Ante los reclamos, Poletti defendió el SEOM y abrió el diálogo con los vecinos: "Vamos a recibirlos y escucharlos, pero necesitamos ordenar"

El intendente de Santa Fe se refirió a los reclamos de frentistas de barrio Candioti Sur y el Puerto contra el Sistema de Estacionamiento Ordenado Municipal. Aseguró que el Ejecutivo analizará los datos de ocupación de las dársenas y evaluará cambios de horarios, aunque remarcó que la ciudad necesita ordenar el estacionamiento.

El intendente Poletti defendió el Sistema de Estacionamiento Ordenado Municipal (Seom) ante reclamos, asegurando la necesidad de ordenar la ciudad.

El conflicto por el Sistema de Estacionamiento Ordenado Municipal (Seom) sumó un nuevo capítulo en Santa Fe, luego de los reclamos de vecinos de barrio Candioti Sur y el sector del Puerto . Mientras los frentistas sostienen que el actual esquema afecta a quienes viven en las zonas alcanzadas, cuestionan los costos y advierten por dificultades para circular, el Municipio defendió la necesidad de ordenar el estacionamiento y anticipó que abrirá una instancia de diálogo.

El intendente Juan Pablo Poletti aseguró que la gestión municipal recibirá a los representantes vecinales para escuchar sus planteos y analizar posibles alternativas, aunque dejó en claro que el Ejecutivo cuenta con información y argumentos técnicos para sostener la implementación del sistema.

“No vamos a entrar a una polémica, lo vamos a recibir, vamos a charlar porque siempre fuimos un gobierno que escucha. Esta es mi manera de gobernar, escuchando”, sostuvo Poletti.

El jefe municipal recordó además que durante su gestión ya se produjo una situación similar en barrio Candioti, cuando se evaluaba implementar un sistema de estacionamiento social asistido.

“Como fue en su momento Barrio Candioti, que iba a ser el estacionamiento social asistido, hicimos timbreo puerta por puerta, dimos la cara, nos dijeron que no y desistimos”, señaló.

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Poletti defendió la necesidad de ordenar el estacionamiento

El intendente planteó que la discusión debe analizarse desde una perspectiva que contemple al conjunto de la ciudad y no únicamente a quienes viven frente a las calles donde funciona el estacionamiento medido.

“También hay que saber que acá hay una ciudad que es para todos los santafesinos, no para el frentista”, afirmó.

En ese sentido, sostuvo que el Municipio tiene la obligación de organizar el uso del espacio público y recordó que el reglamento urbano está establecido por ordenanza.

“Hay que ordenar una ciudad y el reglamento urbano está por ordenanza. Nosotros lo que hacemos es ordenar toda la ciudad”, remarcó.

José Busiemi

Para Poletti, el crecimiento del parque automotor y la concentración de vehículos en determinados sectores hacen necesario establecer mecanismos que permitan generar mayor rotación. “El estacionamiento asistido existe en todo el mundo, en toda ciudad donde hay colapso en el microcentro”, sostuvo.

Y agregó: “Está demostrado que el parque automotor ha crecido en forma exponencial con respecto a lo que es nuestra ciudad”.

El Municipio analiza los datos de ocupación

Uno de los principales argumentos de Poletti es que la implementación y eventual modificación de los horarios del Seom no se realiza de manera arbitraria, sino a partir de los datos que genera el propio sistema.

“Lo que sí estamos estudiando son los números que nos da el Seom”, explicó.

Según el intendente, la información permite detectar sectores donde la demanda de estacionamiento varía durante el día y evaluar alternativas.

“El Seom nos está dando números donde hay sectores donde tal vez de tarde no hay un colapso de estacionamiento de dársena y ahí se puede empezar a liberar, y que sea Seom de mañana y de tarde libre porque es para los vecinos”, detalló.

“Todo esto se estudia en base a la ocupación de dársena y son los datos que estamos analizando”, agregó.

De esta manera, el Ejecutivo no descartó introducir modificaciones puntuales en los horarios de determinadas zonas, aunque la decisión quedará sujeta al análisis de los niveles de ocupación y a las necesidades de cada sector.

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La preocupación por la circulación

Poletti también defendió el Seom como una herramienta para evitar que los vehículos permanezcan estacionados durante varias horas en espacios que necesitan rotación.

El intendente puso como ejemplo a quienes dejan el automóvil durante toda su jornada laboral y ocupan una dársena que podría ser utilizada por otros ciudadanos que concurren a realizar trámites o actividades comerciales.

“Si no la ordenamos, va a ser esto: que un colectivo no va a poder doblar porque está estacionado a mano izquierda alguien cinco horas”, advirtió.

En ese marco, sostuvo que el problema no se reduce al costo del estacionamiento, sino que también involucra la circulación del transporte público, los vehículos particulares y los servicios que necesitan desplazarse por sectores con alta demanda.

“Necesitamos ordenar. Vamos a dialogar con ellos, a ver qué plantean ellos de solución al problema y, por supuesto, vamos a escuchar”, afirmó.

El reclamo de Candioti Sur

Los vecinos de Candioti Sur vienen desarrollando distintas acciones para expresar su rechazo al actual funcionamiento del sistema. La protesta incluyó la presentación de notas, reuniones y una campaña de cartelería en las calles del barrio.

El presidente de la Vecinal Candioti Sur, Matías Galíndez, recordó que el pedido formal para eximir del pago del Seom a los frentistas fue presentado el 30 de junio, acompañado por más de 200 firmas.

