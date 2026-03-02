Uno Santa Fe | Santa Fe | agua

Aumenta el agua en Santa Fe: quiénes pagarán más y cómo funciona el nuevo esquema de facturación de Assa

Aguas Santafesinas (Assa) puso en marcha el nuevo cuadro tarifario bajo la Ley de Emergencia. El sistema abandona el esquema de 1995 e implementa un cálculo basado en "costos reales" de producción, con bandas de consumo progresivas.

2 de marzo 2026 · 19:16hs
Nuevo esquema en Assa: Aguas Santafesinas aumentó el metro cúbico de agua y costará $640 desde marzo.

gentileza

Nuevo esquema en Assa: Aguas Santafesinas aumentó el metro cúbico de agua y costará $640 desde marzo.

Los usuarios de Aguas Santafesinas (Assa) comienzan marzo con un nuevo ajuste en sus bolsillos. A partir de este domingo, las facturas del servicio de agua potable y cloacas llegan con un incremento promedio del 14%, marcando el inicio de un cambio profundo en la estructura de facturación de la provincia.

La actualización se ampara en la Ley Provincial Nº 14.272, que declaró la emergencia del servicio y otorgó al Poder Ejecutivo la facultad de reformular un régimen tarifario que permanecía sin cambios estructurales desde hace casi tres décadas.

El nuevo cálculo: ¿Cómo se determina el precio?

El cambio más significativo es el abandono de las tarifas fijas históricas por un sistema de Costo Medio Ponderado. Esto significa que el precio del agua ahora se ajusta según los gastos reales de Assa en cuatro ejes clave:

Energía eléctrica.

Insumos químicos para la potabilización.

Mantenimiento de infraestructura.

Costo de mano de obra.

A raíz de este cálculo, el valor inicial del metro cúbico se fijó en aproximadamente $640, incluyendo mecanismos de actualización automática vinculados a índices objetivos para evitar el desfasaje inflacionario.

Un esquema de bandas progresivas

El nuevo modelo busca premiar el ahorro y penalizar el exceso de consumo a través de:

Bandas progresivas: quien más consume, paga un valor de metro cúbico proporcionalmente más alto.

Cargo fijo diferenciado: el monto base ahora dependerá del tipo de inmueble y su categoría.

Integración de acueductos: se unifica el sistema general para dar mayor coherencia a la red provincial.

Implementación gradual para usuarios residenciales

Para suavizar el impacto inicial, Assa confirmó que en esta primera etapa el bloque inicial de consumo y el cargo fijo se facturarán al 80% del valor base. Asimismo, se lanzará una nueva Tarifa Social destinada a sectores vulnerables y se establecieron reglas claras para exenciones y cargos especiales.

Desde la empresa recordaron que esta gradualidad busca acompañar la transición hacia el nuevo régimen, cuyo objetivo final es sanear las cuentas de la prestadora y garantizar la sostenibilidad del servicio de agua en toda la bota santafesina.

agua Aguas Santafesinas servicio Assa precio
