Uno Santa Fe | Santa Fe | Laguna Setúbal

Laguna Setúbal: la Municipalidad y el Ejército retirarán camalotes para evitar un nuevo bloqueo como en 2023

Tras un relevamiento conjunto, se definieron operativos en sectores críticos de la laguna Setúbal. La medida busca frenar el avance del embalsado de vegetación que ya afecta la navegación y genera preocupación en el ámbito náutico

29 de abril 2026 · 10:52hs
Un nuevo embalsado se formó en la laguna Setúbal

gentileza

Un nuevo embalsado se formó en la laguna Setúbal

La Municipalidad de Santa Fe y el Ejército Argentino avanzan en un operativo clave para retirar camalotes acumulados en la laguna Setúbal, en un contexto marcado por la crecida del río Paraná y el riesgo de un nuevo bloqueo de la navegación, como ocurrió en 2023.

Este martes, autoridades municipales y representantes de la fuerza –delegación Santo Tomé– realizaron un relevamiento en distintos sectores estratégicos de la laguna, con el objetivo de organizar las tareas de remoción que comenzarán en los próximos días.

Sectores críticos y operativo

Según se informó, los trabajos se concentrarán en dos áreas principales:

  • La zona de pilotes sobre la laguna, para evitar la interrupción del paso.
  • El tramo comprendido entre el sector del Fortress y el Puente Oroño, donde se registra una importante acumulación de vegetación.

Además, se intervendrá un tercer sector de menor escala en la Costanera Este, donde las tareas estarán a cargo de personal municipal.

Para el operativo se utilizarán lanchas, gomones y herramientas específicas, como ganchos. La metodología consistirá en retirar los camalotes en bloques y trasladarlos aguas abajo mediante embarcaciones.

De acuerdo con lo previsto, el despliegue comenzará la próxima semana y tendrá una duración estimada de entre tres y cuatro días, sujeta a las condiciones climáticas.

Preocupación por el embalsado

La intervención se da en medio de un escenario que ya genera alerta en el sector náutico. Tal como informó previamente UNO Santa Fe, el Yacht Club Santa Fe viene monitoreando el avance del embalsado de vegetación, que se intensificó en los últimos días.

El comodoro de la institución, Hugo Courault, advirtió que se está formando una obturación importante entre el pilar del Puente Oroño y la costa. Incluso, la acumulación ya se extiende hasta el Puente Colgante y lo sobrepasa varios metros aguas arriba.

Además, señaló otro foco crítico en la zona del antiguo puente roto, donde la masa de camalotes sigue avanzando.

“El problema es que toda la vegetación que llega se va acumulando y cada vez es más difícil de remover”, explicó, al tiempo que remarcó que el fenómeno ya afecta a embarcaciones pequeñas como kayaks, piraguas y tablas de SUP, obligadas a modificar sus recorridos.

Riesgo de repetir el escenario de 2023

Si bien por ahora las embarcaciones de mayor porte pueden operar, existe preocupación por lo que podría ocurrir si el embalsado se desprende.

Courault recordó el antecedente reciente: en 2023, grandes masas de vegetación provocaron la obturación total del paso entre las costaneras, generando serias complicaciones para la navegación.

Otro de los desafíos es la propia estructura del embalsado. Aunque en superficie parece menor, debajo del agua se forma una masa compacta que puede alcanzar entre 1,5 y 2,5 metros de profundidad, lo que dificulta su extracción.

“Hay que cortarla y sacarla en partes”, explicó el referente náutico, quien además señaló que este tipo de intervención requiere embarcaciones de gran potencia, por encima de la capacidad operativa del club.

Coordinación para evitar complicaciones

Frente a este panorama, las gestiones para la intervención se aceleraron y derivaron en la participación del Ejército Argentino, que ahora trabajará en conjunto con el municipio.

Desde el Yacht Club Santa Fe anticiparon que acompañarán el operativo con apoyo logístico si es necesario, mientras continúan monitoreando la evolución del fenómeno.

El objetivo es claro: evitar que el embalsado avance y derive en un nuevo bloqueo de la laguna Setúbal, en un contexto donde la crecida del Paraná sigue arrastrando grandes volúmenes de vegetación.

