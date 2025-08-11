Uno Santa Fe | Ovación | Defensa y Justicia

Defensa y Justicia le ganó de forma agónica a Deportivo Riestra

Con un gol de penal en el final del partido, Defensa y Justicia venció como local a Deportivo Riestra por 1-0

11 de agosto 2025 · 21:44hs
Defensa y Justicia superó como local a Deportivo Riesta.

Defensa y Justicia ganó un partido agónico, en tiempo de adición del segundo tiempo, por 1 a 0 a Deportivo Riestra, en el encuentro interzonal que marcó el cierre de la fecha 4 del Torneo Clausura en el Estadio Norberto Tito Tomaghello.

Después de buscar el gol a lo largo de los 90 minutos, el tanto que le dio la victoria al local lo anotó de penal Abiel Osorio, a los 47 del complemento, y luego el goleador fue expulsado por doble amarrilla.

Desde el inicio del encuentro el Halcón manejó los hilos del encuentro, tenía la posesión de la pelota y creaba las chances concretas de gol, pero el Mavelo, siendo un equipo de juego más físico no le hacía fáciles las cosas a su rival. Además, el equipo de Gustavo Oscar Benítez, en caso de ganar, ibas a llegar al primer lugar de la Zona B.

A lo largo de la etapa inicial, la gran figura de las acciones fue Ignacio Arce, que hizo lo posible por mantener su valla en cero y el marcador en silencio. Defensa buscó por todos lados llegar al 1 a 0 pero no lo logró.

El complemento fue un calco del primer tiempo. El conjunto de Mariano Soso salió en busca del gol ante un Riestra replegado. Defensa tomó la responsabilidad de ser el dominador del cotejo pero falló en todas sus chances en los metros finales para llegar al gol.

En el cierre, tras tanto buscar la apertura del marcador, el Halcón logró la obtención de un penal. El árbitro Fernando Espinoza sancionó la pena máxima tras revisar la jugada en el VAR, donde se ve claramente una mano de Milton Céliz tras un centro de Agustín Hausch. Desde los 12 pasos, Abiel Osorio cambió la infracción por gol y le dio el 1 a 0 a Defensa, a los 47 minutos del segundo tiempo.

Además, el ex jugador de Vélez Sarsfield fue expulsado por doble amarilla, en primer lugar por sacarse la remera en el festejo del gol y minutos después por simular una infracción.

Con el triunfo, el Halcón llega a 7 unidades y se coloca cuarto en la Zona A, donde en la próxima fecha recibirá a Newells. El Malevo no pudo subirse a la cima de la Zona B, quedó sexto con 6 puntos y en la siguiente jornada visitará a Rosario Central.

