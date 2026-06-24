Escándalo millonario en Nelson: designaron al fiscal que investigará el presunto fraude a ahorristas tras el cierre de una mutual

El fiscal Ignacio Orio quedó a cargo de la causa por las denuncias contra la Mutual Libertad de Nelson. Los damnificados reclaman la devolución de millones de pesos y apuntan a posibles responsabilidades dentro de la entidad.

El fiscal Orio asumió la investigación por denuncias contra la Mutual Libertad de Nelson.

La investigación judicial por el presunto fraude millonario que sacude a Nelson , localidad del departamento La Capital, comenzó a tomar impulso con la designación del fiscal Ignacio Orio, quien quedó a cargo de las denuncias presentadas por ahorristas de la Mutual Libertad. Los damnificados reclaman la devolución de sus depósitos y sospechan de un posible vaciamiento de la entidad.

El caso sacude al pueblo ubicado a solo 42 km al norte de la capital provincial y a gran parte del centro-norte santafesino, donde durante años la mutual funcionó como una referencia para el ahorro y el otorgamiento de créditos. La situación estalló públicamente tras la muerte de su presidente, Osvaldo José Leiva, ocurrida el pasado 4 de junio, cuando la institución cerró sus puertas de manera repentina y los asociados comenzaron a denunciar que no podían retirar sus fondos.

La designación de Orio llega luego de varias semanas de incertidumbre y reclamos de los damnificados, que cuestionaban la demora en la asignación de un fiscal para avanzar con la causa penal.

Una crisis que venía gestándose

Según explicó la abogada Antonella Spreggero, representante de un grupo de ahorristas, los problemas comenzaron a advertirse varios meses antes del cierre de la mutual.

“Nosotros nos enteramos de esta situación ya desde fines de marzo”, señaló la letrada, al describir los inconvenientes que empezaron a tener algunos asociados para retirar el dinero de sus plazos fijos.

Spreggero sostuvo que las respuestas de la entidad eran cada vez más evasivas y que los plazos para devolver los fondos se extendían sin explicaciones claras.

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La situación se agravó tras el fallecimiento de Leiva, cuando la mutual dejó de operar normalmente y los socios quedaron sin interlocutores identificables.

“No sabemos quiénes son las autoridades, quiénes quedaron a cargo ni quiénes son los representantes. Lo único que apareció fue un comunicado anónimo en redes sociales”, cuestionó en LT10.

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La mutual reconoció que no tiene fondos

Uno de los aspectos más preocupantes revelados por la representante legal de los ahorristas es que la propia mutual habría admitido no contar con el dinero necesario para devolver los depósitos.

De acuerdo con Spreggero, desde la entidad les comunicaron que estaban gestionando créditos con otras mutuales para afrontar los pagos y que, en caso de conseguirlos, la devolución se realizaría en cuotas. “Nosotros reclamábamos el recupero íntegro de los fondos y no nos daba lugar a eso”, afirmó.

La magnitud económica del conflicto todavía es incierta. Sin embargo, una de las denuncias presentadas ante el Ministerio Público de la Acusación reclama la devolución de $42.818.474,91 correspondientes a un único ahorrista oriundo de Monte Vera.

Los abogados que intervienen en la causa advierten que el monto global podría ser considerablemente superior, ya que existen distintos grupos de damnificados de Nelson y localidades vecinas: Laguna Paiva, Monte Vera y Llambi Campbell.

Un entramado que genera interrogantes

La situación también quedó envuelta en cuestionamientos por los vínculos familiares y políticos alrededor de la institución. Osvaldo José Leiva era hermano del presidente comunal de Nelson, Héctor Ramón Leiva. Además, distintos denunciantes señalaron que la tesorera de la mutual se desempeña como secretaria del mandatario local.

Spreggero confirmó el vínculo familiar y admitió que “genera algunas cuestiones a pensar”, aunque remarcó que será la Justicia la encargada de determinar eventuales responsabilidades.

Mientras tanto, los ahorristas esperan que la investigación avance y permita esclarecer el destino de los fondos desaparecidos.

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“Es una tomada de pelo”: el duro reclamo de un ahorrista

Héctor Beltrán es uno de los ahorristas que denunció penalmente a la Mutual Libertad y se convirtió en una de las voces más críticas del caso. El oriundo de Laguna Paiva aseguró que los problemas comenzaron varios meses antes de la muerte de Osvaldo Leiva y cuestionó la falta de respuestas por parte de las autoridades de la entidad.

“Empezaron a llegar comentarios de que había mucha gente que no podía retirar. Yo no pude hacerlo porque todavía no estaba vencido mi plazo fijo. Llegó el vencimiento y no hay nada”, relató a Radio EME.

Beltrán también puso en duda la explicación simplificada que atribuye toda la responsabilidad al fallecido presidente. “Todo el mundo dice que la plata no está porque se la robó Leiva. Pero la lógica sería que si vos te robás ese dinero no te ahorcás. Claramente hay que investigar qué pasó”, afirmó.

El denunciante apuntó además contra la tesorera de la mutual y reclamó explicaciones públicas. “La primera que tiene que hablar es la tesorera. Para que se mueva el dinero tiene que firmar. Ella no habla, no aparece”, sostuvo.

También reclamó que se investiguen los vínculos entre la mutual y la comuna de Nelson. “Trabajaban con una vinculación concreta entre ambas instituciones. El presidente comunal tiene que dar respuestas sobre esto. No sé si será responsable o no, pero tiene que explicar qué pasó”, señaló.

Finalmente, expresó su malestar por la situación que atraviesan los ahorristas. “Es una tomada de pelo de una magnitud que da tristeza. No sabés si llorar o reírte. Jugar así con la gente es muy triste”, concluyó.