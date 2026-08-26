Desde el lunes 31 de agosto podrán anotarse choferes de taxis y remises, de aplicaciones de viajes y otros que cumplan con los requisitos en Santa Fe

La Municipalidad de Santa Fe abre la inscripción para acceder a 380 licencias de taxis y remises

La Municipalidad de Santa Fe abrirá este lunes 31 de agosto el Registro de Aspirantes para la adjudicación de 380 licencias vacantes de taxis y remises en la ciudad . La convocatoria permitirá incorporar 130 nuevas licencias al subsistema de taxis y 250 al de remises.

Se otorgarán 130 licencias de taxis y 250 de remises. La inscripción será online y permanecerá abierta hasta el 18 de septiembre.

El registro estará habilitado desde las 8 del lunes 31 de agosto hasta las 13 del viernes 18 de septiembre y la inscripción se realizará exclusivamente de manera online a través de la Oficina Virtual Municipal.

La convocatoria amplía la posibilidad de acceder a una licencia a distintos perfiles de conductores. Podrán presentarse choferes de taxis y remises, conductores que actualmente presten servicios mediante plataformas electrónicas de viajes y también otras personas interesadas en incorporarse a la actividad, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.

La medida se enmarca en el Decreto Municipal N.º 00072/2026 y en la Resolución N.º 25.560 del Concejo Municipal, que habilitó la convocatoria pública para la asignación de las licencias que actualmente se encuentran vacantes.

Quiénes pueden acceder en Santa Fe

Para la adjudicación se estableció un orden de prioridad que reconoce la experiencia previa de quienes ya trabajan en el transporte de pasajeros.

En el caso de las 130 licencias de taxis, tendrán prioridad, en este orden, los choferes de taxis, los choferes de remises, los conductores de plataformas electrónicas y finalmente los demás aspirantes.

Para las 250 licencias de remises, el primer lugar corresponderá a los choferes de remises, seguidos por los choferes de taxis, los conductores de plataformas y los demás aspirantes.

Quienes se presenten como choferes de taxis, remises o conductores de plataformas deberán acreditar una antigüedad mínima de seis meses en la prestación del servicio correspondiente.

Si dentro de una misma categoría la cantidad de aspirantes admitidos supera el número de licencias disponibles, el orden para su adjudicación se determinará mediante un sorteo público ante escribano.

Requisitos para anotarse

Los aspirantes deberán contar con DNI con domicilio en la ciudad de Santa Fe y Licencia Nacional de Conducir Profesional categoría D1 o superior vigente.

Además, deberán disponer de un vehículo a nombre del postulante que se encuentre dentro de la antigüedad máxima permitida para el servicio –hasta 15 años al 31 de diciembre– y cuente con la Revisión Técnica Obligatoria vigente en estado “Apto”.

También será requisito no registrar deudas exigibles por patentes ni multas de tránsito y transporte; no ser titular de otra licencia de taxi o remis; y no haber tenido una licencia revocada o caducada por una causa imputable al titular durante los últimos cinco años.

Cómo realizar la inscripción

El trámite se realizará exclusivamente a través de la Oficina Virtual Municipal, donde estará disponible la opción “Solicitud de inscripción en el Registro de Aspirantes”.

Para ingresar será necesario contar previamente con Clave Fiscal de Arca con nivel de seguridad 3 y realizar la adhesión a la Oficina Virtual mediante el Administrador de Relaciones con Clave Fiscal.

La inscripción al registro no implica por sí sola la adjudicación de una licencia. Una vez cerrado el período de convocatoria, la Municipalidad verificará la documentación y el cumplimiento de los requisitos de cada postulante y confeccionará los correspondientes listados de aspirantes admitidos.

Una vez concluido el procedimiento se conformará, además, un listado de hasta 100 suplentes para taxis y otro de hasta 100 para remises, que tendrá una vigencia de dos años. De esta manera, las licencias que eventualmente queden vacantes durante ese período podrán adjudicarse respetando ese orden sin necesidad de realizar una nueva convocatoria.

Consultas

Para recibir asesoramiento, los interesados podrán dirigirse a la Subsecretaría de Control de Tránsito, Seguridad Vial, Transporte y Movilidad, ubicada en Lisandro de la Torre 3066, de 8 a 13, o comunicarse por correo electrónico a [email protected].