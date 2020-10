La lucha de Tiago, el santafesino que busca mejorar su calidad de vida con Spinraza

“En mi futuro me imagino una vida cargada de desafíos, proyectos, muchas birritas con amigos y por qué no, siendo padre de familia. Todas las noches antes de dormir me imagino mi futuro, si, debo reconocer que soy bastante ambicioso y exigente conmigo mismo, pero al despertar al otro día y ver que mis brazos están más débiles, que cortar un pedazo de carne se hace difícil y tantas cosas más, esos sueños se tiran abajo y me gana la angustia, el miedo, la ira, el enojo. Hoy estoy en mi etapa clave para poder mejorar mi calidad de vida, es por eso que Spinraza es sumamente importante para mí”, manifiesta el propio Tiago quien en este momento está estudiando la carrera de Marketing y Eventos.

• LEER MÁS: Tiago, el emprendedor más joven del país que lucha contra una dura enfermedad

Desde Iapos le han negado en varias oportunidades el pedido diciendo que no es lo recomendado para su condición, además del alto costo que demanda la cobertura de este tratamiento. El fallecimiento de otras personas conocidas por esta enfermedad hizo que él tome otra vez la decisión de encarar una nueva campaña para ver si puede lograr su objetivo, conseguir el tratamiento con el medicamento, que según se sabe, es uno de los más caros en el país.

Spinraza es el único medicamento que hoy por hoy se utiliza en el mundo para este tipo de tratamientos, una ampolla de apenas 12 miligramos, que fue aprobado por el Ministerio de Salud de la Nación en 2018. Consiste en una primera etapa en la aplicación de cuatro dosis cada 15 días, luego cada cuatro hasta que se den las mejoras en los pacientes y luego la aplicación es una vez al año.

Embed

La lucha de Tiago está judicializada, hay un recurso de amparo presentado a Iapos, pero como él mismo dice, “sabemos que la lucha con la obra social será muy larga”. Su caso es el segundo en la provincia, ya que en el mes de junio pasado la Justicia falló a favor de Ainhoa, una nena de dos años que padece la misma condición y la obra social le deberá suministrar el fármaco.

El emprendedor del norte santafesino, dueño de una productora, no pierde las esperanzas y continúa su lucha, pero sabe que pese a la rehabilitación diaria que hace que su vida sea mejor, no solo quede allí y pueda lograr su objetivo y mejorar su calidad de vida consiguiendo el medicamento por el cual viene luchando desde 2017.