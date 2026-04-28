Uno Santa Fe | Santa Fe | embalsado

Embalsado en la Setúbal: el Yacht Club monitorea la situación para evitar que se repita el bloqueo de 2023

La acumulación de camalotes ya avanza sobre puntos clave de la laguna, alcanza el tercer pilar del ex puente ferroviario y comienza a condicionar la navegación.

28 de abril 2026 · 19:37hs
Embalsado en la Setúbal: el Yacht Club monitorea la situación para evitar que se repita el bloqueo de 2023

Embalsado en la Setúbal: el Yacht Club monitorea la situación para evitar que se repita el bloqueo de 2023

La postal de la Laguna Setúbal volvió a cambiar en los últimos días. Con la crecida del río Paraná, reapareció un fenómeno conocido en la región: el embalsado de vegetación, una acumulación de camalotes que ya genera preocupación en el sector náutico.

Desde el Yacht Club Santa Fe aseguran que siguen la situación de cerca y alertan sobre posibles complicaciones si el escenario se agrava.

El comodoro de la institución, Hugo Courault, confirmó que el proceso ya está en marcha en un punto clave de la navegación. “Se está formando una obturación entre el pilar del Puente Oroño y la costa bastante importante”, explicó, y detalló que la acumulación “ya llega hasta el Puente Colgante y lo sobrepasa en 50 o 60 metros aguas arriba”.

Pero además, advirtió sobre otro foco crítico: “En el viejo puente roto ya está la masa de camalotes al tercer pilar”, lo que evidencia el avance del fenómeno en distintos sectores de la laguna.

LEER MÁS: Se consolidó un nuevo embalsado en la laguna Setúbal luego de varias semanas de crecida del río Paraná

Embalsado en crecimiento

Según indicó, el problema tiende a intensificarse con el paso del tiempo. “Toda la masa vegetal que venga se va a ir acumulando, con la consecuencia de que va a ser cada vez más difícil removerlo”, sostuvo.

El embalsado ya afecta a las embarcaciones más pequeñas. Courault señaló que el paso habitual entre el pilar del puente y la costa, utilizado por kayaks, piraguas y tablas de SUP, quedó parcialmente bloqueado, lo que obliga a los navegantes a modificar sus recorridos.

“Ahora tienen que rodear por afuera del pilar, en aguas más profundas, para poder seguir navegando”, explicó.

En cuanto a las embarcaciones de mayor porte, la situación todavía no es crítica, pero podría complicarse si el fenómeno avanza. “Si esta masa vegetal se desprende e ingresa a la caleta, vamos a tener dificultades para sacar las embarcaciones fondeadas”, advirtió.

Además, recordó el antecedente reciente: “Si se desprenden masas muy grandes puede ocurrir lo que pasó en 2023, cuando se obturó todo el paso entre las costaneras”, señaló.

Un fenómeno complejo de remover

Uno de los principales problemas del embalsado es su estructura. Aunque en superficie parece una acumulación menor, bajo el agua se forma una masa compacta de gran volumen.

“Lo que se ve es solo una parte. Debajo puede haber entre un metro y medio y dos metros y medio de vegetación entrelazada”, explicó Courault. Esa característica hace que la remoción sea compleja: “Hay que cortarla y sacarla en partes”.

En ese sentido, advirtió que la magnitud actual ya supera la capacidad operativa del club. “Este tipo de camalotes requiere embarcaciones de gran potencia que nosotros no tenemos”, indicó.

Gestiones y posible intervención del Ejército

Frente a este escenario, ya se iniciaron gestiones para evitar que la situación empeore. Según señaló el comodoro, la Municipalidad habría solicitado la intervención del Ejército para realizar tareas de remoción.

“Tengo entendido que ya están hechas las gestiones y que probablemente el Ejército responda a la brevedad”, afirmó.

Desde el Yacht Club, en tanto, anticiparon que brindarán apoyo logístico en caso de que se concrete el operativo. “Siempre colaboramos, ponemos a disposición nuestras instalaciones y toda la logística necesaria”, sostuvo Courault.

