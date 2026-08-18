Fin de semana largo: más de 270 mil personas disfrutaron de recitales, festivales y propuestas familiares en la ciudad de Santa Fe

La capital provincial concentró más de 20 actividades entre el 14 y el 17 de agosto, con propuestas culturales, festivales, recitales y celebraciones familiares. El anticipo del Observatorio Turístico estimó más de 270.000 personas movilizadas y un gasto turístico superior a los $1.365 millones. La llegada del Fuego Suramericano y la reinauguración de la iluminación del Puente Colgante fueron algunos de los acontecimientos centrales.

Más de 270 mil personas: disfrutaron del fin de semana largo en la ciudad de Santa Fe con más de 20 actividades.

La ciudad de Santa Fe cerró el fin de semana largo con un intenso movimiento turístico y recreativo y se consolidó como uno de los principales destinos elegidos para disfrutar de propuestas culturales, gastronómicas, artísticas y familiares.

De acuerdo con un anticipo elaborado por el Observatorio Turístico de la Subsecretaría de Turismo , más de 270.000 personas participaron de actividades, paseos urbanos, festividades, propuestas artísticas y recitales desarrollados entre el 14 y el 17 de agosto .

La agenda reunió más de 20 actividades y combinó grandes acontecimientos con propuestas destinadas a las familias, en un contexto nacional donde los viajes de menor duración y la búsqueda de experiencias cercanas adquieren cada vez mayor relevancia.

El movimiento generado durante el fin de semana también tuvo un fuerte impacto sobre la economía local, con un gasto turístico estimado en $1.365.258.500.

Más de $1.365 millones de impacto turístico

Según las estimaciones del Observatorio Turístico, el gasto total generado durante el fin de semana largo superó los $1.365 millones, contemplando los principales rubros vinculados al consumo turístico.

Del total calculado, $93.504.500 correspondieron al alojamiento, mientras que $333.120.000 fueron destinados a gastronomía.

El mayor componente del gasto estuvo concentrado en entretenimientos, con un movimiento estimado en $938.634.000.

De esta manera, la agenda de eventos no solo movilizó a miles de personas, sino que también generó actividad económica para hoteles, restaurantes, comercios, espacios culturales, prestadores turísticos y otros sectores vinculados al turismo y el entretenimiento.

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El Fuego Suramericano y una multitud en el Puente Colgante

Uno de los principales acontecimientos del fin de semana fue la llegada a Santa Fe del Fuego Suramericano, en el marco de la cuenta regresiva para los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

La jornada incluyó además la reinauguración del sistema de iluminación del Puente Colgante, uno de los principales símbolos de la capital provincial.

El Puente Colgante vuelve a brillar gentileza

El evento reunió a más de 40.000 personas, según datos aportados por fuentes provinciales, y permitió comenzar a instalar en la ciudad el clima previo a la competencia internacional que tendrá a Santa Fe como una de sus sedes durante septiembre.

La celebración contó con música en vivo y distintas propuestas para disfrutar en familia, con las presentaciones de Canticuénticos, Cada Cual y Kapanga, además de la llegada de la Antorcha y el Fuego de los Juegos.

Fiesta de las Colectividades: más de 30 mil asistentes

Otro de los grandes atractivos fue la 33ª Fiesta de las Colectividades, desarrollada en la Estación Belgrano.

La celebración convocó, de acuerdo con las estimaciones de sus organizadores, a más de 30.000 personas durante sus cuatro jornadas.

La propuesta reunió gastronomía, música, danzas, artesanías y expresiones culturales vinculadas con las distintas colectividades que forman parte de la identidad santafesina.

El evento volvió a posicionarse así como uno de los principales atractivos del calendario turístico y cultural de la ciudad durante el fin de semana largo.

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La cerveza artesanal también tuvo su fiesta

El Festival Federal de la Cerveza Artesanal fue otra de las novedades de la agenda.

El encuentro se realizó por primera vez en Santa Fe, en el Mercado Progreso, y reunió a más de 150 productores y referentes del sector.

La propuesta convocó a más de 2.500 asistentes, que pudieron conocer y degustar distintas variedades, además de participar de una jornada que combinó producción, gastronomía y música.

