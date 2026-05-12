El Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano informa que a partir del miércoles 13, comenzará la acreditación de fondos del programa Tarjeta Única de Ciudadanía correspondientes al mes de mayo.
La provincia acredita los fondos de la Tarjeta Única de Ciudadanía
A partir de este miércoles estarán disponibles los aportes.
12 de mayo 2026 · 09:01hs
Cabe destacar que la acreditación estará disponible, tanto para los beneficiarios que cobran a través de la aplicación Billetera Santa Fe y quienes perciben la prestación a través del plástico.