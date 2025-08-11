Uno Santa Fe | Santa Fe | incendio

Impresionante incendio en zona de islas frente a Santo Tomé, en cercanías del puente Carretero

El foco ígneo se desató en la tarde de este lunes. Las llamas se extendieron durante varias horas y fueron visibles desde distintos puntos del área metropolitana santafesina.

11 de agosto 2025 · 19:32hs
Un impactante incendio en zona de islas del río Salado se desató este lunes por la tarde. Imágenes gentileza Santa Fe en Dron.

Un impactante incendio en zona de islas del río Salado se desató este lunes por la tarde. Imágenes gentileza Santa Fe en Dron.

Un incendio de impresionantes características se registró este lunes por la tarde en la zona de islas frente a Santo Tomé, más precisamente delante de la costanera santotomesina. El foco ígneo consumió una extensa franja de vegetación y las llamas se extendieron durante varias horas.

Por las dificultades de acceso al sector de islas del río Salado, las autoridades y Bomberos tuvieron como única opción esperar a que las llamas se apagaran tras consumir por completo la vegetación del lugar.

Grandes columnas de humo podías verse desde lejos, desde distintos sectores del área metropolitana santafesina. A pocos metros de donde se desató el fuego, se encuentra la sede del municipio local, situación que generó preocupación por la altura de las llamas producto de la acción del viento.

Tensión en San Pantaleón por una quema de pastizales y un incendio fuera de control

Una quema de pastizales en barrio San Pantaleón, generó momentos de tensión durante la siesta de este jueves. La mayor preocupación se produjo en Europa y Lavaisse, donde las llamas estuvieron a punto de alcanzar a la parroquia y a varias viviendas cercanas.

El incendio se propagó rápidamente debido al viento y obligó a una reacción inmediata de vecinos, que comenzaron a lanzar baldes con agua para frenar el avance del fuego.

Una vecina ofreció el agua de su pileta para cargar baldes, mientras otros residentes mojaban patios para generar humedad y evitar que las llamas llegaran a sus hogares.

“Sentí que perdía la casa”, relató un vecino emocionado y agradeció la colaboración de quienes ayudaron a contener el fuego. Según relataron, las llamas llegaron a solo dos metros de algunas viviendas

Dos dotaciones de bomberos trabajaron intensamente en la zona hasta controlar la situación.

Pezzella rompió el silencio tras la confirmación de su lesión

Defensa y Justicia le ganó de forma agónica a Deportivo Riestra

El Gobierno reunió a jueces electorales de todo el país para ultimar detalles de la Boleta Única

Pezzella rompió el silencio tras la confirmación de su lesión

Defensa y Justicia le ganó de forma agónica a Deportivo Riestra

El Gobierno reunió a jueces electorales de todo el país para ultimar detalles de la Boleta Única

La Municipalidad de Rincón repudió la gresca en los festejos por el Día de las Infancias y anunció sanciones

Macabro hallazgo en pleno centro rosarino: los restos en contenedores eran de un hombre de entre 30 y 40 años

Se confirmó el día, la hora y sede del cruce Unión-River por Copa Argentina

El partido San Telmo-Colón de la 27ª fecha tiene nuevo horario y televisación

Unión ya fijó su postura y Boca espera una nueva oferta de Olympiacos por Zenón

El drama de Colón: matemáticas que dan vida, juego que decepciona

Otro jugador de Unión, citado a la Selección Argentina Sub 16

B° René Favaloro: balazos, persecución policial con cuatro aprehendidos y el secuestro de un revólver cargado

Ataque a balazos en Santo Tomé: un joven fue herido y detuvieron a tres sospechosos en el rulo de Cilsa

Cayó Pan Casero, el delincuente que sembraba temor entre comerciantes del norte santafesino

Alfredo Casero y Fabio Alberti presentan Celebrando Cha Cha Cha en HUB

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

La Casa Invita: Vale Acevedo regresa a Santa Fe presentando Un día para Valentina y todos sus éxitos

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: Dinosaurios y Dragones, misión jurásica

Pedro Capó, en exclusiva con UNO: Argentina siempre me ha abrazado

