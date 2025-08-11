Impresionante incendio en zona de islas frente a Santo Tomé, en cercanías del puente Carretero

El foco ígneo se desató en la tarde de este lunes. Las llamas se extendieron durante varias horas y fueron visibles desde distintos puntos del área metropolitana santafesina.

Un impactante incendio en zona de islas del río Salado se desató este lunes por la tarde. Imágenes gentileza Santa Fe en Dron.

Un incendio de impresionantes características se registró este lunes por la tarde en la zona de islas frente a Santo Tomé , más precisamente delante de la costanera santotomesina. El foco ígneo consumió una extensa franja de vegetación y las llamas se extendieron durante varias horas .

Por las dificultades de acceso al sector de islas del río Salado, las autoridades y Bomberos tuvieron como única opción esperar a que las llamas se apagaran tras consumir por completo la vegetación del lugar.

Grandes columnas de humo podías verse desde lejos, desde distintos sectores del área metropolitana santafesina. A pocos metros de donde se desató el fuego, se encuentra la sede del municipio local, situación que generó preocupación por la altura de las llamas producto de la acción del viento.

LEER MÁS: Vecinos usaron baldes para frenar el avance del fuego en barrio San Pantaleón

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de (@santafeendrone)

Tensión en San Pantaleón por una quema de pastizales y un incendio fuera de control

Una quema de pastizales en barrio San Pantaleón, generó momentos de tensión durante la siesta de este jueves. La mayor preocupación se produjo en Europa y Lavaisse, donde las llamas estuvieron a punto de alcanzar a la parroquia y a varias viviendas cercanas.

El incendio se propagó rápidamente debido al viento y obligó a una reacción inmediata de vecinos, que comenzaron a lanzar baldes con agua para frenar el avance del fuego.

Una vecina ofreció el agua de su pileta para cargar baldes, mientras otros residentes mojaban patios para generar humedad y evitar que las llamas llegaran a sus hogares.

“Sentí que perdía la casa”, relató un vecino emocionado y agradeció la colaboración de quienes ayudaron a contener el fuego. Según relataron, las llamas llegaron a solo dos metros de algunas viviendas

Dos dotaciones de bomberos trabajaron intensamente en la zona hasta controlar la situación.