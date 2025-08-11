Uno Santa Fe | Santa Fe | Rincón

La Municipalidad de Rincón repudió la gresca en los festejos por el Día de las Infancias y anunció sanciones

Las autoridades municipales lamentaron los hechos durante el evento por el que siete personas fueron identificadas. “Resulta inaceptable en cualquier circunstancia”, señalaron en un comunicado.

11 de agosto 2025 · 20:22hs
Gresca en la plaza de Rincón durante los festejos por el Mes de las Infancias: siete personas heridas

Gresca en la plaza de Rincón durante los festejos por el Mes de las Infancias: siete personas heridas, niños caídos y policías agredidos.

La Municipalidad de San José del Rincón repudió en un comunicado el violento altercado entre mujeres durante los festejos por el Día de las Infancias en medio de los niños que disfrutaban del evento. Además, anticiparon que habrá sanciones para las personas que fueron identificadas.

Desde el Ejecutivo municipal de San José del Rincón emitieron un comunicado en el cual lamentaron: “Este evento, organizado con el objetivo de promover la integración comunitaria y el disfrute familiar, se vio empañado por un altercado que gracias al accionar policial no terminó con heridos, situación que resulta inaceptable en cualquier circunstancia, y más aún en una jornada destinada a la recreación de niñas, niños y sus familias”.

Respecto a las sanciones, informaron que las personas que fueron identificadas “tendrán prohibido el ingreso a todos los eventos organizados por esta Municipalidad”. Esto, sin perjuicio de las acciones legales que pudieran corresponder.

Por último, desde el municipio cerraron: “Reafirmamos nuestro compromiso de garantizar que cada actividad municipal sea un espacio seguro, inclusivo y respetuoso para toda la comunidad”.

Detalles de la pelea

Según detalla el parte policial, el violento episodio ocurrió aproximadamente a las 18:20 horas, momento en el que efectivos de la 6ta Zona de Inspección que patrullaba en cercanías al lugar se presentaron para intentar controlar la situación, quienes tras ser agredidos, debieron pedir refuerzos ante la magnitud del desorden.

Una vez controlado el escenario, se notificó a siete personas con lesiones leves que posteriormente instaron penalmente contra sus agresoras, entre ellas dos adolescentes, de 16 y 17 años, y tres jóvenes de 20, 22 y 36.

El comunicado de la Municipalidad de San José del Rincón

image

Rincón gresca infancias Municipalidad
