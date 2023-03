•LEER MÁS: Hallaron muerto a un operario en un frigorífico en Santa Fe e investigan si se electrocutó

frigorifico justicia recreo (2).jpg

Y siguió: "¿Estos muchachos sabrán que tienen derecho a paro y a huelga, estos pobres obreros que están adentro? Dónde están los accionistas, dueños del frigorífico Recreo, cuándo se van a comunicar con una mamá que está reclamando. Nos mienten. Por qué el frigorífico Recreo me afirmó que mi hijo había salido con vida de sus instalaciones y me ocultaron su cuerpo por más de 12 horas, ¿acaso querían hacerlo desaparecer?, ¿cuál es la responsabilidad de la empresa de seguridad tercerizada? Sigo esperando al menos un llamado, no hay perdón, ni olvido. ¿Por qué la Policía no está aún preparada y con el conocimiento requerido cuando una mamá pide ayuda para buscar un hijo que nunca llegó a casa?".

"Agustín trabajaba por una miseria en un programa nacional a través de la Municipalidad de Recreo. Quién controla estos programas, quién es responsable por ello, qué habilitación municipal tenía el frigorífico y por qué no han dado la cara aún. Qué responsabilidad tiene el Estado, Estado ausente ¡Estado ausente!", apuntó la mujer.

frigorifico justicia recreo.jpg

La madre reclama el esclarecimiento del hecho: "Que alguien me diga algo, nadie se presentó hasta ahora y acá estoy esperando. Es cruel, doloroso, murió de forma inhumana mi hijo". Sostuvo que tanto su hijo como el resto de los trabajadores eran "humillados" por la empresa.

Además, la Municipalidad de Recreo se sumó al pedido de justicia de la mamá. "La Justicia y los organismos competentes en forma inmediata deben esclarecer el fallecimiento de Agustín y quiénes fueron los responsables", expusieron desde el municipio en un posteo de Facebook.

