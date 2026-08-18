Milei desembarca en Santa Fe: participará del aniversario de la Bolsa de Comercio y hablará ante empresarios

El presidente Javier Milei participará este viernes del acto central por los 142 años de la Bolsa de Comercio de Rosario. Desde la entidad estiman que llegará entre las 19 y las 20 y anticiparon que, a diferencia de sus anteriores presentaciones, podría brindar un mensaje más directo y “aggiornado a lo que el grueso de la gente quiere escuchar”.

El presidente Javier Milei desembarcará este viernes en Rosario para participar del acto central por el 142° aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario , en una nueva visita a la ciudad que vuelve a poner el foco sobre el vínculo del mandatario con el sector productivo y empresarial santafesino.

La presencia de Milei fue confirmada por las autoridades de la entidad, aunque, como ocurre habitualmente con la agenda presidencial, permanece sujeta a eventuales modificaciones de último momento. Según estimaron desde la Bolsa, el jefe de Estado arribará a Rosario entre las 19 y las 20 .

La expectativa también está puesta en el contenido de su discurso. Desde la institución anticiparon que podría tratarse de una exposición menos técnica que las ofrecidas durante sus anteriores participaciones en los aniversarios de la Bolsa rosarina.

Un discurso más directo

El presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario, Pablo Bortolato, expresó su satisfacción por la presencia de Milei y reconoció que todavía no conocen con precisión cuáles serán los temas que abordará durante el acto.

“Estamos contentos de que pueda venir”, señaló Bortolato, quien estimó que la llegada del Presidente se producirá entre las 19 y las 20.

Sobre el contenido de la exposición, admitió que desde la entidad desconocen “totalmente” qué planteará Milei, aunque consideró que podría ofrecer un discurso diferente al de años anteriores.

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Según Bortolato, el mensaje podría ser “menos técnico” y estar “más aggiornado a lo que el grueso de la gente quiere escuchar”.

La posibilidad cobra relevancia debido a que las dos anteriores presentaciones de Milei en la Bolsa de Comercio de Rosario estuvieron marcadas por extensas explicaciones sobre el funcionamiento de la economía argentina, con gráficos, esquemas y conceptos vinculados a sus principales variables.

Los gráficos y la economía, protagonistas en 2025

La presentación del año pasado fue particularmente técnica. En aquella oportunidad, Milei utilizó esquemas y gráficos económicos para explicar su visión sobre la evolución de la inflación y el rumbo de la economía.

El mandatario buscó mostrar que la inflación se encontraba bajo control y defendió las políticas implementadas por su administración, aunque su exposición se produjo en un contexto marcado por la incertidumbre financiera, la volatilidad de los mercados y las dudas respecto de una eventual devaluación.

Milei viaja a Rosario este viernes para participar por la tarde del aniversario 141 de la Bolsa de Comercio de Rosario gentileza

El discurso también estuvo atravesado por la situación política nacional. Milei volvió a advertir sobre las consecuencias que, según su mirada, tendría un eventual regreso de políticas asociadas al “populismo” y utilizó la expresión “fin del mundo” para referirse al escenario que podría producirse ante un cambio de rumbo político.

En aquella celebración también estuvo presente el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, quien aprovechó su exposición para diferenciarse en algunos aspectos de la administración nacional.

Uno de los temas sobre los que marcó posición fue la inversión provincial en políticas destinadas a personas con discapacidad, en un contexto en el que el Gobierno nacional atravesaba cuestionamientos vinculados al manejo de fondos y la compra de medicamentos.

La visita de 2024 y un fuerte operativo de seguridad

La primera participación de Milei en un aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario, en 2024, estuvo marcada por un importante operativo de seguridad.

La presencia presidencial generó protestas de organizaciones gremiales y jubilados que cuestionaban las medidas de ajuste impulsadas por el Gobierno nacional.

El operativo incluyó un amplio despliegue policial y restricciones en los alrededores de la institución. En aquella oportunidad, una amenaza de bomba obligó a reforzar todavía más las medidas de seguridad y condicionó el desarrollo de la jornada.

El dispositivo también tuvo un efecto particular entre los propios simpatizantes del Presidente. Cientos de militantes libertarios se acercaron para intentar verlo, pero terminaron aguardando durante horas y bajo bajas temperaturas sin poder acceder a la zona donde se desarrollaba el acto.

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Una nueva visita en un escenario político diferente

La llegada de Milei a Rosario se producirá este viernes en un escenario diferente al de sus anteriores visitas. La economía, el rumbo de las reformas impulsadas por el Gobierno nacional y el vínculo con las provincias volverán a estar bajo la lupa, mientras comienzan a moverse las primeras piezas del tablero político de cara a 2027.

La presencia del gobernador Pullaro también será seguida con atención, especialmente por la relación que mantiene Santa Fe con la administración nacional y por los reclamos vinculados a infraestructura, producción, seguridad y distribución de recursos.

Por ahora, desde la Bolsa de Comercio prefieren mantener la expectativa sobre el contenido del mensaje presidencial. La principal novedad es que, después de dos exposiciones caracterizadas por el fuerte contenido económico y técnico, Milei podría optar esta vez por un discurso más directo, político y accesible para un público más amplio.

El acto por los 142 años de la Bolsa de Comercio de Rosario será, así, el escenario de una nueva aparición presidencial en Santa Fe, con empresarios, representantes del sector productivo y autoridades provinciales como protagonistas de una jornada que volverá a combinar economía y política.