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Lazos de familia y política: las conexiones que salpican a la localidad de Nelson tras el fraude millonario de una mutual

La entidad de ahorro y crédito, Mutual Libertad de Nelson, cerró sus puertas tras el fallecimiento de su presidente. Hay decenas de damnificados en la misma localidad, Laguna Paiva, Monte Vera y Llambi Campbell. Cuestionan los nexos políticos con la Comuna local y el club de la localidad se desvinculó de la operatoria.

Cristian Leiva

Por Cristian Leiva

28 de junio 2026 · 09:36hs
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Lazos de familia y política: las conexiones que salpican a la localidad de Nelson tras el fraude millonario de una mutual

Lazos de familia y política: las conexiones que salpican a la localidad de Nelson tras el fraude millonario de una mutual

Una profunda conmoción social y económica sacude a la localidad de Nelson —ubicada a 42 kilómetros al norte de la capital provincial— y se propaga con fuerza por todo el centro-norte santafesino. Lo que durante décadas funcionó como una entidad financiera de total confianza y referencia regional mutó en un presunto fraude millonario de características sistémicas.

Tras semanas de intensos reclamos por parte de los ahorristas damnificados ante la Fiscalía Regional N°1 del Ministerio Público de la Acusación (MPA), las autoridades judiciales designaron formalmente al fiscal Ignacio Orio para liderar la investigación penal.

El detonante de la crisis institucional se produjo el pasado 4 de junio de 2026 tras el fallecimiento del presidente de la mutual, Osvaldo José Leiva. A partir de ese día, la sede cerró sus puertas de manera intempestiva, las plataformas digitales dejaron de operar y los fondos de los plazos fijos quedaron completamente bloqueados, dejando a decenas de familias de Nelson, Laguna Paiva, Monte Vera y Llambi Campbell en un escenario de absoluta vulnerabilidad y sin interlocutores válidos.

LEER MÁS: Escándalo millonario en Nelson: mientras la investigación avanza, los reclamos no cesan y el club tomó distancia de la mutual

Radiografía del desplome financiero en la Mutual Libertad

La caída de la entidad no fue un suceso repentino, sino el desenlace de un proceso de asfixia que ya registraba antecedentes directos en los meses previos.

"Nosotros detectamos las primeras irregularidades a finales de marzo, cuando varios asociados comenzaron a experimentar trabas y respuestas evasivas para retirar sus fondos", detalló la abogada Antonella Spreggero, representante técnica de un nutrido grupo de damnificados, quien anticipó las primeras medidas probatorias para la próxima semana.

Uno de los datos más alarmantes que ventila el expediente judicial es que los propios representantes informales de la mutual admitieron a los equipos legales que no cuentan con la liquidez necesaria para hacer frente a la masa de depósitos. La estrategia de la entidad consiste en intentar gestionar líneas de auxilio financiero con otras mutuales de la provincia para ensayar un esquema de devolución en cuotas, una alternativa rechazada de cuajo por los damnificados que exigen el reintegro inmediato e íntegro de sus ahorros.

Vínculos políticos bajo la lupa del fiscal Orio

El caso escaló rápidamente hacia la escena política del departamento La Capital debido a los estrechos lazos familiares y de gestión que rodean la administración de la mutual. El fallecido presidente, Osvaldo Leiva, era hermano directo del actual presidente comunal de Nelson, Héctor Ramón Leiva. En sintonía, los denunciantes expusieron que la tesorera de la comisión directiva de la mutual se desempeña en simultáneo como secretaria privada dentro de la estructura gubernamental de la Comuna.

"El presidente comunal tiene que dar explicaciones. Ambas instituciones trabajaban con una vinculación muy estrecha en el día a día. Decir que la plata no está porque se la robó el presidente fallecido no resiste la menor lógica criminal; acá hay una cadena de firmas donde la tesorera es la primera que debe romper el silencio", fustigó con dureza Héctor Beltrán, un ahorrista damnificado de Laguna Paiva.

El Foot-Ball Club Libertad tomó distancia del escándalo

Frente a la escalada de escraches y la confusión generada en la opinión pública por la coincidencia del nombre histórico, la comisión directiva de la Asociación Civil Foot-Ball Club Libertad de Nelson emitió un comunicado oficial de absoluta desvinculación institucional.

El documento, refrendado por el presidente del club, Francisco Lanzo, y la secretaria Yamila Tion, aclara de forma taxativa que el club y la Asociación Mutual de Ayuda entre Asociados son "entidades jurídicas totalmente distintas, independientes y con patrimonios separados". La dirigencia deportiva enfatizó que jamás participó en las decisiones de la mesa financiera de la mutual ni posee facultades de fiscalización, las cuales corresponden de manera exclusiva al INAES, manifestando su total solidaridad con los vecinos afectados y poniéndose a disposición de los requerimientos del fiscal Orio.

Nelson política fraude millonario mutual
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