Se confirmó el día, la hora y sede del cruce Unión-River por Copa Argentina

La organización de la Copa Argentina oficializó los detalles principales del partido de los octavos de final entre Unión y River

Ya es oficial: Unión y River se enfrentarán el jueves 28 de agosto, a las 21.15, en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza , por los octavos de final de la Copa Argentina . La organización lo confirmó este lunes, poniendo fin a las especulaciones del escenario del cruce.

Pero detrás de la confirmación, quedó expuesto un detalle no menor: Unión perdió la pulseada por la sede. El presidente Luis Spahn había gestionado para que el partido se juegue en el estadio de Rosario Central, mucho más accesible para la hinchada rojiblanca. Sin embargo, la influencia de River y el peso económico de Mendoza terminaron inclinando la balanza.

Unión-River, en Mendoza

La provincia cuyana vuelve a recibir un duelo estelar de Copa Argentina gracias al fuerte aporte que realiza para albergar este tipo de encuentros, tanto en términos organizativos como financieros. En este caso, esa inversión fue clave para quedarse con uno de los partidos más atractivos de la fase.

Ahora, la atención se traslada a la distribución de entradas. Al hacer de visitante, Unión probablemente reciba menos localidades que River, algo que ya ocurrió en instancias anteriores. En el último compromiso copero le asignaron 7.000 localidades y se espera una cifra similar teniendo en cuenta el rival y la capacidad de convocatoria que tiene en Mendoza. La distancia también es un aspecto negativo para la gente, que en gran medida son de Santa Fe y el dinero no es lo que sobra.

De este modo, Unión afrontará el cruce no solo desde lo deportivo, sino también con una logística más exigente y una desventaja fuera del campo. Aún así, será una gran oportunidad para dar un golpe en una copa que siempre deja lugar para las sorpresas.