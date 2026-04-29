El tiempo en Santa Fe: días más templados hasta el viernes y baja de temperatura el sábado El pronóstico extendido para la ciudad de Santa Fe y zona los próximos días 29 de abril 2026 · 07:51hs

gentileza El tiempo en la ciudad de Santa Fe

El comienzo de este miércoles en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada con algunas nubes, fría y una temperatura de 12° a las 7.30 de la mañana, con una máxima prevista de 22°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son relativamente estables. En el día de la fecha, si bien todavía se observa aporte de aire frío en altura, en superficie se incrementa el ingreso de aire cálido a la región, lo cual sumado a la proximidad del sistema frío genera que las condiciones tienden levemente a inestabilizarse y con ello se observe una mayor presencia de nubosidad junto con una tendencia en ascenso de los registros térmico. Este comportamientos se debería mantener hasta por lo menos viernes a la tarde o primeras horas del sábado, donde el sistema frío arribaría a la región y con ello mejorarían las condiciones junto con un nuevo descenso de los registros térmicos. A priori no se esperan lluvias.

Jueves con cielo mayormente despejado, con alguna nubosidad por momentos, sobre todo hacia la tarde/noche y la noche. Condiciones relativamente estables a algo inestables con alguna posibilidad de bancos de nieblas o neblinas matinales. Temperaturas en suave ascenso: mínima 12º y máxima 22º. Vientos leves a moderados predominando del sector norte, rotando al nor/noreste.

En tanto para el viernes se espera cielo nublado a parcialmente nublado, con algunos mejoramientos temporales y condiciones algo inestables con muy baja posibilidad de lluvias débiles o lloviznas dispersas. Temperaturas en ascenso de las mínimas, 16º y poco cambio de las máximas, 23º. Vientos leves a moderados del sector nor/noreste, rotando al oeste/noroeste y luego al sur/suroeste hacia la tarde o tarde/noche el incrementando gradualmente su intensidad. Por último sábado con cielo parcialmente nublado a despejado con condiciones estables. Temperaturas en descenso gradual a lo largo del día: mínima 11º y máxima 20º. Vientos moderados a regulares del sector sur, rotando al este/sureste hacia la tarde o tarde/noche con disminución gradual de su intensidad. • LEER MÁS: Informe trimestral del SMN: pronostican un otoño con temperaturas más altas de lo normal en Santa Fe