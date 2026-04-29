Laguna Setúbal: la Municipalidad y el Ejército retirarán camalotes para evitar un nuevo bloqueo como en 2023

Tras un relevamiento conjunto, se definieron operativos en sectores críticos de la laguna Setúbal. La medida busca frenar el avance del embalsado de vegetación que ya afecta la navegación y genera preocupación en el ámbito náutico

Un nuevo embalsado se formó en la laguna Setúbal

La Municipalidad de Santa Fe y el Ejército Argentino avanzan en un operativo clave para retirar camalotes acumulados en la laguna Setúbal , en un contexto marcado por la crecida del río Paraná y el riesgo de un nuevo bloqueo de la navegación , como ocurrió en 2023.

Este martes, autoridades municipales y representantes de la fuerza –delegación Santo Tomé– realizaron un relevamiento en distintos sectores estratégicos de la laguna, con el objetivo de organizar las tareas de remoción que comenzarán en los próximos días.

Sectores críticos y operativo

Según se informó, los trabajos se concentrarán en dos áreas principales:

La zona de pilotes sobre la laguna, para evitar la interrupción del paso.

sobre la laguna, para evitar la interrupción del paso. El tramo comprendido entre el sector del Fortress y el Puente Oroño, donde se registra una importante acumulación de vegetación.

Además, se intervendrá un tercer sector de menor escala en la Costanera Este, donde las tareas estarán a cargo de personal municipal.

Para el operativo se utilizarán lanchas, gomones y herramientas específicas, como ganchos. La metodología consistirá en retirar los camalotes en bloques y trasladarlos aguas abajo mediante embarcaciones.

De acuerdo con lo previsto, el despliegue comenzará la próxima semana y tendrá una duración estimada de entre tres y cuatro días, sujeta a las condiciones climáticas.

Preocupación por el embalsado

La intervención se da en medio de un escenario que ya genera alerta en el sector náutico. Tal como informó previamente UNO Santa Fe, el Yacht Club Santa Fe viene monitoreando el avance del embalsado de vegetación, que se intensificó en los últimos días.

El comodoro de la institución, Hugo Courault, advirtió que se está formando una obturación importante entre el pilar del Puente Oroño y la costa. Incluso, la acumulación ya se extiende hasta el Puente Colgante y lo sobrepasa varios metros aguas arriba.

Además, señaló otro foco crítico en la zona del antiguo puente roto, donde la masa de camalotes sigue avanzando.

“El problema es que toda la vegetación que llega se va acumulando y cada vez es más difícil de remover”, explicó, al tiempo que remarcó que el fenómeno ya afecta a embarcaciones pequeñas como kayaks, piraguas y tablas de SUP, obligadas a modificar sus recorridos.

Riesgo de repetir el escenario de 2023

Si bien por ahora las embarcaciones de mayor porte pueden operar, existe preocupación por lo que podría ocurrir si el embalsado se desprende.

Courault recordó el antecedente reciente: en 2023, grandes masas de vegetación provocaron la obturación total del paso entre las costaneras, generando serias complicaciones para la navegación.

Otro de los desafíos es la propia estructura del embalsado. Aunque en superficie parece menor, debajo del agua se forma una masa compacta que puede alcanzar entre 1,5 y 2,5 metros de profundidad, lo que dificulta su extracción.

“Hay que cortarla y sacarla en partes”, explicó el referente náutico, quien además señaló que este tipo de intervención requiere embarcaciones de gran potencia, por encima de la capacidad operativa del club.

Coordinación para evitar complicaciones

Frente a este panorama, las gestiones para la intervención se aceleraron y derivaron en la participación del Ejército Argentino, que ahora trabajará en conjunto con el municipio.

Desde el Yacht Club Santa Fe anticiparon que acompañarán el operativo con apoyo logístico si es necesario, mientras continúan monitoreando la evolución del fenómeno.

El objetivo es claro: evitar que el embalsado avance y derive en un nuevo bloqueo de la laguna Setúbal, en un contexto donde la crecida del Paraná sigue arrastrando grandes volúmenes de vegetación.

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