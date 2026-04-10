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Mapa del dengue en Santa Fe: se confirmó la presencia del vector en 38 barrios de la ciudad

El monitoreo entomológico de la semana 14 confirmó actividad del vector en gran parte de la ciudad. Aunque no hay infectados, el municipio refuerza el descacharrado y advierte que el agua acumulada por las tormentas recientes favorece los criaderos.

10 de abril 2026 · 18:09hs
Mapa del dengue en Santa Fe: se confirmó la presencia del vector en 38 barrios de la ciudad

Mapa del dengue en Santa Fe: se confirmó la presencia del vector en 38 barrios de la ciudad
Mapa del dengue en Santa Fe: se confirmó la presencia del vector en 38 barrios de la ciudad

Mapa del dengue en Santa Fe: se confirmó la presencia del vector en 38 barrios de la ciudad

A pesar de que la ciudad de Santa Fe no registra casos positivos de dengue hasta el momento, el último monitoreo municipal encendió una luz de alerta: la presencia del mosquito transmisor, el Aedes aegypti, se detectó en 38 barrios de la capital provincial.

Tras las intensas lluvias y el alerta naranja que marcó el inicio de la semana, la Municipalidad intensificó los operativos de descacharrado asistido y la vigilancia a través del sistema de ovitrampas.

LEER MÁS: Gripe, dengue y chikungunya: qué pasa en Santa Fe y qué medidas recomiendan

El sistema de monitoreo, coordinado junto a expertos del CEVARCAM-FICH (UNL), analiza semanalmente 60 puntos estratégicos de la ciudad. Los resultados de la última medición (del 1 al 9 de abril) son determinantes: las mosquitas hembras están activas y depositando huevos en casi cuarenta vecindarios, desde el norte profundo hasta el barrio Centenario.

Dengue
Mapa del dengue en Santa Fe: se confirm&oacute; la presencia del vector en 38 barrios de la ciudad

Mapa del dengue en Santa Fe: se confirmó la presencia del vector en 38 barrios de la ciudad

Los barrios con presencia confirmada

La lista de zonas donde las ovitrampas dieron positivo incluye sectores de alta densidad poblacional:

Coronel Dorrego, Guadalupe Oeste, Altos del Valle, Altos de Noguera, Liceo Norte, Norte Unido, Ceferino Namuncurá, Loyola Sur, Juventud del Norte, Las Lomas, Cabal, Ciudadela Norte, San Pantaleón, Barranquitas Sur, Atilio Rosso, Parque Juan de Garay, Pro Adelanto Barranquitas, Los Hornos, Sargento Cabral, J.B Alberdi, Guadalupe Este, Central Guadalupe, Guadalupe Noreste, Roque Saenz Peña, San Lorenzo, Chalet, Centenario, Sur, Centro, La Guardia, El pozo, Ciudad Universitaria, Candioti Sur, Candioti Norte, Colastiné Norte, Sargento Cabral, Cabaña Leiva, República del Oeste y General Alvear.

El factor climático: el peligro tras la lluvia

Las autoridades sanitarias remarcan que las tormentas y las ráfagas de 90 km/h que afectaron a la región el pasado lunes dejaron innumerables recipientes con agua estancada. Con el ascenso de la temperatura previsto para el resto de la semana (máximas de hasta 25°C), las condiciones para la eclosión de los huevos son ideales.

El municipio continúa con el descacharrado asistido. Es fundamental que los vecinos colaboren permitiendo el ingreso de los promotores, quienes deben estar debidamente identificados. Ante cualquier duda sobre la identidad del personal, se puede consultar a la línea gratuita 0800 777 5000.

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