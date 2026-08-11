Créditos para renovar colectivos, taxis y remises en Santa Fe: quiénes pueden acceder y cuáles son los montos

El Gobierno de Santa Fe lanzó una línea de financiamiento por $14.000 millones con tasas bonificadas para renovar unidades. Las empresas de transporte interurbano podrán acceder a créditos de hasta $1.000 millones, mientras que taxis y remises tendrán préstamos de hasta $200 millones por beneficiario.

La Provincia de Santa Fe puso en marcha una nueva línea de financiamiento por $14.000 millones destinada a la renovación y modernización de unidades del transporte de pasajeros en todo el territorio provincial.

El programa contempla $10.000 millones para empresas de transporte interurbano y otros $4.000 millones para titulares de taxis y remises , con créditos canalizados a través del Nuevo Banco de Santa Fe y el Banco Municipal de Rosario .

La iniciativa incorpora además el respaldo del Fondo de Garantías de Santa Fe (Fogafe), que permitirá avalar las operaciones y facilitar el acceso al crédito para empresas y trabajadores del sector que enfrentan dificultades para financiar la renovación de sus unidades.

El objetivo es acelerar la incorporación de vehículos más modernos, seguros y eficientes, mejorar las condiciones de prestación del servicio y reducir el impacto que genera el mantenimiento de unidades antiguas.

Hasta $1.000 millones para empresas de transporte interurbano

La línea destinada al transporte público interurbano contará con un cupo total de $10.000 millones y estará dirigida a empresas que tengan certificado MiPyME vigente y necesiten renovar o incorporar unidades a sus flotas.

Los créditos podrán solicitarse a través del Nuevo Banco de Santa Fe y del Banco Municipal de Rosario, con un monto máximo de $1.000 millones por empresa y un plazo de devolución de hasta 60 meses.

José Busiemi

Para mejorar las condiciones de financiamiento, la Provincia otorgará una bonificación de 10 puntos porcentuales anuales durante los primeros 36 meses.

La herramienta apunta a que las empresas puedan afrontar inversiones que, por su magnitud, muchas veces resultan difíciles de concretar mediante el financiamiento bancario tradicional.

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Taxis y remises: préstamos de hasta $200 millones

Para el sector de taxis y remises, el programa contempla un cupo de $4.000 millones.

El Nuevo Banco de Santa Fe ofrecerá préstamos de hasta $200 millones por beneficiario, con dos alternativas: 24 meses a tasa fija del 39% o 36 meses a tasa variable. En ambos casos, la Provincia bonificará 7,5 puntos porcentuales anuales.

Por su parte, el Banco Municipal de Rosario dispondrá de una línea específica de hasta $150 millones por beneficiario, con un plazo de 36 meses y una bonificación provincial de 12 puntos porcentuales anuales.

José Busiemi

De esta manera, los titulares de taxis y remises también contarán con una alternativa para renovar sus vehículos y actualizar sus unidades.

El Fogafe como respaldo para acceder al crédito

Uno de los principales componentes del programa será el rol del Fondo de Garantías de Santa Fe, que funcionará como respaldo de los préstamos.

La herramienta busca facilitar el acceso al financiamiento de quienes, pese a desarrollar una actividad formal, pueden encontrar dificultades para cumplir con las garantías exigidas habitualmente por las entidades bancarias.

Desde la Provincia remarcaron que la renovación de las unidades no solo representa una inversión para las empresas y trabajadores del sector, sino que también tiene un impacto directo sobre los usuarios, al permitir mejorar las condiciones de seguridad, confort y eficiencia del transporte.

Las líneas estarán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2026 o hasta que se agoten los cupos disponibles.

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Pullaro: “Hay un plan que apunta a sostener a quienes trabajan”

El gobernador Maximiliano Pullaro presentó las nuevas líneas de financiamiento en la ciudad de Santa Fe y destacó la decisión de utilizar recursos provinciales para generar herramientas destinadas al sector productivo y del trabajo.

“Todos los días, el Gobierno Provincial demuestra que hay un plan, que apunta a sostener a quienes trabajan, producen y generan empleo”, sostuvo el mandatario.

Pullaro vinculó la iniciativa con las políticas que lleva adelante la Provincia en materia de seguridad, infraestructura, turismo y transporte, y remarcó la necesidad de generar mecanismos que permitan sostener la actividad económica.

En ese sentido, destacó la importancia de “trabajar y articular de manera eficiente en función de los objetivos que hay en la Provincia de Santa Fe, para generar las herramientas necesarias que hoy nos demandan los sectores productivo y del trabajo”.

“Destinamos los recursos en función del programa de gobierno que busca generar empleo, trabajo y crecimiento económico”, afirmó.

El gobernador también defendió la capacidad de la Provincia para avanzar con este tipo de iniciativas en un contexto nacional complejo.

“Le demostramos a la Argentina que en el momento más difícil para gobernar, entendimos que teníamos que encontrar lugares para poder avanzar”, expresó.

Durante la presentación, la diputada nacional y exvicegobernadora Gisela Scaglia también hizo referencia al reclamo de Santa Fe por los recursos correspondientes al impuesto nacional a los combustibles, que la Provincia sostiene que deberían regresar para contribuir al sostenimiento del transporte público.

Poletti: “Es un gran avance en seguridad vial”

El intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, destacó el impacto que la renovación de las unidades puede generar en la movilidad cotidiana de los santafesinos y de quienes llegan a la capital provincial desde otras localidades.

“Valoramos esta política pública. Nos alegramos profundamente porque es un gran avance en seguridad vial, porque levantamos la vara del transporte de pasajeros”, señaló.

Poletti sostuvo que la incorporación de vehículos más modernos permitirá mejorar las condiciones de circulación y la calidad del servicio.

“Queremos un transporte seguro, y que todos los ciudadanos del área metropolitana circulen y lleguen a la ciudad en mejores condiciones, con vehículos y flotas actualizadas, más modernas y amigables con el ambiente”, afirmó.

El intendente remarcó además la importancia de la articulación entre la Provincia, los municipios y los distintos actores del sistema de transporte para avanzar en la modernización de las unidades.

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Una herramienta para sostener y modernizar el transporte

Desde el Gobierno provincial remarcaron que el programa busca dar respuesta a una de las principales dificultades que atraviesan las empresas y trabajadores del transporte: la necesidad de realizar inversiones periódicas para mantener actualizadas sus unidades en un contexto de acceso restringido al crédito.

El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, destacó la articulación público-privada detrás de la iniciativa y sostuvo que el beneficio alcanza tanto a quienes realizan la inversión como a los pasajeros.

“No es un beneficio solo para el dueño, sino que es para el usuario que va a viajar en transportes más modernos y sustentables”, señaló.

En tanto, el ministro de Economía, Pablo Olivares, recordó las dificultades que atraviesa el sistema de transporte y cuestionó la falta de recursos nacionales destinados al sector.

La Provincia apuesta así a que el financiamiento con tasas bonificadas y garantías públicas permita acelerar la renovación de las flotas y mejorar las condiciones de seguridad y prestación del servicio en Santa Fe.