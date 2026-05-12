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Marcha Federal Universitaria en Santa Fe: movilización, cortes de tránsito y cambios en el recorrido de colectivos

Estudiantes, docentes y trabajadores universitarios marcharán este martes para exigir mayor financiamiento para las universidades públicas

12 de mayo 2026 · 08:58hs
Marcha Federal Universitaria en Santa Fe: movilización, cortes de tránsito y cambios en el recorrido de colectivos

La ciudad de Santa Fe será escenario este martes de una nueva edición de la Marcha Federal Universitaria, una convocatoria nacional impulsada por estudiantes, docentes y trabajadores universitarios en defensa de la educación pública y para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

La movilización comenzará a las 16 con una concentración frente a la sede de Telefe Santa Fe (ex Canal 13) y culminará a las 17 con un acto central frente al Rectorado de la Universidad Nacional del Litoral.

Se espera una importante participación de sectores universitarios, gremiales y sociales, por lo que habrá importantes cortes de tránsito y desvíos de colectivos durante gran parte de la tarde.

A qué hora comienza la Marcha Federal Universitaria en Santa Fe

La convocatoria está prevista para este martes desde las 16 en inmediaciones de Telefe Santa Fe, sobre Bulevar Gálvez. Luego, la columna avanzará hacia el Rectorado de la UNL, donde se realizará el acto principal desde las 17.

La protesta forma parte de una jornada nacional que se replicará en distintas ciudades del país para reclamar mayor presupuesto para las universidades nacionales.

Cortes de tránsito por la marcha universitaria en Santa Fe

Desde el municipio informaron los siguientes cortes y restricciones vehiculares:

  • Bulevar Gálvez/Pellegrini entre Canal 13 y 9 de Julio (mano hacia cancha de Unión)
  • Colectora Laureano Maradona entre Ciudad Universitaria y Puente Colgante, de 15 a 16
  • Bulevar Pellegrini entre 9 de Julio y San Martín, en ambas manos, entre las 17 y las 19
  • San Jerónimo entre Castellanos y Bulevar Pellegrini, de 17 a 19

Desvíos de colectivos por la Marcha Federal Universitaria

Debido al operativo de tránsito, varias líneas de colectivos modificarán sus recorridos durante la tarde.

Desvíos desde las 16

Zona afectada: Bulevar Gálvez entre Vélez Sarsfield y Rivadavia

  • Línea 2 (vuelta): circulará por Luis Jiménez de Asúa, Laureano Maradona, acceso a Ruta Nacional 168, Puente Oroño, avenida Alem, Marcial Candioti, Avellaneda y Balcarce.
  • Línea 9 (ida): modificará su recorrido por Laureano Maradona, Ruta 168, Puente Oroño, avenida Alem, Marcial Candioti y Lavalle.
  • Línea 13 (ida): irá por Puente Oroño, avenida Alem, Marcial Candioti, Avellaneda y Balcarce.
  • Línea 16 (ida): circulará por Laprida, Iturraspe, avenida 7 Jefes, acceso a avenida Alem, Marcial Candioti, Avellaneda y Balcarce.

Desvíos desde las 17

Zona afectada: Bulevar Pellegrini entre 9 de Julio y Rivadavia

  • Líneas 4, 10 y 11 (ida): desviarán por Mariano Comas, 1° de Mayo, Suipacha y San Jerónimo.
  • Línea 16 (ida): irá por Bulevar Gálvez, Belgrano, Maipú, República de Siria y Obispo Gelabert.
  • Línea 18 (ida): modificará su recorrido por San Jerónimo, Mariano Comas, 1° de Mayo y Suipacha.

Además, por el paso de la movilización:

  • Línea 4 (vuelta): circulará por 9 de Julio, Santiago del Estero, Belgrano, Juan del Campillo y Pedro Vittori.
  • Línea 8 (vuelta): desviará por Rivadavia, Santiago del Estero, Belgrano, Castellanos y Necochea.
  • Líneas 10, 11 y 14 (vuelta): irán por Rivadavia, Belgrano, Juan del Campillo y Pedro Vittori.

Por qué se realiza la Marcha Federal Universitaria

La movilización busca visibilizar la crítica situación presupuestaria que atraviesan las universidades nacionales.

Uno de los principales reclamos apunta al financiamiento del sistema universitario público. Según advirtieron desde distintos sectores académicos, actualmente las universidades funcionan con una inversión equivalente al 0,4% del PBI, uno de los niveles más bajos de las últimas décadas.

En ese contexto, los organizadores exigen la puesta en marcha de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada y ratificada por el Congreso nacional, pero que aún no fue implementada por el Gobierno nacional.

La convocatoria reúne a estudiantes, docentes, trabajadores nodocentes, investigadores, gremios y agrupaciones estudiantiles que buscan “defender la universidad pública, gratuita e inclusiva” y garantizar el sostenimiento del sistema científico y de investigación del país.

• LEER MÁS: La comunidad universitaria de Santa Fe vuelve a las calles para exigir salarios dignos y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento

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