30 milímetros en dos horas y continúa el alerta por tormenta en la ciudad

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene un alerta amarillo por tormentas. Hubo ráfagas de hasta 65 km/h, anegamientos temporales y cortes de luz en distintos barrios

Cerca de las 5 de la mañana, el temporal de viento se transformó en lluvia intensa . El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente un alerta amarillo hasta la tarde de este martes que abarca los departamentos La Capital, San Jerónimo y Garay , en la provincia de Santa Fe.

“El área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad , algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos , frecuente actividad eléctrica , ocasional caída de granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h . Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm , que pueden ser superados de manera puntual”, informó el SMN.

Más de 30 milímetros en pocas horas

Hasta el momento, en la ciudad de Santa Fe y según los datos suministrados por la Municipalidad de Santa Fe hasta las 9.30, las estaciones meteorológicas registraron:

DOAE (COBEM): 50,00 mm

Centro: 36,50 mm

Deleg. Alto Verde: 36,75 mm

CIC F. Zuviría: 32,50 mm

Se registró una intensidad máxima de 57,00 mm/h en DOAE (COBEM) a las 05:35.

La ráfaga máxima de viento fue de 65,7 km/h, con dirección sudsudeste (SSE), en CIC F. Zuviría a la 01:35.

Cortes del suministro eléctrico

Desde la Empresa Provincial de la Energía (EPE) informaron que, como consecuencia de las fuertes ráfagas de viento, se registran inconvenientes en el servicio.

En la ciudad de Santa Fe, a las 8, se estaba trabajando en la reposición del servicio en barrio San Agustín y en la zona sur del country Dos Lagunas. En tanto, en barrio Villa Adelina, en Santo Tomé y sobre la Ruta 1, a la altura del kilómetro 2,5, se restableció el servicio.

Ante reclamos técnicos, los usuarios pueden comunicarse al 342 510 1000.

Pronóstico extendido

El comienzo del martes en la ciudad de Santa Fe se presentó con lluvia, viento y una temperatura de 18° a las 7.30, mientras que se espera una máxima de 27°.

Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones se mantienen inestables debido al lento ingreso de un sistema frontal frío, que interactúa con aire cálido presente en la región.

Esta situación genera lluvias débiles a moderadas asociadas a tormentas de diversa intensidad durante gran parte de la jornada, con una tendencia gradual a mejorar hacia la noche. Las temperaturas tenderán a descender, especialmente las máximas.

Miércoles con cielo mayormente nublado, con algunos mejoramientos temporales y condiciones relativamente estables a algo inestables. Baja probabilidad de lluvias débiles y dispersas o lloviznas en forma aislada. Temperaturas con poco cambio: mínima 18° y máxima 28°. Vientos leves del sector este/sureste.

En tanto el jueves se espera cielo parcialmente nublado a nublado, con condiciones algo inestables. Posibilidad de lluvias débiles y dispersas, sin descartarse chaparrones más intensos hacia la tarde o noche. Temperaturas: mínima 19° y máxima 26°, con leve descenso. Vientos leves a moderados del sector sur/sureste, rotando al sur.

Por último viernes con cielo mayormente nublado, con condiciones relativamente estables y baja probabilidad de lluvias débiles y dispersas. Temperaturas en suave descenso y poca amplitud térmica: mínima 17° y máxima 23°. Vientos moderados del sector sur.