“Presentamos una nota fundamentando el pedido de eximir del Seom a los frentistas, tanto del lado izquierdo como del lado derecho del barrio. Lo hicimos el 30 de junio y al día de hoy no tenemos respuesta; el expediente está parado en un área de la Municipalidad”, cuestionó.

Desde la Vecinal sostienen que Candioti Sur tiene una fuerte impronta residencial y que el sistema no contempla adecuadamente las particularidades de quienes viven en las cuadras alcanzadas.

“Percibimos al Seom como un paquete cerrado para realidades totalmente diferentes. La particularidad de Candioti es que es un barrio residencial”, planteó Galíndez.

Según los vecinos, uno de los principales problemas es que quienes no cuentan con cochera deben afrontar un costo elevado para estacionar diariamente frente a sus domicilios.

Además, advierten que la implementación del sistema produjo un desplazamiento de vehículos hacia calles que quedan fuera del área medida, generando nuevos problemas de estacionamiento y circulación.

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El reclamo de los vecinos del Puerto

La discusión también se trasladó al Puerto de Santa Fe, donde los frentistas cuestionaron la modalidad implementada y reclamaron modificaciones.

La representante de la Asociación Civil de Vecinos del Puerto de Santa Fe, Carina Fissore, sostuvo que el sistema no logró ordenar el sector. “No solo no ordenaron, sino que desordenaron toda la situación, al menos de aquí del Puerto de Santa Fe”, afirmó.

Uno de los cuestionamientos apunta a la instalación de dársenas en sectores que, según los vecinos, deberían estar destinados a la circulación peatonal.

“Hicieron dársenas numeradas en las veredas, a la vuelta del Molino Marconetti, donde funciona el liceo de música, donde los niños van a estudiar. O sea que el peatón y los niños no tienen por dónde caminar”, señaló Fissore.

José Busiemi

También cuestionó la situación sobre Rosaura Schweizer, donde aseguró que la instalación de espacios de estacionamiento redujo el lugar disponible para la circulación. “Han hecho dársenas en la mano izquierda, utilizando buena parte de la calzada, que de por sí es estrecha, por lo cual han dejado un pedacito muy pequeño para que puedan circular los vehículos”, explicó.

La referente vecinal advirtió además por las dificultades que, según su visión, podrían generarse para vehículos de emergencia y camiones.

“Un camión de mudanzas se le dificulta pasar cuando están las dos manos ocupadas. También sucede lo mismo si tiene que pasar una ambulancia o si tiene que pasar un camión de bomberos”, sostuvo.

El costo, otro eje de la protesta

Los vecinos también cuestionan el impacto económico del estacionamiento medido para quienes viven en las zonas alcanzadas.

Fissore aseguró que, para un residente que necesita dejar su vehículo en la vía pública durante toda la jornada, el costo puede resultar elevado.

“Por día son 14.900 pesos para dejar el auto en la calle y por mes son 327.800 pesos. Para dejar el auto en la calle donde encuentres”, afirmó.

El reclamo vecinal apunta así a establecer excepciones o mecanismos diferenciales para los frentistas, especialmente aquellos que no disponen de cochera.

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La oposición también cuestionó al Municipio

El conflicto generó además cruces políticos. Desde el bloque de concejales del Partido Justicialista (PJ), Jorge Fernández y Jorgelina Mudallel cuestionaron las declaraciones del secretario de Gobierno, Movilidad y Seguridad Ciudadana, Sebastián Mastropaolo, quien había planteado que los vecinos debían canalizar sus pedidos a través del Concejo Municipal.

Fernández sostuvo que el funcionario debería adoptar otra postura frente al reclamo vecinal. “El secretario Sebastián Mastropaolo debería ser más respetuoso del reclamo de los vecinos y del trabajo que realizamos los concejales que desde el principio nos opusimos a este nuevo esquema de saqueo al bolsillo de los santafesinos”, afirmó.

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El concejal aseguró que junto a Mudallel presentaron distintas iniciativas para modificar el funcionamiento del sistema, particularmente en relación con los frentistas y las personas con discapacidad.

“Junto a Jorgelina Mudallel nos opusimos a las reformas planteadas votando en contra y, además, presentamos siete proyectos que buscan defender, sobre todo, a frentistas y personas con discapacidad”, señaló.

Por su parte, Mudallel sostuvo: “Nosotros nos opusimos al SEOM, hemos pedido informes y presentado propuestas para su mejora”.

Poletti evitó hablar de una posible disputa política

En medio de la escalada del conflicto, Poletti fue consultado sobre si consideraba que el reclamo vecinal mantenía un carácter “noble y justo” o si podía haberse mezclado con una disputa política.

El intendente prefirió no profundizar sobre ese aspecto. “Bueno, prefiero callarme”, respondió.

Por ahora, el Ejecutivo busca bajar el tono de la confrontación y abrir una instancia de diálogo con los vecinos. Al mismo tiempo, sostiene que la continuidad del Seom responde a la necesidad de ordenar el espacio público y que cualquier eventual modificación deberá sustentarse en los datos de ocupación y circulación.

“También tenemos nuestros argumentos en número y en estudio científico para poder dialogar con ellos y plantearles nuestra posición”, concluyó Poletti.

Así, el conflicto por el estacionamiento medido continúa abierto en Candioti Sur y el Puerto, con vecinos que reclaman excepciones y cambios en el sistema y un Municipio que, aunque defiende su implementación, ahora busca discutir posibles alternativas a partir de los datos y del diálogo con los sectores afectados.