Recitales y espectáculos para todos los públicos

La agenda también incluyó una amplia oferta de espectáculos y recitales en diferentes espacios de la ciudad.

Entre las propuestas teatrales se destacó El Equilibrista, en ATE Casa España, mientras que Sofía Calvo realizó dos funciones en Espacio HUB.

En materia musical, miles de personas participaron de espectáculos como el show de Emanero, realizado en el estadio cubierto del Club Unión, y la presentación del DJ español Danny Ávila en Lemon Arena.

La variedad de propuestas permitió ampliar el perfil de público y generar movimiento durante las distintas jornadas del fin de semana.

Las familias también fueron protagonistas

Las actividades vinculadas al Día del Niño tuvieron un lugar destacado dentro de la agenda.

Las celebraciones organizadas en Ribera Shopping, Paseo Puerto Plaza y Aristóbulo del Valle convocaron a numerosas familias, que aprovecharon el fin de semana largo para compartir actividades recreativas y propuestas especialmente pensadas para los más chicos.

La combinación de eventos gratuitos y propuestas comerciales permitió ampliar las alternativas disponibles y generar movimiento en distintos puntos de la ciudad.

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Más de 350 encuestas para conocer a los visitantes

En paralelo con las actividades, el Ente Turístico SAFETUR, junto con personal de la Subsecretaría de Turismo, realizó un relevamiento durante la Fiesta de las Colectividades para conocer con mayor precisión el perfil y la procedencia de quienes llegaron a la ciudad.

Durante el operativo se realizaron más de 350 encuestas, lo que representa un incremento del 55% respecto de 2025.

Los primeros datos permitieron identificar visitantes provenientes de diferentes localidades de Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, Buenos Aires, CABA, Mendoza, Chaco y Santiago del Estero.

También se registró la presencia de visitantes internacionales provenientes de Brasil, España y Venezuela.

Entre las ciudades y localidades de origen relevadas aparecieron Paraná, Rosario, Gálvez, San Javier, San Jorge, Chajarí, San Francisco y Luján, además de distintos puntos de la provincia de Buenos Aires.

Los datos preliminares vuelven a mostrar el fuerte componente regional del turismo que recibe la capital provincial.

El impacto también se trasladó a las redes sociales

El movimiento generado durante el fin de semana largo también tuvo una importante repercusión en plataformas digitales.

Según el relevamiento del Observatorio Turístico, las distintas actividades alcanzaron más de 5,2 millones de impresiones en redes sociales y plataformas digitales.

La difusión incluyó transmisiones en vivo, videos de formato corto, contenidos producidos por influencers, productoras y medios de comunicación.

Entre los acontecimientos que concentraron mayor circulación digital se encontraron la llegada del Fuego Suramericano, la cuenta regresiva del Reloj del Portal, la reinauguración de la iluminación del Puente Colgante y la Fiesta de las Colectividades.

La presencia de figuras reconocidas también contribuyó a ampliar el alcance de las propuestas. Entre ellas se destacaron el streamer santafesino Spreen, el grupo Canticuénticos, Kapanga, el atleta Germán Chiaraviglio y distintos artistas que llegaron a la ciudad para participar de sus respectivos espectáculos.

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Una ciudad que busca posicionarse como destino de eventos

Los números del fin de semana largo representan un nuevo indicador para la estrategia de posicionamiento turístico de Santa Fe.

La combinación de grandes eventos, propuestas culturales, actividades familiares, gastronomía, espectáculos y acontecimientos deportivos permitió generar circulación de público en distintos sectores de la ciudad y ampliar las alternativas para visitantes y residentes.

Con más de 270.000 personas movilizadas, un impacto económico estimado en $1.365 millones y más de 5,2 millones de impresiones digitales, Santa Fe cerró un fin de semana largo marcado por una agenda de alta convocatoria.

El balance también se produce a pocas semanas del inicio de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, un acontecimiento que volverá a colocar a la capital provincial en el centro de la agenda deportiva internacional y que representa una nueva oportunidad para fortalecer su perfil como destino turístico y sede de grandes eventos.