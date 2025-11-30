Uno Santa Fe | Santa Fe | tos convulsa

La tos convulsa suma 57 casos en la provincia de Santa Fe: el departamento La Capital reportó tres contagios

El último informe epidemiológico confirmó 46 casos y 11 probables. Aunque Rosario concentra más del 80% de los contagios, el departamento La Capital suma tres diagnósticos en lo que va del año

30 de noviembre 2025 · 15:01hs
Tos convulsa o coqueluche

Tos convulsa o coqueluche, los menores de un año, los más afectados 

El Ministerio de Salud de Santa Fe dio a conocer un nuevo informe epidemiológico sobre tos convulsa (coqueluche), que muestra un aumento sostenido de notificaciones desde mediados de año y refleja la expansión del brote registrado a nivel nacional. En la provincia ya se contabilizaron 241 casos sospechosos, de los cuales 46 fueron confirmados y 11 se clasificaron como probables, totalizando 57 contagios.

Si bien el mayor impacto continúa concentrado en el departamento Rosario, con 37 casos confirmados (80,4%), el informe provincial destacó también la situación en el departamento La Capital, donde se registraron tres casos.

Los demás contagios se distribuyen en General López (2), Constitución (2), Caseros (1) y Castellanos (1).

Grupos más afectados

La franja etaria más impactada es la de menores de un año, con 20 casos confirmados. Se trata del grupo más vulnerable, especialmente aquellos que aún no completaron su esquema de vacunación.

El segundo segmento con mayor incidencia es el de 10 a 14 años, donde se registraron 13 casos entre confirmados y probables. En adultos, el sistema sanitario provincial reportó 8 contagios.

Los menores de un año son el grupo más afectado

Una muerte en Villa Gobernador Gálvez

El brote ya tuvo consecuencias fatales. Un bebé de Villa Gobernador Gálvez murió tras cursar un cuadro de coqueluche, una infección por Haemophilus influenzae no capsulado y meningitis por Streptococcus pneumoniae.

Según el informe, el niño no estaba aún en edad de recibir vacunas con componente pertussis y su madre no había recibido la dosis indicada durante el embarazo, una medida clave para la protección de recién nacidos.

Evolución del brote

El análisis epidemiológico muestra un incremento de notificaciones desde mediados de 2024, con picos entre las semanas 39 y 47. La tendencia se alinea con la situación nacional, con brotes relevantes en Buenos Aires y Ushuaia.

Qué es la tos convulsa

El coqueluche es una enfermedad infecciosa aguda causada por la bacteria Bordetella pertussis. Es altamente contagiosa y evoluciona en tres fases:

-Catarral, con síntomas similares a un resfrío;

-Paroxística, donde aparece la tos convulsa característica;

-Convalecencia, con disminución gradual de la tos.

Las formas más graves se presentan en bebés menores de 6 meses, y el ciclo de circulación del virus suele repetirse cada 3 a 5 años, con mayor incidencia en invierno y primavera.

La enfermedad es inmunoprevenible mediante vacunas que contienen el componente pertussis: séxtuple, pentavalente, triple bacteriana celular y triple bacteriana acelular.

Modo de transmisión y complicaciones

La tos convulsa se transmite por gotas respiratorias al toser o estornudar. Los síntomas aparecen entre 7 y 10 días después del contagio y suelen evolucionar hacia una tos persistente que puede durar entre 4 y 8 semanas.

La complicación más frecuente es la neumonía, aunque pueden presentarse convulsiones o afectación neurológica.

Sin tratamiento, el período de contagio se extiende hasta tres semanas desde el inicio de la tos.

Recomendaciones sanitarias

El Ministerio de Salud recordó la importancia de la vacunación de embarazadas y convivientes de recién nacidos para proteger a los menores que aún no pueden recibir el componente pertussis.

Además, la tos convulsa es una enfermedad de notificación obligatoria, por lo que cada caso sospechoso debe registrarse mediante ficha epidemiológica para asegurar el seguimiento adecuado del brote en todo el territorio provincial.