• LEER MÁS: Embalsado en la Setúbal: el Yacht Club monitorea la situación para evitar que se repita el bloqueo de 2023

Laguna Setúbal Ejército bloqueo
Noticias relacionadas
santa fe lanzo un plan para aliviar el endeudamiento de trabajadores pubicos y privados: las medidas anunciadas

Santa Fe lanzó un plan para aliviar el endeudamiento de trabajadores púbicos y privados: las medidas anunciadas

El tiempo en la ciudad de Santa Fe

El tiempo en Santa Fe: días más templados hasta el viernes y baja de temperatura el sábado

Santa Fe lanza un plan para aliviar a trabajadores endeudados

Créditos y descuentos: Santa Fe lanza un plan para aliviar a trabajadores endeudados

Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este miércoles

Lo último

Lemos DT de Los Andes: Colón nos triplica en presupuesto y es un candidato

Lemos DT de Los Andes: "Colón nos triplica en presupuesto y es un candidato"

[EN VIVO] Con Javier Milei en el palco, Manuel Adorni presenta su primer informe de gestión en el Congreso

[EN VIVO] Con Javier Milei en el palco, Manuel Adorni presenta su primer informe de gestión en el Congreso

Megaoperativo contra la explotación sexual infantil: 26 aprehendidos en 18 provincias y en países de la región, España y Francia

Megaoperativo contra la explotación sexual infantil: 26 aprehendidos en 18 provincias y en países de la región, España y Francia

Último Momento
Lemos DT de Los Andes: Colón nos triplica en presupuesto y es un candidato

Lemos DT de Los Andes: "Colón nos triplica en presupuesto y es un candidato"

[EN VIVO] Con Javier Milei en el palco, Manuel Adorni presenta su primer informe de gestión en el Congreso

[EN VIVO] Con Javier Milei en el palco, Manuel Adorni presenta su primer informe de gestión en el Congreso

Megaoperativo contra la explotación sexual infantil: 26 aprehendidos en 18 provincias y en países de la región, España y Francia

Megaoperativo contra la explotación sexual infantil: 26 aprehendidos en 18 provincias y en países de la región, España y Francia

Estrenaron el videoclip Carta abierta al río Salado con Gabriela Roldán y Yuyo Gonzalo

Estrenaron el videoclip "Carta abierta al río Salado" con Gabriela Roldán y Yuyo Gonzalo

Histórica sanción al arquero Esteban Andrada en España

Histórica sanción al arquero Esteban Andrada en España

Ovación
Lemos DT de Los Andes: Colón nos triplica en presupuesto y es un candidato

Lemos DT de Los Andes: "Colón nos triplica en presupuesto y es un candidato"

El Cacique sumó tres puntos ante Agua en el ascenso liguista

El Cacique sumó tres puntos ante Agua en el ascenso liguista

Las Panteras tienen plantel convocado para jugar en Santa Fe

Las Panteras tienen plantel convocado para jugar en Santa Fe

Chiquito Vergara y un importante desafío en Palma de Mallorca

Chiquito Vergara y un importante desafío en Palma de Mallorca

Apertura A1: triunfos de CUST A y Unión (SF)

Apertura A1: triunfos de CUST A y Unión (SF)

Policiales
Alumnos de una escuela de Rafaela hallaron tres cartuchos y notas amenazantes a la salida de clases

Alumnos de una escuela de Rafaela hallaron tres cartuchos y notas amenazantes a la salida de clases

Barrio Loyola: detuvieron a un hombre acusado de privación ilegítima de la libertad

Barrio Loyola: detuvieron a un hombre acusado de privación ilegítima de la libertad

Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Escenario
Las Pastillas del Abuelo regresa a Santa Fe

Las Pastillas del Abuelo regresa a Santa Fe

Harlem Shows devuelve al Hierlam XL al centro de la escena en Paraná

Harlem Shows devuelve al Hierlam XL al centro de la escena en Paraná

El Invernal 2026: el festival se proyecta con identidad local y nuevas experiencias

El Invernal 2026: el festival se proyecta con identidad local y nuevas experiencias

Estrenaron el videoclip Carta abierta al río Salado con Gabriela Roldán y Yuyo Gonzalo

Estrenaron el videoclip "Carta abierta al río Salado" con Gabriela Roldán y Yuyo Gonzalo

Recta final: el Festival Tribus entre en su cuenta regresiva y se agotan las preventas para el 1 y 2 de mayo

Recta final: el Festival Tribus entre en su cuenta regresiva y se agotan las preventas para el 1 y 2 de mayo