Mientras tanto, la institución mantiene una vigilancia constante sobre la evolución del embalsado, en un contexto donde la crecida del río y el arrastre de vegetación vuelven a poner en alerta a toda la actividad náutica de la ciudad.

embalsado Laguna Setúbal Yacht Club Río Paraná
Noticias relacionadas
Limpieza visual en la peatonal santafesina: retiran cables en desuso y avanzan hacia el soterramiento

Limpieza visual en la peatonal santafesina: retiran cables en desuso y avanzan hacia el soterramiento

A 23 años del desastre del Salado: le memoria viva en Santa Fe, el reclamo de justicia y un proyecto de Museo de la Inundación

A 23 años del desastre del Salado: memoria viva en Santa Fe, reclamo de justicia y el proyecto de un Museo de la Inundación

El Gobierno intimó a los rectores a garantizar las clases en medio del paro universitario: la respuesta de la UNL

El Gobierno intimó a los rectores a garantizar las clases en medio del paro universitario: la respuesta de la UNL

un streamer santotomesino compro 14 mil figuritas del mundial 2026 para completar el album en tiempo record

Un streamer santotomesino compró 14 mil figuritas del Mundial 2026 para completar el álbum en tiempo récord

Lo último

El empleo autopartista cayó 7,7% y crece la preocupación por 2026

El empleo autopartista cayó 7,7% y crece la preocupación por 2026

Crisis universitaria: No se toma dimensión del impacto del deterioro, alertaron desde la UTN Santa Fe

Crisis universitaria: "No se toma dimensión del impacto del deterioro", alertaron desde la UTN Santa Fe

Limpieza visual en la peatonal santafesina: retiran cables en desuso y avanzan hacia el soterramiento

Limpieza visual en la peatonal santafesina: retiran cables en desuso y avanzan hacia el soterramiento

Último Momento
El empleo autopartista cayó 7,7% y crece la preocupación por 2026

El empleo autopartista cayó 7,7% y crece la preocupación por 2026

Crisis universitaria: No se toma dimensión del impacto del deterioro, alertaron desde la UTN Santa Fe

Crisis universitaria: "No se toma dimensión del impacto del deterioro", alertaron desde la UTN Santa Fe

Limpieza visual en la peatonal santafesina: retiran cables en desuso y avanzan hacia el soterramiento

Limpieza visual en la peatonal santafesina: retiran cables en desuso y avanzan hacia el soterramiento

A 23 años del desastre del Salado: memoria viva en Santa Fe, reclamo de justicia y el proyecto de un Museo de la Inundación

A 23 años del desastre del Salado: memoria viva en Santa Fe, reclamo de justicia y el proyecto de un Museo de la Inundación

Seguirá detenido el influencer Aaron Trioni: sorteaba un auto y promovía casinos online por redes sociales

Seguirá detenido el influencer Aaron Trioni: sorteaba un auto y promovía casinos online por redes sociales

Ovación
El último baile del Pulga: Colón prepara una despedida a la altura de su ídolo

El último baile del Pulga: Colón prepara una despedida a la altura de su ídolo

Unión volvió a ser Unión cuando más lo necesitaba

Unión volvió a ser Unión cuando más lo necesitaba

Unión ya tiene día y hora para jugarse todo ante Talleres en el 15 de Abril

Unión ya tiene día y hora para jugarse todo ante Talleres en el 15 de Abril

Franco Colapinto cumplió su sueño y se encontró con Lionel Messi en Miami

Franco Colapinto cumplió su sueño y se encontró con Lionel Messi en Miami

Los posibles refuerzos en Colón todavía no son tema de agenda para Medrán

Los posibles refuerzos en Colón todavía no son tema de agenda para Medrán

Policiales
Alumnos de una escuela de Rafaela hallaron tres cartuchos y notas amenazantes a la salida de clases

Alumnos de una escuela de Rafaela hallaron tres cartuchos y notas amenazantes a la salida de clases

Barrio Loyola: detuvieron a un hombre acusado de privación ilegítima de la libertad

Barrio Loyola: detuvieron a un hombre acusado de privación ilegítima de la libertad

Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Escenario
Las Pastillas del Abuelo regresa a Santa Fe

Las Pastillas del Abuelo regresa a Santa Fe

Harlem Shows devuelve al Hierlam XL al centro de la escena en Paraná

Harlem Shows devuelve al Hierlam XL al centro de la escena en Paraná

El Invernal 2026: el festival se proyecta con identidad local y nuevas experiencias

El Invernal 2026: el festival se proyecta con identidad local y nuevas experiencias

Recta final: el Festival Tribus entre en su cuenta regresiva y se agotan las preventas para el 1 y 2 de mayo

Recta final: el Festival Tribus entre en su cuenta regresiva y se agotan las preventas para el 1 y 2 de mayo

Tan Biónica hizo vibrar Santa Fe antes 25.000 personas en una noche histórica

Tan Biónica hizo vibrar Santa Fe antes 25.000 personas en una noche histórica