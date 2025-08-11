El partido San Telmo-Colón de la 27ª fecha tiene nuevo horario y televisación

Sufrió varias modificaciones de horario el cotejo de la 27ª fecha del grupo B entre San Telmo y Colón en la Isla Maciel. Quien televisará es la novedad

El calendario de la Primera Nacional volvió a moverse y el partido entre San Telmo y Colón de a la 27ª fecha del Grupo B, sufrió una nueva modificación y se disputará finalmente el sábado, a las 14, en la Isla Maciel, con transmisión de DirecTV Sports .

El encuentro ya había tenido varias idas y vueltas. En un principio, estaba programado para las 13 con televisación de TyC Sports. Luego, pasó a las 12 y se confirmó un nuevo ajuste para una hora más tarde de lo previsto y con cambio de pantalla.

Colón irá televisado por otro canal

Finalmente, será DirecTV quien lleve el partido en vivo, en lo que será un duelo clave para ambos equipos: San Telmo busca seguir prendido arriba, mientras que Colón necesita imperiosamente cortar su mala racha y empezar a recuperar terreno. Para muchos hinchas, es un dolor de cabeza, porque es un sistema que precisa de un costo adicional y el bolsillo no tiene margen.

Colón San Telmo Tomás Gallay 3.jpeg Nuevo horario para San Telmo-Colón. UNO Santa Fe | José Busiemi

Entonces el sábado, a partir de las 14, San Telmo y Colón estarán cara a cara en una fecha que puede marcar el rumbo de la recta final del torneo. Sobre todo el Sabalero, que prácticamente tiró la toalla al quedar muy lejos del Reducido y más cerca del descenso, pero con la dignidad a flor de piel igual.

Asimismo, romper esta sequía ante el Candombero, con el que siempre perdió en su vuelta a la Primera Nacional. Una bestia negra.