Un santafesino en Dubái, en el ojo del conflicto de Medio Oriente: "Se muestra un caos que acá no se percibe"

Nahuel, de 29 años, vive a metros del Burj Khalifa en medio de la escalada de tensión entre Estados Unidos, Israel e Irán. Relató cómo es la vida cotidiana en el corazón financiero de los Emiratos Árabes.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

2 de marzo 2026 · 20:13hs
Mientras los titulares del mundo observan con alarma la escalada bélica en Medio Oriente que involucra a Estados Unidos, Israel e Irán, la vida en los Emiratos Árabes Unidos (EAU) parece transcurrir en una dimensión paralela. Así lo describe Nahuel, un santafesino de 29 años que aterrizó en Dubái hace apenas una semana para iniciar un nuevo proyecto laboral en el distrito de Business Bay.

En diálogo con Sol Play, Nahuel ofreció una perspectiva que choca con la narrativa de crisis total que suele llegar a Occidente. “Desde Latinoamérica y Europa se muestra el escenario como si fuera un caos absoluto, pero no es lo que se percibe acá”, aseguró el joven, quien reside a escasos metros del icónico Burj Khalifa.

Entre la normalidad y la confianza

Pese a la proximidad geográfica con los focos de conflicto, Nahuel describe una ciudad que no detiene su ritmo. “Si bien hay tensión, la ciudad está funcionando con normalidad. Las empresas siguen trabajando, los negocios están abiertos y las reuniones continúan”, detalló.

Uno de los puntos que más sorprendió al santafesino es la sensación de seguridad que impera en las calles. “La gente tiene mucha confianza en sus líderes y no se percibe en la calle el miedo colectivo, sino todo lo contrario: ves mucha tranquilidad”, afirmó, destacando la eficiencia de las fuerzas de seguridad locales para mantener el orden.

La batalla de las "fake news"

El testimonio de Nahuel pone el foco en la brecha informativa que genera la era digital. Según su relato, la circulación de noticias falsas o exageradas distorsiona la realidad de quienes habitan la capital económica de los EAU.

“La gente camina en las calles muy tranquila y haciendo su vida normal. Hay muchas fake news donde se muestra una realidad que no tiene nada que ver con lo que están viviendo las personas acá”, subrayó el santafesino.

Mientras las cancillerías del mundo permanecen en alerta máxima, en los distritos financieros de Dubái la prioridad parece ser sostener el crecimiento y la estabilidad, alejados —al menos en el día a día— del fantasma del conflicto armado que domina la agenda internacional.

santafesino Dubái normalidad Medio Oriente
