Colastiné Sur: robaron cables de la planta potabilizadora y dejaron al barrio sin agua por más de 24 horas

Fue el segundo ataque a la infraestructura de bombeo en menos de un año. Los vecinos denuncian "zona liberada" y exigen custodia permanente para un servicio vital. El municipio solucionó el problema y el servicio comenzó a normalizarse lentamente entre los vecinos

2 de marzo 2026 · 20:47hs
Los habitantes de barrio Colastiné Sur enfrentan una situación desesperante. Un nuevo hecho de inseguridad golpeó el corazón de los servicios públicos del barrio este fin de semana: delincuentes sustrajeron el cableado de la toma de agua de la planta potabilizadora, dejando a toda la comunidad sin suministro para consumo, higiene y cocina.

Lo que genera mayor indignación entre las familias es la reincidencia del delito. Según Marcela Fernández, referente de la Vecinal, se trata de un calco de lo ocurrido el año pasado, lo que deja en evidencia la vulnerabilidad de las instalaciones ante el vandalismo.

Vale destacar que el municipio solucionó el problema este lunes y el servicio comenzó a normalizarse lentamente entre los vecinos.

Un ataque al "corazón" del servicio

El robo no fue al azar, sino que apuntó directamente a los cables que permiten el funcionamiento de las bombas de extracción. "Nos encontramos nuevamente con esta situación. Es desesperante porque nos dejan sin el servicio básico para vivir", manifestó Fernández en diálogo con la prensa local.

Para los vecinos de la costa, el robo de cables es solo la punta del iceberg de una escalada de inseguridad que se agrava durante las noches. Desde la vecinal denuncian que la zona se ha convertido en "tierra de nadie" debido a la escasez de presencia policial.

El pedido: custodia o vigilancia permanente en la planta, al ser considerada un objetivo estratégico para la supervivencia del barrio.

La crítica: escasa respuesta del Ministerio de Seguridad y la Municipalidad ante reclamos previos.

La advertencia: la comunidad no descarta realizar medidas de fuerza si no se garantiza un plan de protección para la infraestructura de servicios.

El impacto en el día a día

Mientras se esperó el arreglo de la situación por parte del municipio santafesino, las familias debieron buscar por más de 24 horas alternativas para abastecerse, una tarea que se volvió compleja ante las altas temperaturas registradas en la región este fin de semana.

"Estamos cansados de pedir siempre lo mismo. Colastiné Sur parece estar olvidado", concluyó la vecinalista, reflejando el malestar de un sector de la ciudad que se siente desprotegido frente al avance de la delincuencia rural y urbana.

